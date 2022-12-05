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Новые русские: смотрим топ-5 российских автомобилей, выпуск которых спешно наладили в 2022 году

Их цены составляют от 1 до 30+ млн рублей

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Evolute — российский производитель электромобилей из Липецка

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2022 год оказался крайне скудным на автопремьеры, но опустевшее конкурентное поле дало толчок развитию российских автобрендов: осенью новости о запуске очередного завода посыпались как из рога изобилия. Мы отобрали пять наиболее важных отечественных новинок, попутно разобравшись, много ли в них отечественного.

Aurus Komendant

В конце ноября в Елабуге стартовало производство люксовых внедорожников Aurus Komendant, которые стали второй серийной моделью топового российского бренда наряду с седаном и лимузином Senat (минивэн Arsenal и катафалк Lafet производятся штучно). Технически внедорожник и седан близки: обе модели построены на модульной платформе ЕМС, оснащаются 8-цилиндровыми турбомоторами V8 НАМИ-4123 мощностью 598 л. с., которые работают в паре с девятиступенчатым автоматом российский фирмы КАТЕ и тяговым электромотором мощностью 63 л. с. (он встроен в коробку передач).

Длина Aurus Komendant — 5,4 метра. Для сравнения: популярный в России Lexus LX570 на треть метра короче

Длина Aurus Komendant — 5,4 метра. Для сравнения: популярный в России Lexus LX570 на треть метра короче

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Много ли в нём российского? Говоря откровенно, это тайна за семью печатями. Изначально в разработке автомобиля принимали участие иностранные компании, например, двигатель был создан при содействии с Porsche Engineering, хотя главным проектировщиком и мотора, и шасси называют НАМИ. Однако основные узлы «Аурусов» оригинальные, то есть прямого заимствования у существующих моделей не было. Какая доля компонентов делается в России, сказать сложно, но, например, тяговая батарея изначально поставлялась швейцарской компанией Enertech. В 2021 году локализация «Аурусов» декларировалась на уровне 50% с перспективой доведения ее до 80% к настоящему времени. То есть какой-то иностранный след остается в любом случае, но с учетом небольшого тиража машин проблемы с импортом компонентов решаемы. Плановые показатели завода в Елабуге — 5000 автомобилей в год, из которых половина приходится на новые внедорожники.

Стоимость автомобиля заявлена на уровне от 34 миллионов рублей. В целом это недешево: примерно столько же просят за люксовые полноприводники куда более известных марок, например Lamborghini Urus и Range Rover Long V. Но по концепции Komendant ближе к Rolls-Royce Cullinan, а тот примерно вдвое дороже. С учетом административного рычага сомневаться в спросе на «Аурусы» не приходится.

Двигатель V8 с двойным турбонаддувом разработан Porsche Engineering, но несет бренд НАМИ

Двигатель V8 с двойным турбонаддувом разработан Porsche Engineering, но несет бренд НАМИ

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И один любопытный факт: в статье 2018 года о проекте «Аурус» мы писали: «Его можно считать российским. Например, в условиях железного занавеса проекты вроде калужских Volkswagen и тольяттинских Renault окажутся под угрозой, а «Кортеж» («Аурус») на пару с базовыми Lada Granta — выживет. По крайней мере, в теории». И сейчас, в 2022 году, эта теория подтверждается практикой.

«Москвич 3»

А вот совсем другая история: созданный впопыхах на базе остатков московского завода Renault кроссовер «Москвич 3» является полной копией китайского автомобиля JAC JS4, который до этого везли к нам из Казахстана. Производство стартовало в ноябре в режиме простейшей отверточной сборки: в КНР готовые машины разбирают, снимая с них силовой агрегат, подвески, выхлопную систему и еще ряд деталей, после чего доставляют в Москву и скручивают обратно на стапелях. Русификация проекта запланирована на 2023 год, когда завод должен перейти на мелкоузловую сборку и постепенно добиться локализации как у автомобилей Renault, а в 2024 году — запустить электромобиль на собственной платформе.

Пока завод напоминает скорее автосервис, где машины собирают на подъемниках. Но перезапуск конвейера запланирован на 2023 год

Пока завод напоминает скорее автосервис, где машины собирают на подъемниках. Но перезапуск конвейера запланирован на 2023 год

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«Москвич 3» имеет только передний привод, но пропорции кроссовера. По размерам он близок к Chery Tiggo 4 Pro и Renault Duster, которого сменяет на московском предприятии. В России он предлагается с двумя бензиновыми моторами объемом 1,6 литра: атмосферным (109 л. с.) и турбированным (150 л. с.). Младший двигатель доступен только с механической коробкой передач, старший — в том числе с вариатором.

«Москвич 3» — не самая передовая модель китайской компании JAC

«Москвич 3» — не самая передовая модель китайской компании JAC

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Стоимость автомобиля пока неизвестна, однако анализ рынка показывает, что средние комплектации автомобиля должны стоить в районе 2 миллионов рублей: примерно столько сейчас и просят за кроссоверы В-класса китайского производства. Изначально власти Москвы заявляли об ориентации на сервисы такси и каршеринга, поэтому неудивительно, что первым крупным покупателем станет «Ситимобил», заказавший 2000 машин: это втрое больше, чем завод сделает до конца года. Хотя кроссовер имеет практически нулевую локализацию, Минпромторг планирует включить его в программу господдержки при посредничестве партнера проекта, компании КАМАЗ. Это позволит покупать автомобили в кредит со скидкой 20%, а электромобили «Москвич 3» — до 35% (но не более 925 тысяч рублей).

