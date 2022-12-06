Тестируем «незамерзайки»: какая превратится в лед раньше — с обочины с метанолом или фирменная из магазина

В обращении НАС приводятся плюсы метанола: он медленнее замерзает, не воняет, стоит примерно в четыре раза дешевле изопропила. Напомним, изопропиловый спирт — главная основа для омываек, которые сейчас официально продаются в магазинах. И он действительно резко воняет «спиртягой» и хуже чистит.

— Спирт сам по себе вонючий, поэтому в него пытаются добавлять одорирующие (ароматические) добавки. Но в основном мы все ездим на машине и знаем, что просто невозможно находиться в салоне. Я как автовладелец и адвокат ничего плохого не вижу, чтобы разрешить производить жидкость на основе метила. Тот, кто захочет напиться, он будет даже горький пить, то есть никакие добавки, как предлагают, не остановят. Если человек себя довел до такого уровня, что он будет пить всё что угодно, то это деградация личности. При этом миллионы людей не должны страдать от нескольких деградантов, которые готовы употреблять стеклоомывающую жидкость, — отмечает Денис Садовский.