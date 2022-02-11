Самый дешевый джип. Смотрим на новую Niva Travel в стиле RAV4 — чем хороша и сколько стоит

Отечественная «Нива» в 2021 году продемонстрировала самый резкий прирост продаж в Новосибирске — плюс 54%: 807 машин против 524 штук в 2020 году. Сюда входят и классическая «Нива», и новая модель Niva Travel — переделка давно знакомой Chevrolet Niva. Авторедактору НГС Дмитрию Косенко стало любопытно, за что это вдруг так полюбили русский джип новосибирцы: сел и прокатился. Niva Travel — в нашем обзоре.
Была такая совместная с иностранцами модель Chevrolet Niva, она появилась еще аж в 2002 году и за все годы пережила только один рестайлинг. По тем временам это была вполне неплохая машинка: надежная, проходимая, универсальная. И вот АВТОВАЗ решил вдохнуть в модель новую жизнь, причем максимально малой кровью — переделал экстерьер, сделал его привлекательнее, а технику и салон оставил прежними, чтобы не удорожать производство.
И вот мы видим «старую новую» Niva Trаvel (предоставлена официальным дилером «Фастар») — симпатичный автомобильчик с элементами рубленого дизайна. Старинный двигатель 1.7, выдающий 80 сил и 127 Н*м крутящего момента,
Автомобиль предлагается в шести комплектациях, в топе у него есть сенсорные мультимедиа, электрозеркала, подогрев сидений, кондиционер, литые диски, 2 подушки безопасности, парктроник и камера заднего вида, электрообогрев лобового стекла. Негусто, но не забываем, что машина бюджетная. Давайте пройдемся по достоинствам и недостаткам, начнем с плюсов.
Внешний вид
Фейслифтинг получился удачным, за основу выбрали концепцию прямых линий и рубленых углов. Мордочка получилась в стиле RAV4, капот рельефный, арки приобрели квадратные расширители. Основную кузовщину менять не стали, старые плоские двери снабдили мощными молдингами, дабы придать им современной рельефности. И вот с новыми бамперами, капотом и оптикой получился достаточно интересный авто, за что его, вероятно, и покупают.
Посадка, обзор
Niva Trаvel высоко стоит над землей: клиренс — 22 сантиметра. Садиться на водительское место вполне удобно, проем не тесен. Кресла тоже неплохи, никакого дискомфорта за время езды я не почувствовал, разве что подушка сиденья несколько коротка. Сама посадка высокая, капитанская, обзор отличный — площадь остекления велика, да и тонкие стойки не мешают. Капот хорошо видно, это поможет чувствовать габариты, особенно в сложных внедорожных условиях.
Проходимость
С 22-сантиметровым клиренсом у нас 4099 мм длины и 2450 мм колесной базы, коротенькие свесы — это хорошие геометрические характеристики. Наша тестовая «Нива» стоит на шинах Viatti размерности 215/65/R16. Рычагом раздаточной коробкой блокируем центр — тяга распределится равномерно, будут работать обе оси, жаль, нет блокировок межколесных дифференциалов. Зато есть понижающая передача — с ней автомобиль и трогается аккуратней, и ползет уверенно. Кончено, в некоторых случаях будет не хватать тяги
Простота, практичность
Чем проще машина, тем ее будете меньше жалеть: на рыбалку в дебри — пожалуйста, сквозь заросли царапающих веток — конечно, в грязных грубых сапожищах в салон — разумеется. Нет нарядного пластика и красивой кожи — да и не надо, не дай бог повредишь. Удобная багажная дверь калиточного типа — хоть объемы и невелики (320 литров и 650 со сложенным вторым рядом), но проём открывается широкий квадратный, грузить вещи просто. Запасное колесо на задней двери — не надо будет лезть под днище, если вдруг что случится в грязи.
Бардачок объемный, есть несколько подстаканников и ниш, водительское кресло снабжено откидывающимся подлокотником — это хорошее решение.
Цены
Вместе с классической «Нивой», которая сейчас называется Niva Legend, наша Niva Trevel образует подсегмент самых дешевых внедорожников в России в принципе. В «базе» Niva Trаvel стоит
А теперь говорим о нюансах автомобиля.
Динамика, управляемость
Ну динамики тут просто нет — чего хотеть от 80 старых лошадок. Первую сотню Niva Trаvel преодолевает за 19 секунд, надрывно ревя мотором после 4 тысяч оборотов. За это время какой-нибудь «Бугатти-Вейрон» разгонится до 500 км/ч, вернется обратно и встанет на место в гараж.
Верхние передачи не тянут совсем, в горку плохо едет даже на
Невнятные рычаги КП и раздатки
Рычаги тут тугие, невнятные, неинформативные — первая и вторая передача не поймешь, включилась или нет, они запросто могут вылететь. Задний ход включаешь раза со второго-третьего, ходы рычага слишком велики. С раздаткой несколько попроще, но всё равно невнятно работает режим блокировки центрального дифференциала. Хорошо хоть педаль сцепления адекватная — в меру легкая и короткоходная.
Подвеска
Пока едешь по ровному полотну с мелкими и средними дефектами — всё хорошо, на
Эргономика, салон
В салоне решили ничего не переделывать — тут мы можем насладиться округлым дизайном
Вот такая она, Niva Legend, простая отечественная замена иностранным кроссоверам. Но, как видим по статистике, люди берут машину в том числе и за соотношение цены/качества. А вам понравился ли авто — голосуйте!
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