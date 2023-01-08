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Обзор

Китай наступает. Выбираем автомобиль года — 2022 по версии читателей НГС (голосуйте за свою)

Представляем 10 лучших «китайцев», которые тестировал авторедактор Дмитрий Косенко

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В топ-10 — только Китай

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2022 год буквально перевернул автомобильный рынок РФ, еще год назад в топ-10 лучших машин от НГС не было ни одного «китайца», а были «Лэнд-Крузер», «Мерседесы», «корейцы». Теперь же ситуация такая, что десятку лучших впору составлять из одних китайских авто, что мы сегодня и сделаем. Итак, читайте и выбирайте свой автомобиль года — 2022, а точнее «китайца» года.

Haval Jolion

Haval Jolion стал самым продаваемым кроссовером

Haval Jolion стал самым продаваемым кроссовером

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Компактный кроссовер Haval Jolion появился в 2021 году, но пика свей популярности достиг именно в 22-м. Автомобиль становился самым продаваемым кроссовером на российском рынке и самой продаваемой китайской моделью в принципе. Это кроссовер класса Creta, его длина — 4472 мм, ширина — 1841 мм, масса — 1,4–1,6 тонны. Оснащается автомобиль 1,5-литровым турбомотором мощностью 143 или 150 сил (для полноприводных версий), роботизированной 7-ступенчатой коробкой передач или механикой. Возможен передний или полный привод. Уже в базовой версии этот «китаец» (как и все последующие) имеет хорошее оснащение.

Geely Tugella

Попытка зайти в сегмент модных околоспортивных кросс-купе

Попытка зайти в сегмент модных околоспортивных кросс-купе

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Это попытка китайцев поиграть в сегменте модных околоспортивных кросс-купе, этакий замах на BMW X6. Но Tugella меньше и легче (длина — 4605 мм, ширина — 1878 мм, масса — 1,8 тонны) и по своим габаритам, скорее, тянет на BMW X4. Кроссовер идет с турбомотором 2.0 мощностью 238 сил, выдающий 350 Н·м крутящего момента, коробка передач — 8-ступенчатый автомат Aisin, привод полный. Даже младшая комплектация называется Luxury — в ней есть панорамная крыша, большой экран мультимедиа, диски 19–20-го размеров, бесключевой доступ, электропривод крышки багажника, светодиодная оптика, обогрев руля и лобового стекла, система кругового обзора.

Exeed VX

Крупный аналог «Лексуса»

Крупный аналог «Лексуса»

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Внедорожник Exeed VX — произведение концерна Chery, который решил завести себе премиальный бренд Exeed. Машина большая, тяжелая (это 4970 мм длины, 1940 мм ширины, 20 см клиренса, 2 тонны массы) и отчасти может перекликаться с премиальным японским Lexus LX. Однако кубатура двигателя тут несерьезная — 2 литра, хоть он и выдает 249 турбированных сил. В остальном всё очень неплохо: и сдержанный дизайн, и богатый интерьер, и отличная оснащенность.

Chery Tiggo 8 Pro Max

Старший кроссовер Chery

Старший кроссовер Chery

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Совсем свежая модель от Chery, флагманский полноприводной кроссовер приличных размеров — длиной 4722 мм и шириной 1860 мм. Под капотом наддувной 2-литровый агрегат, выдающий 197 «лошадей» и 375 Н·м крутящего момента. Салон кроссовера позаимствован у вышеупомянутого премиального Exeed, установлена новая мультимедийная система. Функционал — панорамная крыша, электропривод и вентиляция сидений, контроль мертвых зон, удержание в полосе, камеры кругового обзора, система управления дальним светом, полностью светодиодная оптика, 6 подушек, адаптивный круиз, система предотвращения столкновения с автоторможением.

Changan Uni-K

Космический аппарат

Космический аппарат

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Пожалуй, самый вычурный и космический аппарат из всей нашей десятки — ультрамодный, похожий на Porsche Cayenne, со скрытыми дверными ручками. Длина кроссовера составляет 4865 мм, ширина — 1948, колесная база — 2890 мм, авто является флагманом в продуктовой линейке Changan. Кроссовер идет с единственным наддувным 2-литровым двигателем, который выдает 226 л. с. и 380 Н·м крутящего момента. Привод передний или полный, коробка передач — японский гидроавтомат Aisin. Салон авто под стать экстерьеру — современный, авангардный, со скошенным рулем, с большими экранами и отличными материалами.

