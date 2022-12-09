Названы средние цены на китайские машины в Новосибирске и самые раскупаемые модели — новые и б/у

Новый китайский автомобиль в Новосибирске стоит в среднем 2 154 000 рублей, об этом сообщили аналитики сервиса «Авито.Авто». Подержанный «китаец» обойдется в 979 000 рублей.
— На долю китайских брендов в январе-ноябре 2022 года пришлось 10,8% предложения новых автомобилей на «Авито.Авто» в Новосибирске. В аналогичный период прошлого года показатель составлял 1,2%, — уточнили специалисты сервиса.
Таким образом число объявлений о продаже китайских автомобилей, новых и б/у, выросло с начала года почти в 10 раз. В сегменте новых машин больше всего предложений кроссовера Chery Tiggo 7 Pro (27,3% объявлений среди всех «китайцев»), кроссовера Chery Tiggo 8 Pro и Chery Tiggo 4.
В сегменте автомобилей с пробегом лидируют LIFAN X60 — это старая модель, которую в свое время много продавали. На втором месте Chery Tiggo 4, на третьем Chery Tiggo T11 (тоже старая). Также в топ-5 входят Haval F7 и Chery Tiggo 7 Pro, проданные в последние годы и имеющие небольшой возраст.
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