Новые русские: смотрим топ-5 российских автомобилей, выпуск которых спешно наладили в 2022 году

И один любопытный факт: в статье 2018 года о проекте «Аурус» мы писали: «Его можно считать российским. Например, в условиях железного занавеса проекты вроде калужских Volkswagen и тольяттинских Renault окажутся под угрозой, а «Кортеж» («Аурус») на пару с базовыми Lada Granta — выживет. По крайней мере, в теории». И сейчас, в 2022 году, эта теория подтверждается практикой.



«Москвич 3»

А вот совсем другая история: созданный впопыхах на базе остатков московского завода Renault кроссовер «Москвич 3» является полной копией китайского автомобиля JAC JS4, который до этого везли к нам из Казахстана. Производство стартовало в ноябре в режиме простейшей отверточной сборки: в КНР готовые машины разбирают, снимая с них силовой агрегат, подвески, выхлопную систему и еще ряд деталей, после чего доставляют в Москву и скручивают обратно на стапелях. Русификация проекта запланирована на 2023 год, когда завод должен перейти на мелкоузловую сборку и постепенно добиться локализации как у автомобилей Renault, а в 2024 году — запустить электромобиль на собственной платформе.