Haval Dargo

Утилитарный джипчик

Утилитарный джипчик

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Попытка китайцев создать утилитарный брутальный автомобиль с хорошей проходимостью и на все случаи жизни. И с отсылками к брутальным и знаменитым Geländewagen и Land Rover. Длина Dargo — 4620 мм, ширина — 1910 мм, клиренс — 20 см. Кроссовер поставляется с 2-литровым наддувным двигателем о 192 «лошадях», роботом с двумя мокрыми сцеплениями, с передним или полным приводом. На выбор 4 уровня комплектаций. Оснащенность на уровне, отдельно можно выделить ассистент движения задним ходом — это когда автомобиль запоминает последние 50 метров пути и сам может преодолеть их в обратной последовательности. Помогает в тесных условиях парковки в мегаполисе.

Chery Tiggo 4 Pro

Младшая модель Chery в РФ

Младшая модель Chery в РФ

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Популярный 4-й Tiggo обновился и получил приставку Pro. Это компактный кроссовер, его длина — 4318 мм, ширина — 1831 мм, клиренс — 19 см. В моторной гамме атмосферный 1,5-литровый двигатель на 113 сил и турбированный 1,5-литровый на 147 сил — последний работает в паре с совершенным вариатором CVT25. Кроссовер получил эффектную решетку радиатора от более старшего Tiggo 7 Pro и новейший салон от него же. Машина занимает топовые места в рейтинге продаж по РФ.

Geely Atlas Pro

Авто в красивом красном цвете

Авто в красивом красном цвете

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Обновленный среднеразмерный кроссовер, тоже получивший приставку Pro. Длина «китайца» — 4544 мм, ширина — 1831 мм, двигатель наддувной 1,5-литра на 177 сил и 255 Н·м крутящего момента. В варианте с передним приводом идет 6-ступенчатый гидроавтомат, а в варианте с полным приводом — 7-ступенчатый робот. Уровней оснащения четыре, начальная комплектация уже имеет кожу, электропривод багажника, подогревы всех сидений, камеру. Geely немного копирует BMW — чтобы открыть капот, нужно просто два раза дернуть ручку отпирания в салоне, а само подкапотное пространство тщательно закрыто пластиковой защитой.

FAW Bestune T77

Паркетник от FAW

Паркетник от FAW

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Кроссовер от мало представленной у нас пока марки FAW, тоже компактный сегмент, длина — 4525 мм, ширина — 1845 мм. Машина идет с единственным двигателем — 1,5 литра турбо, 160 сил, 258 Н·м крутящего момента, коробка передач — механика или робот, привод только передний. Внешне очень напоминает чешский Škoda Karoq — дизайн современный, при этом сдержанно европейский. В топовой версии имеются функции для машин классом выше: электропривод кожаных сидений, люк, панорамная крыша, 6 подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, система управления дальним светом, система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения.

Omoda C5

Самая распоследняя новинка

Самая распоследняя новинка

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И еще один ультрамодный космический аппарат, последняя новинка от концерна Chery. Машина габаритов Nissan Qashqai, ее длина — 4400 мм, ширина — 1830 мм, клиренс — 19 см, размер колес — 18 дюймов. Двигатель пока один — 1,5 литра турбо, 147 «лошадей», 210 Н·м крутящего момента. Коробка передач — усовершенствованный вариатор, привод — пока только передний (в марте 2023 года планируется поставлять полный привод). Салон у машины тоже космический, а начальная версия уже имеет электронный ручник, датчик света, кожаный мультируль, кнопку запуска, подогрев рулевого колеса, электроподогрев лобового стекла, обогрев форсунок стеклоомывателя, беспроводную зарядку, круиз, парктроник, контроль давления в шинах, сенсорную мультимедиа, камеру.

Почитайте еще, как в Новосибирске каждый третий новый автомобиль оказался китайским.

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