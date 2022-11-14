В Новосибирске каждый третий новый автомобиль оказался китайским

В Новосибирской области продажи новых автомобилей вновь пошли вниз, падение рынка в октябре составило 70,9% (по сравнению с октябрем 2021 года), сообщили НГС в аналитическом агентстве «Автостат». В сентябре уровень падения составлял 63,8%. При этом китайские модели чувствуют себя относительно неплохо и среди новых машин занимают уже треть рынка.



Больше всего в регионе покупают отечественную дешевую Lada Granta — 70 машин за октябрь. Также берут бюджетные внедорожники Lada Niva Legend (23 шт.) и Lada Niva Travel (20 шт.). Относительно хороший показатель у дорогого японского кроссовера Toyota RAV4 — 14 машин: это связано с завозом автомобилей по схеме параллельного импорта.