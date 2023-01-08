«Огоньки посмотреть приехали». 10 автохамов в одном кадре на улице Ленина, которых сразу можно эвакуировать

Представляем новый, 311-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями в Новосибирске на адрес news@ngs.ru.
— Что вам надо?
— Со Пскова я, странница. Пришла собачку говорящую посмотреть!
(х/ф «Собачье сердце»)
Мы уже рассказывали, что улица Ленина испытывает наплыв граждан, которые маршируют туда-сюда, чтобы огоньки диковинные посмотреть. Так они же еще приезжают в центр за рулем и бросают свои машинки где попало с нарушениями. В одном кадре мы видим 8 машин, подлежащих эвакуации за стоянку на перекрестке, и еще две (слева между деревьев) на засыпанном снегом газоне (фото выше).
— Горская, 10б, возле школы 210 так паркуются, — пишут наши читатели.
Водители если и видят знак запрета парковки, то, наверное, думают, что он не действует после выезда с прилегающей территории. А он действует.
Тротуар большой, чего бы машину не поставить.
— Посетители «Золотого яблока» перед каждыми праздниками наглеют. Неоднократно вызывала сотрудников ГИБДД, но ни разу никто не приезжал, — жалуется Татьяна.
— Угол Котовского — Геодезической, машина стоит прямо на тротуаре рядом с магазином автозапчастей, — сообщают жители.
Если под снегом не видно газона, значит его нет и не было.
— Ворота для въезда на территорию школы, на воротах знак, что парковка запрещена, — уточняют очевидцы.
— Вот так припарковался автомобилист со знаком «инвалид» с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года. Двор — Красный проспект, 310. Это надо же быть таким хамом, чтоб просто кинуть свой автомобиль в проезде и уйти. В итоге всем водителям приходится пятиться задом вдоль всего двора и искать другие варианты выезда, — недоволен Александр.
Жительница Новосибирска Светлана Гладкова поделилась своим мнением о том, почему не стоит в праздники идти гулять на улицу Ленина и к чему там стоит быть готовыми.