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Самый дешевый джип. Смотрим на новую Niva Travel в стиле RAV4 — чем хороша и сколько стоит

Это переделка давно знакомой Chevrolet Niva 2002 года

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Спрос на такие авто вырос на 54%

Спрос на такие авто вырос на 54%

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Отечественная «Нива» в 2021 году продемонстрировала самый резкий прирост продаж в Новосибирске — плюс 54%: 807 машин против 524 штук в 2020 году. Сюда входят и классическая «Нива», и новая модель Niva Travel — переделка давно знакомой Chevrolet Niva. Авторедактору НГС Дмитрию Косенко стало любопытно, за что это вдруг так полюбили русский джип новосибирцы: сел и прокатился. Niva Travel — в нашем обзоре.

Длина 4099 мм, ширина 1804 мм

Длина 4099 мм, ширина 1804 мм

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Была такая совместная с иностранцами модель Chevrolet Niva, она появилась еще аж в 2002 году и за все годы пережила только один рестайлинг. По тем временам это была вполне неплохая машинка: надежная, проходимая, универсальная. И вот АВТОВАЗ решил вдохнуть в модель новую жизнь, причем максимально малой кровью — переделал экстерьер, сделал его привлекательнее, а технику и салон оставил прежними, чтобы не удорожать производство.

Расход бензина в городе 13,4 л, на трассе — 8,5 л

Расход бензина в городе 13,4 л, на трассе — 8,5 л

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И вот мы видим «старую новую» Niva Trаvel (предоставлена официальным дилером «Фастар») — симпатичный автомобильчик с элементами рубленого дизайна. Старинный двигатель 1.7, выдающий 80 сил и 127 Н*м крутящего момента, 5-ступенчатая механическая КП, постоянный дифференциальный полный привод. Раздаточная коробка позволяет выбрать понижающую передачу и заблокировать центральный дифференциал, межосевых блокировок нет. Нет и никаких имитаций, нет и системы стабилизации.

Колесная база 2450 мм. Масса 1465 кг

Колесная база 2450 мм. Масса 1465 кг

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Автомобиль предлагается в шести комплектациях, в топе у него есть сенсорные мультимедиа, электрозеркала, подогрев сидений, кондиционер, литые диски, 2 подушки безопасности, парктроник и камера заднего вида, электрообогрев лобового стекла. Негусто, но не забываем, что машина бюджетная. Давайте пройдемся по достоинствам и недостаткам, начнем с плюсов.

Внешний вид

Похож на маленький «Ленд-Крузер»

Похож на маленький «Ленд-Крузер»

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Фейслифтинг получился удачным, за основу выбрали концепцию прямых линий и рубленых углов. Мордочка получилась в стиле RAV4, капот рельефный, арки приобрели квадратные расширители. Основную кузовщину менять не стали, старые плоские двери снабдили мощными молдингами, дабы придать им современной рельефности. И вот с новыми бамперами, капотом и оптикой получился достаточно интересный авто, за что его, вероятно, и покупают.

Посадка, обзор

Высокий клиренс, корокие свесы

Высокий клиренс, корокие свесы

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Niva Trаvel высоко стоит над землей: клиренс — 22 сантиметра. Садиться на водительское место вполне удобно, проем не тесен. Кресла тоже неплохи, никакого дискомфорта за время езды я не почувствовал, разве что подушка сиденья несколько коротка. Сама посадка высокая, капитанская, обзор отличный — площадь остекления велика, да и тонкие стойки не мешают. Капот хорошо видно, это поможет чувствовать габариты, особенно в сложных внедорожных условиях.

Проходимость

Привод постоянный полный

Привод постоянный полный

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С 22-сантиметровым клиренсом у нас 4099 мм длины и 2450 мм колесной базы, коротенькие свесы — это хорошие геометрические характеристики. Наша тестовая «Нива» стоит на шинах Viatti размерности 215/65/R16. Рычагом раздаточной коробкой блокируем центр — тяга распределится равномерно, будут работать обе оси, жаль, нет блокировок межколесных дифференциалов. Зато есть понижающая передача — с ней автомобиль и трогается аккуратней, и ползет уверенно. Кончено, в некоторых случаях будет не хватать тяги 80-сильного двигателя, это надо учитывать. И вообще Niva Trаvel — это такой автомобиль, чьи возможности во многом зависят от водителя.

