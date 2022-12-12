Самый лучший джип. Водители скупают настоящий внедорожник с полным приводом — он стоит всего 1 миллион

По итогам ноября в Новосибирске автомобилем номер два по популярности оказался отечественный внедорожник LADA Niva Travel, пропустив вперед себя только легковушку LADA Granta. Niva Travel популярен и в других регионах страны, в частности, в Подмосковье. Давайте подробнее узнаем, какие сейчас комплектации этого автомобиля представлены в продаже, какие есть фишки у автомобиля и сколько он стоит.
LADA Niva Travel — это перелицованный внедорожник Chevrolet Niva, который выпускался совместно с General Motors и с 2002 года не претерпел существенных изменений. В 2019 году «АВТОВАЗ» выкупил долю у американцев, а внедорожник перенес существенный рестайлинг, главным в котором было новое лицо: машину часто сравнивали с новым Toyota RAV4. Очевидно, удачная внешность подстегнула продажи Niva Travel даже еще до февральских событий 2022 года, а затем с уходом многих марок интерес к этой машине вырос еще больше.
Niva Travel — это полноценный внедорожник, хоть и компактный. Двигатель 1,7 литра, выдающий 80 сил и 127 Н*м крутящего момента, 5-ступенчатая механическая КП, постоянный дифференциальный полный привод, мосты. С помощью раздаточной коробки вы можете выбрать понижающую передачу и заблокировать центральный дифференциал. Клиренс — целых 22 см. Подробнее о ездовых качествах авто вы можете прочитать тут.
Сегодня производитель предлагает машину в 5 комплектациях. Версия «Люкс», которую мы видим на фото, пока в прайсах отсутствует, но, возможно, товарные машины вы сможете найти у каких-нибудь дилеров.
Такая машина оснащена передними электростеклоподъемниками, двумя подушками безопасности, подогревом передних сидений, электрообогревом лобового стекла, электрозеркалами, сенсорной панелью мультимедиа.
Мультимедийка хоть и простенькая, но экран у нее большой, обзор на него хороший, цвета насыщенные, шрифты читаемые.
Обратите внимание, какой удобный универсальный подлокотник у водительского кресла. В переднем положении это просто подлокотник, а если откинуть его назад, к задним пассажирам, появляются два подстаканника. Стоимость «Люкса» составляет около 1,3 миллиона рублей.
Теперь перейдем к начальной версии CLASSIC'22 — это простейшая машина со штампованными дисками и без подушек безопасности. В список оборудования входят ЭРА-ГЛОНАСС, дневные ходовые огни, диодные задние фонари, электрозеркала с обогревом, передние электростеклоподъемники, аудиоподготовка, одна розетка USB. Стоимость — 998 900 рублей, а если выбирать цвет металлик, нужно будет доплатить 12 000 рублей.
Комплектация CLASSIC'22 PLUS является более массовой, она уже идет на литых дисках. А на крыше появляются рейлинги — мы видим такую версию на фото.
Та самая розетка USB расположена в ящичке над тоннелем пола.
Багажная дверь у Niva Travel калиточного типа, вот она распахнута. Обратите внимание, как довольно аккуратно сделана отделка багажника, и на вид материал приятный. Грузовой объем, напомним, составляет 320 литров. Стоит CLASSIC'22 PLUS
Версия COMFORT'22 отличается наличием подлокотника сидения водителя, кондиционера и подогревов передних сидений. Стоимость — 1 099 900 рублей.
Так называемая спецсерия BLACK'22 отличается от предыдущей черными колесными дисками — вы видите такой автомобиль на стоянке товарных машин. Также у него черный потолок и другой дизайн сидений. Стоимость — 1 126 900 рублей.
И наконец, версия COMFORT OFF-ROAD'22, которая предназначена для более суровых дорожных условий. Здесь у нас в наличии шноркель, противотуманные фары, колеса 16-го размера (у остальных 15-го), более цепкие шины All-terrain, другой обвес из неокрашенного защитного пластика. Цена — 1 137 900 рублей.
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