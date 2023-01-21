Водители старенькой праворульки и черного «Гелендвагена» сошлись в противостоянии на дороге — чем это закончилось

Продолжаем серию ДТП из-за принципиальности наших водителей на дорогах — сегодня у нас сватка старенькой «Тойоты» и черного «Гелендвагена». Один не захотел пропустить, другой подрезал — и столкновение в итоге. Подробнее — в нашем материале.
Улица Кирова, направление движения из центра. Регистратор установлен в салоне старенькой праворульки, мы видим соответствующее расположение дворников и зеркала-«рога», характерные еще для 80-х годов. Вот слева «Гелендваген» пытается сместиться вправо, ему сигналят и не пускают в ряд. «Мерседес» разгоняется и опять пытается сместиться. Водитель «Тойоты» тоже поддает газу — это слышно по звуку мотора. Поддает — и тут же бьет внедорожник.
Официально: по данным сводки ГИБДД Новосибирска, 13 января в 14:10 по адресу улица Кирова, 32 произошло столкновение с материальным ущербом с участием автомобиля «Тойота» и неустановленного автомобиля, который скрылся с места ДТП.
Да, действительно, со второй камеры мы видим, как «Гелендваген» останавливается, водители о чём-то мило беседуют, после чего внедорожник уезжает. Юридически виновник аварии вроде как ясен, но что предшествовало конфликту — вот в чём вопрос.
— Водитель «Тойоты» не виноват: он ехал, не меняя полосы. Водитель «Гелика» виноват: он менял полосу и не убедился в безопасности маневра, пункт 8.4. А так-то понятно, что оба водителя пошли на принцип. Возможно, водитель «Тойоты» до этого как-нибудь «Гелику» мешал, всякое бывает. Но по правилам тот, кто меняет полосу, виноват, — говорит руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.
Пункт 8.4 ПДД. При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения.
Это что касается «Гелендвагена». К «Тойоте» же и ее ускорению можно теоретически подтянуть пункт 10.1, потому что «при возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства». Но это только теоретически.
В общем, чтобы ничего не надо было подтягивать и притягивать, лучше проявить выдержку и побороть в себе минутную эмоциональную слабость. Оформлять потом ДТП, ходить на разборы, взыскивать ущерб — нервов больше выйдет.
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