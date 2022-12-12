Самый лучший джип. Водители скупают настоящий внедорожник с полным приводом — он стоит всего 1 миллион

LADA Niva Travel — это перелицованный внедорожник Chevrolet Niva, который выпускался совместно с General Motors и с 2002 года не претерпел существенных изменений. В 2019 году «АВТОВАЗ» выкупил долю у американцев, а внедорожник перенес существенный рестайлинг, главным в котором было новое лицо: машину часто сравнивали с новым Toyota RAV4. Очевидно, удачная внешность подстегнула продажи Niva Travel даже еще до февральских событий 2022 года, а затем с уходом многих марок интерес к этой машине вырос еще больше.