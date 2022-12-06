Тестируем «незамерзайки»: какая превратится в лед раньше — с обочины с метанолом или фирменная из магазина

В автомобильном сообществе прозвучало предложение легализовать стеклоомывающие жидкости на основе метилового спирта, которые сейчас в России запрещены. Аргументы следующие: мол, такие жидкости продолжают делать подпольно, метанол меньше пахнет и медленней замерзает, а в развитых странах Европы подобные жидкости разрешены. И действительно: не пора ли вернуть в законное поле метанол, который
Предложение об отмене запрета на метанол прозвучало от Национального автомобильного союза (НАС). Его президент Антон Шапарин обратился в правительство РФ. Как указывается в обращении, метаноловые незамерзайки, несмотря на запрет производятся, продаются на сером рынке — было бы лучше вернуть их в правовое поле, поддержать производителей метанола и получать полные налоги в казну.
Как отметил Шапарин, в свое время метанол запретили, поскольку такие омывайки пили злоупотребляющие спиртным люди, после чего фиксировались смертельные случаи. А простое использование в автомобиле по назначению никакого вреда человеку не причиняло.
«Ипользование стеклоомывающих жидкостей на основе метанола по назначению не оказывает вредного воздействия на здоровье человека, что подтверждается многолетней практикой применения их за рубежом и отсутствием отравлений в нашей стране... <...> Вместе с тем, учитывая низкий уровень культуры и гигиенического образования части населения, <...> запретить с 01.07.2000 производство и реализацию стеклоомывающих жидкостей, содержащих метанол». (Постановление
— Мне эта проблема хорошо знакома, я с ней сталкивался как адвокат в начале
В обращении НАС приводятся плюсы метанола: он медленнее замерзает, не воняет, стоит примерно в четыре раза дешевле изопропила. Напомним, изопропиловый спирт — главная основа для омываек, которые сейчас официально продаются в магазинах. И он действительно резко воняет «спиртягой» и хуже чистит.
— Спирт сам по себе вонючий, поэтому в него пытаются добавлять одорирующие (ароматические) добавки. Но в основном мы все ездим на машине и знаем, что просто невозможно находиться в салоне. Я как автовладелец и адвокат ничего плохого не вижу, чтобы разрешить производить жидкость на основе метила. Тот, кто захочет напиться, он будет даже горький пить, то есть никакие добавки, как предлагают, не остановят. Если человек себя довел до такого уровня, что он будет пить всё что угодно, то это деградация личности. При этом миллионы людей не должны страдать от нескольких деградантов, которые готовы употреблять стеклоомывающую жидкость, — отмечает Денис Садовский.
Мы решили провести небольшой эксперимент — посмотреть, что в этом сезоне официально продается в магазинах, насколько сильно пахнет и как быстро замерзает. За «эталон» мы взяли ту самую метиловую омывайку, которую, как вы прекрасно знаете, можно свободно купить во многих торговых точках и на обочинах дорог, несмотря на запреты. Новосибирцы берут такую, поскольку она почти не пахнет и не замерзает, кажется, при любой температуре. На этикетке у нее, конечно, написано, что в составе изопропил, но по названию и производителю жидкость числится метаноловой в списках Роспотребнадзора, в частности на сайте ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Алтай».
Давайте заморозим эту жидкость (она у нас синяя, крайняя слева) и еще 3 официальных из магазина. Все эти 3 рассчитаны на -20 градусов, и как раз при такой температуре мы их и морозили.
Вторая жидкость — красный Bubble Gum финского бренда Fin tippa: производство в Петербурге, 3 литра за 247 рублей. В составе изопропанол, вода, отдушка, краситель. Запах изопропила тут сильно забивает фирменный «бубль-гумовский» аромат, но пары «спиртяги» никуда не денешь.
Номер три — самая дешевая жидкость «365 дней»: 3 литра за 136 рублей. Сделано в Нижегородской области, состав такой же. К резкому запаху спирта примешивается ядовитые нотки отдушки, которые только усиливают неприятный эффект.
Четвертая — жидкость Sibiria: 4 литра за 269 рублей в хорошей качественной канистре. Сделана не в Сибири, а в той же Нижегородской области, состав аналогичен. Отдушка сладкая, аналогична «бубль-гуму», но не так сильна — в общем, по запаху «химоза».
Мы морозили жидкости в двух объемах — в заводской таре и в небольшом количестве в маленькой емкости. Именно небольшое количество жижи находится в шлангах и форсунках авто и промерзает быстрее всего.
Итак, что мы имеем спустя 14 часов морозной ночи. Грубо говоря — в малом объеме все изопропиловые жижи полегли. Вы видите, что они замерзли и не вытекают из емкостей. При этом в заводской таре омывайки не успели промерзнуть.
Более-менее сопротивлялся «бубль-гум» — из перевернутой емкости со временем жидкость начинает чуть сочиться. Хуже показала себя Sibiria, консистенция ближе к рыхлому льду. Посмотрите результат еще и на видео:
Ну а с нашей метиловой жижей, которая идет вне зачета, ничего и не случилось. Отметим, что мы купили ее на дороге по цене 140 рублей за 5 литров.
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