В СПЧ предложили отменить ОСАГО. Что об этом думают эксперты

Председатель национального антикоррупционного комитета при СПЧ Кирилл Кабанов предложил ввести временный мораторий на оформление ОСАГО, чтобы избавить автомобилистов от лишних расходов на страховку, эффективность которой вызывает всё больше вопросов. Его поддержал сенатор Андрей Клишас, пообещав поднять вопрос в Совете Федерации. Заявления звучат на фоне очередной нервозности на рынке автогражданки из-за подорожания полисов и «мелкого тюнинга» системы, который, например, разрешил использование дешевых неоригинальных запчастей.
О прекращении ремонтов по ОСАГО Российский союз автостраховщиков сообщил газете «Известия» в середине января. Доля натуральных компенсаций по ОСАГО (через направление в сервис) в последние годы падала: в 2021 году составляла 9%, в 2022 году — 5%, а к декабрю стала нулевой. Это означает, что сервисы не берутся ремонтировать машины за предложенные страховыми деньги, кроме того, существуют большие проблемы со сроками поставки запчастей, поэтому страховым выгоднее рассчитаться деньгами. По закону срок ремонта по направлению не может превышать 30 дней, и осенью страховые лоббировали увеличение его до 60 дней, но получили отказ. Также им пока отказали в использовании подержанных запчастей, но разрешили использовать неоригинальные, стоимость которых составляет 20% от цены оригинала.
«Удивляюсь бесконечной жадности страховщиков»
В шлейфе этих новостей Кирилл Кабанов опубликовал в Telegram возмущенный пост с предложением заморозить ОСАГО до лучших времен.
— Не перестаю удивляться наглости и бесконечной жадности наших автостраховщиков, — написал он. — Совершенно спокойно они заявляют, что страховой ремонт в настоящий момент фактически сведен к нулю, то есть автосервисы отказываются ремонтировать автомобили по страховым выплатам. Но при этом обязательная оплата автовладельцами ОСАГО продолжается, так же как и не отменена ответственность за его отсутствие.
Кстати, ранее эту ответственность предложено радикально ужесточить: обсуждается штраф за отсутствие ОСАГО в 5000 рублей (сейчас 800 рублей), а также контроль полисов с помощью камер фотовидеофиксации.
— Ни у кого не появилось даже мысли хотя бы временно отказаться от страховых поборов до того момента, когда снова смогут выполняться обязательства в страховых случаях, — продолжает Кирилл Кабанов. — Всё ровно наоборот: нонсенс в том, что страховщики заговорили об увеличении страховых тарифов.
Он предлагает на государственном уровне задуматься о введении временного моратория на оформление ОСАГО, хотя деталей этого проекта пока нет: неясно, идет ли речь об «обнулении» уже действующих полисов или просто о приостановке действия штрафов за отсутствие ОСАГО.
Сенатор Андрей Клишас поддержал идею.
— Кабанов поднимает абсолютно правильный вопрос, — написал он в своем Telegram. — Страховщики должны выполнять свои обязательства перед людьми или могут лишиться своих доходов. В начале сессии мы с коллегами из профильных комитетов Совфеда обязательно обсудим эту актуальную для наших людей проблему.
«ОСАГО должно защищать пострадавших»
Но далеко не все поддерживают эту инициативу. Вице-председатель комитета по защите прав автовладельцев Александр Холодов считает, что идея навредит прежде всего самим автомобилистам:
— ОСАГО в первую очередь должно защищать интересы пострадавших, а если оно будет приостановлено, эти интересы защищаться перестанут, — объяснил он нашему сайту. — Что-то с ОСАГО делать надо в плане корректировки сроков, условий, правил и, увы, даже тарифов, но полностью отказываться от того, что действует у нас с 2003 года, — это какие-то кардинальные идеи.
Не согласен с таким подходом и вице-президент Национального союза автомобилистов Антон Шапарин.
— Я не поддерживаю идею прекращения работы системы ОСАГО, потому что она принесла на наши дороги порядок. Так, перестали решаться вопросы виновности методом мордобоя, что у нас наблюдалось десятилетиями. Поэтому абсолютно необходимо поддержать эту систему, — говорит он.
Тем не менее эксперт считает страховые компании главными виновниками сложившейся на рынке ситуации.
