«C баллонами обращаются как грузчики в аэропорту». Почему газовые баллоны протекают и взрываются со страшной силой

Таким образом, есть два фактора, которые влияют на возможные утечки газа в машине: во-первых, установка некачественного оборудования непонятно в каких полугаражных сервисах из разряда «лишь бы подешевле». И второе — плохое обслуживание и отсутствие контроля за состоянием системы. Люди не просто не производят опрессовку компонентов газобаллонного оборудования, но и элементарно не следят, что там у них в машине происходит, игнорируют даже запах газа. Соответственно, чтобы минимизировать опасность, нужно хотя бы следить за состоянием оборудования и мелкими утечками, которые могут превратиться в большие.

