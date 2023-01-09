СЕЙЧАС -31°С
Пробки 6/10
usd 69.61
eur 74.54
Тема дняПочему большие суммы в счетах за отопление
Все новости
Все новости

Новосибирцы выбрали лучший автомобиль 2022 года — что за модель и сколько стоит

Среди предложенных 10 моделей больше всего голосов набрал новейший кроссовер Omoda C5

22 727

Новый кроссовер Omoda C5

Поделиться

Традиционно по итогам года НГС проводит голосование и предлагает читателям выбрать «Автомобиль года». На этот раз читатели выбирали исключительно среди китайских моделей, поскольку в 2022 году авторынок кардинально изменился.

Среди предложенных 10 моделей больше всего голосов набрал новейший кроссовер Omoda C5 (18%), на втором месте оказалось кросс-купе Geely Tugella (15%), на третьем — большой премиальный внедорожник Exeed VX (14%).

Вот это морда!

Вот это морда!

Поделиться

Напомним, победитель — кроссовер Omoda C5 от концерна Chery — вышел на рынок в конце 2022 года и привлек внимание своей ультрамодной космической внешностью. Это автомобиль габаритов Nissan Qashqai, его длина — 4400 мм, ширина — 1830 мм, клиренс — 19 см. Двигатель — 1,5 литра турбо, 147 «лошадей» и 210 Н·м крутящего момента, коробка передач — вариатор, привод — передний.

Приличный салон

Приличный салон

Поделиться

Начальная версия уже имеет электронный ручник, датчик света, кожаный мультируль, кнопку запуска, подогрев рулевого колеса, электроподогрев лобового стекла, обогрев форсунок стеклоомывателя, беспроводную зарядку, круиз, парктроник, контроль давления в шинах, сенсорную мультимедиа, камеру. Стоит такая комплектация 2 014 900 рублей. Топовая же версия с люком, панорамой и активными системами безопасности оценивается в 2 214 900 рублей.

Почитайте еще, как в Новосибирске каждый третий новый автомобиль оказался китайским.

По теме

Новые автоДилерыКитайские автоАвторынок Новосибирска
  • ЛАЙК4
  • СМЕХ22
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ17
  • ПЕЧАЛЬ5
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter