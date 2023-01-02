Проверять водителей на алкоголь будут по новым правилам

С наступлением 2023 года в России вступил в силу ряд новых законов и правил, однако это далеко не все изменения, которые приготовили власти на этот год. Водителям стоит готовиться к тому, что освидетельствование на состояние алкогольного опьянения тоже будут проводить по новым правилам — соответствующее постановление вступит в силу 1 марта 2023 года.
Важное изменение для водителей, которое вводят новые правила: проводить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, а также направлять на медосвидетельствование теперь можно без понятых, но с применением видеозаписи в качестве альтернативы их присутствию. В действующих правилах такой возможности не предусмотрено, однако она закреплена в КоАП РФ.
Большая часть правил останется прежней. Основанием для проверки всё так же могут стать запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица, поведение, не соответствующее обстановке. Подтверждением того, что водитель выпивал перед тем, как сесть за руль, по-прежнему считается наличие 0,16 миллиграмма абсолютного этилового спирта на один литр выдыхаемого им воздуха.
Еще одно изменение этого года, о котором стоит знать автовладельцам: введение с 1 января госпошлины за регистрационные действия, которые раньше были бесплатными. Теперь нужно платить за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства в эксплуатации и свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов, а также за продление срока действия этого свидетельства. Подробнее об этих и других изменениях мы рассказывали в этом материале.