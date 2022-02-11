Самый дешевый джип. Смотрим на новую Niva Travel в стиле RAV4 — чем хороша и сколько стоит

В салоне решили ничего не переделывать — тут мы можем насладиться округлым дизайном 90-х — начала 2000-х годов. Прикрутили только сенсорные мультимедиа, но она маленькая, простенькая, с плохим звучанием. Старинные кнопки включения различного оборудования, криво расположенные клавиши стеклоподъемников, ручные подъемники на задних дверях. У задних пассажиров вообще ничего нет: ни центрального подлокотника, ни подогревов, ни дефлекторов обдува.



Вот такая она, Niva Legend, простая отечественная замена иностранным кроссоверам. Но, как видим по статистике, люди берут машину в том числе и за соотношение цены/качества. А вам понравился ли авто — голосуйте!