— Страховые компании окончательно и бесповоротно потеряли ориентиры, — говорит Антон Шапарин. — Они топят систему ОСАГО сознательно и старательно, шаг за шагом забивают гвозди в гроб. И первый шаг — это поднятие два раза подряд стоимости полиса, что они называют расширением коридора, но это по факту именно удорожание полиса.
С 13 сентября в очередной раз поменялся тарифный коридор ОСАГО: относительно 2021 года максимальная ставка выросла на 39%. Предыдущее подорожание было в январе 2022-го.
— Второй гвоздь — это решение ЦБ под давлением страховых разрешить использование для расчетов цены неоригинальных запчастей, китайских, которые до 80% дешевле, чем оригиналы, — продолжает эксперт.
Он напоминает, что в 2016 году при введении «натуральной компенсации» (то есть через направление в автосервис) страховщики пытались протащить в законопроект разрешение использовать подержанные запчасти, но тогда им отказали.
— Поэтому направления на ремонт использовались эпизодически, а чаще всего люди получали компенсацию деньгами, — продолжает Антон Шапарин. — Ремонт использовался на самых простых и чаще отечественных автомобилях. Сейчас страховые компании хотят забить еще один гвоздь в крышку гроба ОСАГО, используя подержанные детали, что в числе прочего стимулирует угоны: автомобили станут разбирать на запчасти и продавать их страховым.
Эксперт уверен, что проблема ОСАГО является во многом искусственной.
— В страховой системе есть огромный резерв денег, которые уходят непонятно на что, и никто не может внятно объяснить этот феномен, — объясняет Антон Шапарин. — По закону об ОСАГО автомобилистам должно выплачиваться 77% от суммы сборов, еще 3% идет в перестраховочный фонд, то есть в сумме 80%. По факту выплачивается 59–60%, оставшиеся миллиарды — они куда идут? Мы пока не можем ответить на этот вопрос.
Запчасти подорожали в 2–3 раза
В РСА, в свою очередь, отмечают существенный рост стоимости запасных частей, из-за чего пришлось серьезно корректировать справочник запчастей (по нему страховые рассчитывают компенсацию) 19 июня и 19 сентября 2022 года. Последнее обновление справочника 19 декабря было, скорее, косметическим, что, по мнению РСА, говорит о стабилизации ситуации на рынке. Но проект «ОСАГО: общественная экспертиза», цитируя представителей союза, сообщает:
— Не по всем маркам автомобилей удалось наладить параллельный импорт. Запасы деталей на складе при этом стремительно сокращаются, а аналогов по ним еще нет, что, безусловно, сказывается на цене.
Поэтому для некоторых деталей увеличение цены за истекший год составило двух- и даже трехкратные величины. В качестве примера РСА приводит фару для неуказанной модели Hyundai, которая в прошлом марте стоила 72 тысячи рублей, сейчас — 138 тысяч. Для Mitsubishi наценка еще больше: было 69 тысяч — стало 165 тысяч. Сильнее всего подорожали детали кузова, стёкла, оптика, приборные панели. Но пик инфляции пришелся на весну и лето 2022 года.
Доцент РЭУ имени Плеханова Юлия Мягкова считает, что ситуация на рынке запчастей постепенно стабилизируется:
— В перспективе это должно снизить нагрузку на тарифы ОСАГО и сдержать стоимость полисов в 2023 году, однако говорить о полном налаживании и возвращении рынка к докризисным показателям мы, конечно, не можем. Новые цепочки поставок будут появляться и совершенствоваться, а период скачков цен на запчасти при отсутствии прочих негативных факторов пройден.
В РСА же отмечают, что при общей стабилизации цен они продолжают расти для отдельных позиций, поэтому средние выплаты за вторую половину 2022 года, как ожидается, будут на 18–19% выше, чем прежде. И это, видимо, даст повод еще раз попросить Банк России повысить тарифы.
А вот подробный список автомобильных законов, которые вступят в силу в 2023-м. Уже в первой половине года в регионах России должно заработать автоматическое распознавание машин без ОСАГО. До сих пор неясно, как сочетается эта идея с
Кстати, есть примеры автомобилистов, для которых полисы уже сейчас стоят под 100 тысяч рублей.