«Огоньки посмотреть приехали». 10 автохамов в одном кадре на улице Ленина, которых сразу можно эвакуировать

— Что вам надо?

— Со Пскова я, странница. Пришла собачку говорящую посмотреть!

(х/ф «Собачье сердце»)

Мы уже рассказывали, что улица Ленина испытывает наплыв граждан, которые маршируют туда-сюда, чтобы огоньки диковинные посмотреть. Так они же еще приезжают в центр за рулем и бросают свои машинки где попало с нарушениями. В одном кадре мы видим 8 машин, подлежащих эвакуации за стоянку на перекрестке, и еще две (слева между деревьев) на засыпанном снегом газоне (фото выше).