Простота, практичность

Багажная дверь с запаской

Багажная дверь с запаской

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Чем проще машина, тем ее будете меньше жалеть: на рыбалку в дебри — пожалуйста, сквозь заросли царапающих веток — конечно, в грязных грубых сапожищах в салон — разумеется. Нет нарядного пластика и красивой кожи — да и не надо, не дай бог повредишь. Удобная багажная дверь калиточного типа — хоть объемы и невелики (320 литров и 650 со сложенным вторым рядом), но проём открывается широкий квадратный, грузить вещи просто. Запасное колесо на задней двери — не надо будет лезть под днище, если вдруг что случится в грязи.

Салон автомобиля

Салон автомобиля

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Бардачок объемный, есть несколько подстаканников и ниш, водительское кресло снабжено откидывающимся подлокотником — это хорошее решение.

Цены

Авто в основном укладывается в миллион

Авто в основном укладывается в миллион

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Вместе с классической «Нивой», которая сейчас называется Niva Legend, наша Niva Trevel образует подсегмент самых дешевых внедорожников в России в принципе. В «базе» Niva Trаvel стоит 879 900 рублей (Legend чуть дешевле), в средней версии — 972 900 рублей, в топе — 1 045 900 рублей. Все мы прекрасно знаем, что сейчас без 1,5 миллиона к бюджетным иностранным кроссоверам даже и подступаться нечего, из дилерского центра вас выгонят грязными тряпками. А тут дешево и сердито.

А теперь говорим о нюансах автомобиля.

Динамика, управляемость

Разгон до 100 за 19 секунд

Разгон до 100 за 19 секунд

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Ну динамики тут просто нет — чего хотеть от 80 старых лошадок. Первую сотню Niva Trаvel преодолевает за 19 секунд, надрывно ревя мотором после 4 тысяч оборотов. За это время какой-нибудь «Бугатти-Вейрон» разгонится до 500 км/ч, вернется обратно и встанет на место в гараж.

Верхние передачи не тянут совсем, в горку плохо едет даже на 3-й передаче. Руль около нуля пустой, но хорошо хоть, что усилие на нём все-таки появляется при более-менее ощутимых поворотах. Понятно опять же, что машина бюджетная, но 80 сил для 1,5-тонного кроссовера явно мало.

Невнятные рычаги КП и раздатки

Рычаг механической КП

Рычаг механической КП

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Рычаги тут тугие, невнятные, неинформативные — первая и вторая передача не поймешь, включилась или нет, они запросто могут вылететь. Задний ход включаешь раза со второго-третьего, ходы рычага слишком велики. С раздаткой несколько попроще, но всё равно невнятно работает режим блокировки центрального дифференциала. Хорошо хоть педаль сцепления адекватная — в меру легкая и короткоходная.

Подвеска

Впчатления от подвески двоякие

Впчатления от подвески двоякие

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Пока едешь по ровному полотну с мелкими и средними дефектами — всё хорошо, на 65-м профиле отлично сглаживаются трещины, стыки, ямки. Но как появляются волны или когда выезжаешь на проселок, начинаются козление, скачка, тряска. При этом если попадается грубая яма, подвеска ее эффективно округляет, не допускает удара. Вот такая вот противоречивая плавность хода.

Эргономика, салон

Интерьер в стиле 90-х

Интерьер в стиле 90-х

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В салоне решили ничего не переделывать — тут мы можем насладиться округлым дизайном 90-х — начала 2000-х годов. Прикрутили только сенсорные мультимедиа, но она маленькая, простенькая, с плохим звучанием. Старинные кнопки включения различного оборудования, криво расположенные клавиши стеклоподъемников, ручные подъемники на задних дверях. У задних пассажиров вообще ничего нет: ни центрального подлокотника, ни подогревов, ни дефлекторов обдува.

Вот такая она, Niva Legend, простая отечественная замена иностранным кроссоверам. Но, как видим по статистике, люди берут машину в том числе и за соотношение цены/качества. А вам понравился ли авто — голосуйте!

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