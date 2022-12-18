Собери себе «Мерседес». Как недорого поставить в свой бедный автомобиль крутые опции

В среде автомобилистов бытует мнение, что полезные и удобные опции доступны только в дорогих автомобилях в топовых комплектациях — круговой обзор, обогрев руля и лобового стекла и прочее. Однако сейчас с развитием индустрии аксессуаров и допоборудования получить широкий функционал даже на бюджетном авто не представляет особой сложности и не требует больших денег. Подробнее о том, что можно сделать самому в машине, чтобы повысить уровень комфорта, — в обзоре авторедактора НГС Дмитрия Косенко.
В нашем материале об опциях, которые нужны в автомобиле, читатели проголосовали и самым полезным назвали электрообогрев лобового стекла, с него и начнем. По личному опыту использования такого электрообогрева могу сказать, что это очень удобная и важная вещь, которая к тому же повышает безопасность.
Электрообогрев лобового стекла
В начале движения эта функция позволяет быстро отогреть лобовое стекло без обдува, чтобы легко убрать изморозь. Очень важно, что такой нагрев идет равномерно, он также позволяет избавиться от запотевания стекла, ведь даже с использованием обдува верхнюю часть лобовика всё равно может затягивать. Далее, во время движения, например при снегопаде, щетки будут равномерно чистить всю поверхность стекла. При простом обдуве щетки обычно размазывают снег как раз на уровне середины стекла.
Конструктивно такой обогрев — это специальное стекло, пронизанное тонкими электропроводящими нитями, которые и выделяют тепло. Если хотите опцию, нужно найти стекло с полным обогревом на вашу машину — сейчас многие производители делают дубликаты стекол на разные модели, хоть и не на все.
К примеру, на кроссовер Mitsubishi Outlander такая деталь обойдется в
Обогрев рулевого колеса
Еще один полезный обогрев — рулевого колеса. Стоимость его установки под ключ составляет 13–15 тысяч рублей, но вы можете купить установочный комплект за 4–5 тысяч рублей и сделать всё самостоятельно. Для этого нужно вспороть кожаную обшивку руля (или купить новую, если баранка из пластика), наклеить нагревательные элементы (ткань с электропроводящими нитями), проложить провода, провести питание через рулевую улитку, зашить руль обратно. Учтите, что нужно очень тщательно рассчитывать электрические параметры — сопротивление, силу тока, чтобы не сжечь улитку.
Круговой обзор
Еще десяток лет назад такая опция на каком-нибудь «Мерседесе» S-класса казалась невероятной штуковиной — на машину будто смотришь из космоса и видишь всё вокруг. Прекрасно помогает парковаться. А всего-то надо 4 камеры и блок управления, который формирует финальную картинку из четырех изображений. Сегодня такой комплект можно заказать на том же «Алиэкспрессе» по цене от 4500 рублей и установить самому — по сути ничего сложного. Необходимо смонтировать камеры спереди, сзади и на боковых зеркалах, протянуть проводку, подсоединиться к вашей мультимедиа (естественно, с дисплеем).
Передний и задний парктроники
Тут еще проще: не надо коммутироваться с мультимедиа, просто по четыре датчика в бамперы, проводка, и сигнальный блок на переднюю панель. Цена комплекта от 700 рублей за один бампер и от 1300 за оба бампера. Немного за предотвращение возможных повреждений при парковке.
Контроль мертвых зон
Опция влияет на безопасность, помогает избежать столкновения с внезапной машиной в мертвой зоне. Комплекты продаются по цене от 3500 рублей — в зеркала ставятся датчики обнаружения и сигнальные лампочки плюс проводка и выключатель. Можете доверить установку любому электрику: ничего сложного и недорого.
Электропривод багажника
Вещь нужная, если вам тяжело поднимать багажную дверь и неохота пачкаться в слякотную погоду. В основном электроприводы ставят на универсалах и кроссоверах, комплект стоит от
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