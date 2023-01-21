Водители старенькой праворульки и черного «Гелендвагена» сошлись в противостоянии на дороге — чем это закончилось

Официально: по данным сводки ГИБДД Новосибирска, 13 января в 14:10 по адресу улица Кирова, 32 произошло столкновение с материальным ущербом с участием автомобиля «Тойота» и неустановленного автомобиля, который скрылся с места ДТП.



Да, действительно, со второй камеры мы видим, как «Гелендваген» останавливается, водители о чём-то мило беседуют, после чего внедорожник уезжает. Юридически виновник аварии вроде как ясен, но что предшествовало конфликту — вот в чём вопрос.

— Водитель «Тойоты» не виноват: он ехал, не меняя полосы. Водитель «Гелика» виноват: он менял полосу и не убедился в безопасности маневра, пункт 8.4. А так-то понятно, что оба водителя пошли на принцип. Возможно, водитель «Тойоты» до этого как-нибудь «Гелику» мешал, всякое бывает. Но по правилам тот, кто меняет полосу, виноват, — говорит руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.