В СПЧ предложили отменить ОСАГО. Что об этом думают эксперты

Кстати, ранее эту ответственность предложено радикально ужесточить: обсуждается штраф за отсутствие ОСАГО в 5000 рублей (сейчас 800 рублей), а также контроль полисов с помощью камер фотовидеофиксации.



— Ни у кого не появилось даже мысли хотя бы временно отказаться от страховых поборов до того момента, когда снова смогут выполняться обязательства в страховых случаях, — продолжает Кирилл Кабанов. — Всё ровно наоборот: нонсенс в том, что страховщики заговорили об увеличении страховых тарифов.