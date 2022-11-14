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Тема дняКакие дороги отремонтируют в 2023 году
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В Новосибирске каждый третий новый автомобиль оказался китайским

Доля китайских авто составила 29,4% — фактически каждый третий автомобиль

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ds

В топ-10 лидеров продаж пять строчек занимают китайские модели

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В Новосибирской области продажи новых автомобилей вновь пошли вниз, падение рынка в октябре составило 70,9% (по сравнению с октябрем 2021 года), сообщили НГС в аналитическом агентстве «Автостат». В сентябре уровень падения составлял 63,8%. При этом китайские модели чувствуют себя относительно неплохо и среди новых машин занимают уже треть рынка.

Больше всего в регионе покупают отечественную дешевую Lada Granta — 70 машин за октябрь. Также берут бюджетные внедорожники Lada Niva Legend (23 шт.) и Lada Niva Travel (20 шт.). Относительно хороший показатель у дорогого японского кроссовера Toyota RAV4 — 14 машин: это связано с завозом автомобилей по схеме параллельного импорта.

В топ-10 лидеров продаж уже 5 строчек занимают китайские модели Chery Tiggo 7 PRO, Haval Jolion, Geely Coolray, Chery Tiggo 8 PRO MAX, Exeed TXL. Всего в Новосибирской области в октябре было продано 490 новых машин, а доля китайских авто составила 29,4% (144 шт.) — фактически каждый третий автомобиль. В сентябре эта доля составляла 23%.

Почитайте еще, как сейчас через Владивосток идут не только японские машины, но и новые китайские и корейские по параллельному импорту.

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