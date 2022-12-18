Собери себе «Мерседес». Как недорого поставить в свой бедный автомобиль крутые опции

В начале движения эта функция позволяет быстро отогреть лобовое стекло без обдува, чтобы легко убрать изморозь. Очень важно, что такой нагрев идет равномерно, он также позволяет избавиться от запотевания стекла, ведь даже с использованием обдува верхнюю часть лобовика всё равно может затягивать. Далее, во время движения, например при снегопаде, щетки будут равномерно чистить всю поверхность стекла. При простом обдуве щетки обычно размазывают снег как раз на уровне середины стекла.



Конструктивно такой обогрев — это специальное стекло, пронизанное тонкими электропроводящими нитями, которые и выделяют тепло. Если хотите опцию, нужно найти стекло с полным обогревом на вашу машину — сейчас многие производители делают дубликаты стекол на разные модели, хоть и не на все.