Китай наступает. Выбираем автомобиль года — 2022 по версии читателей НГС (голосуйте за свою)

2022 год буквально перевернул автомобильный рынок РФ, еще год назад в
Haval Jolion
Компактный кроссовер Haval Jolion появился в 2021 году, но пика свей популярности достиг именно в 22-м. Автомобиль становился самым продаваемым кроссовером на российском рынке и самой продаваемой китайской моделью в принципе. Это кроссовер класса Creta, его длина —
Geely Tugella
Это попытка китайцев поиграть в сегменте модных околоспортивных кросс-купе, этакий замах на
Exeed VX
Внедорожник Exeed VX — произведение концерна Chery, который решил завести себе премиальный бренд Exeed. Машина большая, тяжелая (это
Chery Tiggo 8 Pro Max
Совсем свежая модель от Chery, флагманский полноприводной кроссовер приличных размеров — длиной
Changan Uni-K
Пожалуй, самый вычурный и космический аппарат из всей нашей десятки — ультрамодный, похожий на Porsche Cayenne, со скрытыми дверными ручками. Длина кроссовера составляет
Haval Dargo
Попытка китайцев создать утилитарный брутальный автомобиль с хорошей проходимостью и на все случаи жизни. И с отсылками к брутальным и знаменитым Geländewagen и Land Rover. Длина Dargo —
Chery Tiggo 4 Pro
Популярный 4-й Tiggo обновился и получил приставку Pro. Это компактный кроссовер, его длина —
Geely Atlas Pro
Обновленный среднеразмерный кроссовер, тоже получивший приставку Pro. Длина «китайца» —
FAW Bestune T77
Кроссовер от мало представленной у нас пока марки FAW, тоже компактный сегмент, длина —
Omoda C5
И еще один ультрамодный космический аппарат, последняя новинка от концерна Chery. Машина габаритов Nissan Qashqai, ее длина —
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