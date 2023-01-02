Проверять водителей на алкоголь будут по новым правилам

С наступлением 2023 года в России вступил в силу ряд новых законов и правил, однако это далеко не все изменения, которые приготовили власти на этот год. Водителям стоит готовиться к тому, что освидетельствование на состояние алкогольного опьянения тоже будут проводить по новым правилам — соответствующее постановление вступит в силу 1 марта 2023 года.

