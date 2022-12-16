«C баллонами обращаются как грузчики в аэропорту». Почему газовые баллоны протекают и взрываются со страшной силой

За последний месяц в СМИ по всей стране регулярно появляются сообщения о взрыве газа — взрываются как автомобильные баллоны, так и бытовые. Многие инциденты заканчиваются гибелью людей: в Новосибирске при хлопке в гаражном кооперативе погиб автовладелец, а в Волгограде при взрыве машины скончался ребенок, массовой гибелью заканчивается нахождение баллонов в квартирах многоэтажек. Почему газ утекает из герметичных емкостей, как это заметить и как вообще предотвратить взрывы — подробнее в нашем материале.
Газ в машинах
Начнем с автомобильного газобаллонного оборудования, которое включает в себя сам баллон и систему редукторов, клапанов, топливных магистралей. Разумеется, вся эта система должна быть герметичной, любая утечка приведет к накоплению газа, образованию газовоздушной смеси, которая при определенной пропорции может взорваться от любой искры. Утечка может произойти не только в месте соединения самого баллона с редуктором (устройство для понижения давления до рабочего, своего рода переходник), но и в любом другом месте системы.
— Когда ставят газобаллонное оборудование, в первую очередь хотят сэкономить. Следовательно, экономят, как правило, на всем. Оборудование должно работать на смеси пропано-бутановой — это система низкого давления, до 16 атмосфер. Но мы знаем что пропано-бутановая смесь стоит дорого относительно природного газа метана, на котором сейчас все хотят ездить, потому что он дешевый. А метан идет под давлением до 200 атмосфер, ставятся понижающие редукторы, и эту систему нужно опрессовывать постоянно. И за счет этого давления любая самая маленькая неплотность превращается в большую утечку. Баллон, шланги, трубки, краны — аппаратура должна быть качественной, а качественная стоит дорого, — объясняет гендиректор автоцентра «7 ключей» Геннадий Евграшин.
Таким образом, есть два фактора, которые влияют на возможные утечки газа в машине: во-первых, установка некачественного оборудования непонятно в каких полугаражных сервисах из разряда «лишь бы подешевле». И второе — плохое обслуживание и отсутствие контроля за состоянием системы. Люди не просто не производят опрессовку компонентов газобаллонного оборудования, но и элементарно не следят, что там у них в машине происходит, игнорируют даже запах газа. Соответственно, чтобы минимизировать опасность, нужно хотя бы следить за состоянием оборудования и мелкими утечками, которые могут превратиться в большие.
Баллоны дома
Ситуация с бытовыми баллонами для нужд домохозяйств во многом похожа, только там добавляется фактор небрежного обращения с опасными емкостями. Если в автомобиле эта емкость спокойно проводит время на своем монтажном месте, то бытовые баллоны таскают туда-сюда, отвозят на заправку.
— Необходимо прежде всего быть бдительными, строго соблюдать требования безопасности. При эксплуатации баллонов для отопления или приготовления пищи необходимо понимать, что редуктор должен быть плотно присоединен к баллону, не должно быть травления газа. Герметичность проверяется так: наносится мыльная вода, и если газ травит, то появятся пузырьки. Газовый шланг должен быть надежно присоединен через хомуты, — говорит руководитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Новосибирской области Павел Винаков.
— Принес пустой баллон, бросил — с этими баллонами обращаются все как грузчики с чемоданами в аэропорту. Где-нибудь там «бах!» — и ударился, что-то произошло, его маленько повело, деформировало. Всё, он будет подтекать, пропускать, травить. Хотя у них там четко пробивают клейма на баллонах, когда надо их проверять, — отмечает Геннадий Евграшин.
Есть факты, когда люди покупают и заправляют баллоны не в специализированных центрах, а «у дороги» — у неофициалов. В таких баллонах за ту же цену, что выставят в спеццентре закачивают больше газа, соответственно, давление становится выше, а значит опасность больше. Особенно сейчас, когда при перепадах температур давление может сильно скакать.
— С наступлением холодов мы отмечаем рост происшествий с газовыми баллонами. При хранении баллона на улице при низкой температуре после перемещения его в теплое помещение возможно расширение газа, как следствие баллон начинает травить. При определенной концентрации происходит хлопок газовоздушной смеси, — заключает Павел Винаков.
Газ таит в себе огромную энергию, а значит и разрушительную силу — именно поэтому газовоздушная смесь способна сносить многоэтажки с бетонными перекрытиями. И даже взрыв простого газового баллона можно примерно сравнивать с попаданием артиллерийского снаряда калибра 122 мм.
В Новосибирске на улице Мира 10 декабря произошел взрыв в гаражном кооперативе. Было разрушено четыре гаража, повреждено десять сооружений. Хронику ЧП можно почитать здесь.