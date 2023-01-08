Китай наступает. Выбираем автомобиль года — 2022 по версии читателей НГС (голосуйте за свою)

2022 год буквально перевернул автомобильный рынок РФ, еще год назад в топ-10 лучших машин от НГС не было ни одного «китайца», а были «Лэнд-Крузер», «Мерседесы», «корейцы». Теперь же ситуация такая, что десятку лучших впору составлять из одних китайских авто, что мы сегодня и сделаем. Итак, читайте и выбирайте свой автомобиль года — 2022, а точнее «китайца» года.