Evolute i-Pro

Еще один стартап — электромобиль i-Pro, который с сентября 2022 года собирают в Липецке под российским брендом Evolute. Как и в случае с «Москвичом», это полная копия китайского Dongfeng Aeolus E70, а тот является электрифицированной версией Nissan Sylphy 15-летней давности. Седан длиной около 4,7 метра оснащается 163-сильным электромотором и аккумулятором, обеспечивающим паспортный пробег до 420 км. В стандартной комплектации — АБС, ESP, климат-контроль, аудиосистема, четыре подушки безопасности.

Электрический седан i-Pro стоит около 3 миллионов рублей

Электрический седан i-Pro стоит около 3 миллионов рублей

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Но стоимость электромобиля начинается от 2,99 миллиона рублей, что немало: из бензиновых аналогов за эти деньги можно приобрести, например, сравнительно современный Volkswagen Bora из Китая с турбомотором. При этом на Evolute i-Pro действует госсубсидия в 925 тысяч рублей, что снижает цену до 2,065 миллиона рублей, но лишь при покупке в кредит.

Российского в электромобилях Evolute пока немного, но компания продумывает возможность локализации, в том числе одного из самых дорогостоящих узлов — тяговой батареи. В качестве кандидата рассматриваются батарейные модули РЭНЕРА, которые будут собирать на гигафабрике в Калининградской области.

Кроме седана i-Pro, в Липецке наладили выпуск кроссоверов i-Joy, а третьей моделью должен стать микроавтобус i-Van.

Lada Vesta NG

Бестселлер АВТОВАЗа выпускается уже семь лет, и в начале 2022 года в Ижевске началось производство обновленной версии NG (Next Generation), но до коллапса автопрома завод успел сделать чуть более тысячи фейслифтинговых «Вест». После этого сборка не просто остановилась: ее полностью перенесли на одну из веток тольяттинского завода — ту, где раньше делали Renault Logan и Lada XRAY. В ноябре 2022 года стартовал тестовый выпуск Vesta NG, но до полноценного перезапуска еще долго: руководство АВТОВАЗа называет весну 2023 года, но, по данным СМИ, дедлайн могут сместить на осень 2023-го.

Выпуск Lada Vesta NG в Тольятти стартовал в ноябре 2022 года

Выпуск Lada Vesta NG в Тольятти стартовал в ноябре 2022 года

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Поэтому рано говорить и о ценах: имеющиеся у дилеров остатки Lada Vesta NG, выпущенные в начале 2022 года, продаются по 2 миллиона рублей, но очевидно, что серийная модель в упрощенных комплектациях (а поначалу будут они) должна стоить меньше. Сейчас рекомендованная заводом базовая цена составляет 1,122 миллиона рублей. Первой на конвейер должна встать версия с 90-сильным 8-клапанным мотором ВАЗ-11182 и механической коробкой передач. С автоматическими коробками в принципе проблемы: АВТОВАЗ рассматривает китайские альтернативы вместо японских вариаторов Jatco.

Что такое Lada Vesta NG в принципе? Ответить сложно. Выпущенные в начале года машины подходили под определение рестайлинговых версий, то есть отличались от оригинальных «Вест» бамперами, оптикой, мелкими деталями, а также переработанным интерьером — его концепция не поменялась, но улучшились материалы и стало богаче оснащение. Но от части обновок, видимо, придется отказаться в ходе русификации. Например, Vesta NG имела блок климат-контроля от нового Renault Duster и планшет мультимедийной системы. А такие системы — не лучшие друзья локализации.

Sollers Atlant

Из России ушли не только легковые марки, но и специалисты по коммерческой технике, и одной из главной потерь является елабужский Ford: гражданские модели компания перестала продавать еще в 2019 году, а сейчас свернула и сборку микроавтобуса Transit, крайне востребованного в России. Партнер проекта, российская компания «Соллерс», оказалась перед нелегким выбором, и самым очевидным решением было производство китайской модели под собственным брендом. Поэтому Sollers Atlant — это китайский JAC Sunray без каких-либо изменений. Как и положено комтранспорту, модель будет выпускаться в большом количестве модификаций по длине, высоте крыши, грузоподъемности. Двигателей на выбор два, оба дизели мощностью 139 или 150 л. с. Как и в случае с «Москвичом», локализацию производства обещают уже в 2023 году, включая даже выпуск двигателей (так делал и Ford).

Sollers Atlant — замена Ford Transit

Sollers Atlant — замена Ford Transit

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Стоимость базового цельнометаллического фургона с короткой базой и средним уровнем крыши составит 2,9 миллиона рублей, и это, видимо, нижняя планка. Для сравнения: год назад фургон Ford Transit в близкой версии стоил порядка 2,5 миллиона.

Ранее мы спрашивали экспертов, что они думают о стремительной чайнизации российского автопрома. В Россию активно повезли машины по схеме параллельного импорта, и мы оценили ассортимент моделей. Проблема в том, что самые доступные варианты всё равно стоят более 1,5 миллиона рублей.

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