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Я паркуюсь как чудакПешеходная улица ЛенинаНовый год — 2023 в НСО

«Огоньки посмотреть приехали». 10 автохамов в одном кадре на улице Ленина, которых сразу можно эвакуировать

Приехавшие в центр Новосибирска водители бросают авто с нарушениями

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10 нарушителей в одном кадре

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Представляем новый, 311-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями в Новосибирске на адрес news@ngs.ru.

— Что вам надо?
— Со Пскова я, странница. Пришла собачку говорящую посмотреть!
(х/ф «Собачье сердце»)

Мы уже рассказывали, что улица Ленина испытывает наплыв граждан, которые маршируют туда-сюда, чтобы огоньки диковинные посмотреть. Так они же еще приезжают в центр за рулем и бросают свои машинки где попало с нарушениями. В одном кадре мы видим 8 машин, подлежащих эвакуации за стоянку на перекрестке, и еще две (слева между деревьев) на засыпанном снегом газоне (фото выше).

Стоянка у перехода

Стоянка у перехода

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— Горская, 10б, возле школы 210 так паркуются, — пишут наши читатели.

Стоянка под знаком

Стоянка под знаком

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Водители если и видят знак запрета парковки, то, наверное, думают, что он не действует после выезда с прилегающей территории. А он действует.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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Тротуар большой, чего бы машину не поставить.

Стоянка у магазина

Стоянка у магазина

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— Посетители «Золотого яблока» перед каждыми праздниками наглеют. Неоднократно вызывала сотрудников ГИБДД, но ни разу никто не приезжал, — жалуется Татьяна.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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— Угол Котовского — Геодезической, машина стоит прямо на тротуаре рядом с магазином автозапчастей, — сообщают жители.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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Если под снегом не видно газона, значит его нет и не было.

Стоянка в створе ворот

Стоянка в створе ворот

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— Ворота для въезда на территорию школы, на воротах знак, что парковка запрещена, — уточняют очевидцы.

Жалоба на джип

Жалоба на джип

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— Вот так припарковался автомобилист со знаком «инвалид» с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года. Двор — Красный проспект, 310. Это надо же быть таким хамом, чтоб просто кинуть свой автомобиль в проезде и уйти. В итоге всем водителям приходится пятиться задом вдоль всего двора и искать другие варианты выезда, — недоволен Александр.

Жительница Новосибирска Светлана Гладкова поделилась своим мнением о том, почему не стоит в праздники идти гулять на улицу Ленина и к чему там стоит быть готовыми.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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