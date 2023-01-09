Новосибирцы выбрали лучший автомобиль 2022 года — что за модель и сколько стоит

Традиционно по итогам года НГС проводит голосование и предлагает читателям выбрать «Автомобиль года». На этот раз читатели выбирали исключительно среди китайских моделей, поскольку в 2022 году авторынок кардинально изменился.
Среди предложенных 10 моделей больше всего голосов набрал новейший кроссовер Omoda C5 (18%), на втором месте оказалось кросс-купе Geely Tugella (15%), на третьем — большой премиальный внедорожник Exeed VX (14%).
Напомним, победитель — кроссовер Omoda C5 от концерна Chery — вышел на рынок в конце 2022 года и привлек внимание своей ультрамодной космической внешностью. Это автомобиль габаритов Nissan Qashqai, его длина — 4400 мм, ширина — 1830 мм, клиренс — 19 см. Двигатель — 1,5 литра турбо, 147 «лошадей» и 210 Н·м крутящего момента, коробка передач — вариатор, привод — передний.
Начальная версия уже имеет электронный ручник, датчик света, кожаный мультируль, кнопку запуска, подогрев рулевого колеса, электроподогрев лобового стекла, обогрев форсунок стеклоомывателя, беспроводную зарядку, круиз, парктроник, контроль давления в шинах, сенсорную мультимедиа, камеру. Стоит такая комплектация 2 014 900 рублей. Топовая же версия с люком, панорамой и активными системами безопасности оценивается в 2 214 900 рублей.
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