Новые русские: смотрим топ-5 российских автомобилей, выпуск которых спешно наладили в 2022 году

2022 год оказался крайне скудным на автопремьеры, но опустевшее конкурентное поле дало толчок развитию российских автобрендов: осенью новости о запуске очередного завода посыпались как из рога изобилия. Мы отобрали пять наиболее важных отечественных новинок, попутно разобравшись, много ли в них отечественного.
Aurus Komendant
В конце ноября в Елабуге стартовало производство люксовых внедорожников Aurus Komendant, которые стали второй серийной моделью топового российского бренда наряду с седаном и лимузином Senat (минивэн Arsenal и катафалк Lafet производятся штучно). Технически внедорожник и седан близки: обе модели построены на модульной платформе ЕМС, оснащаются 8-цилиндровыми турбомоторами V8 НАМИ-4123 мощностью 598 л. с., которые работают в паре с девятиступенчатым автоматом российский фирмы КАТЕ и тяговым электромотором мощностью 63 л. с. (он встроен в коробку передач).
Много ли в нём российского? Говоря откровенно, это тайна за семью печатями. Изначально в разработке автомобиля принимали участие иностранные компании, например, двигатель был создан при содействии с Porsche Engineering, хотя главным проектировщиком и мотора, и шасси называют НАМИ. Однако основные узлы «Аурусов» оригинальные, то есть прямого заимствования у существующих моделей не было. Какая доля компонентов делается в России, сказать сложно, но, например, тяговая батарея изначально поставлялась швейцарской компанией Enertech. В 2021 году локализация «Аурусов» декларировалась на уровне 50% с перспективой доведения ее до 80% к настоящему времени. То есть какой-то иностранный след остается в любом случае, но с учетом небольшого тиража машин проблемы с импортом компонентов решаемы. Плановые показатели завода в Елабуге — 5000 автомобилей в год, из которых половина приходится на новые внедорожники.
Стоимость автомобиля заявлена на уровне от 34 миллионов рублей. В целом это недешево: примерно столько же просят за люксовые полноприводники куда более известных марок, например Lamborghini Urus и Range Rover Long V. Но по концепции Komendant ближе к Rolls-Royce Cullinan, а тот примерно вдвое дороже. С учетом административного рычага сомневаться в спросе на «Аурусы» не приходится.
И один любопытный факт: в статье 2018 года о проекте «Аурус» мы писали: «Его можно считать российским. Например, в условиях железного занавеса проекты вроде калужских Volkswagen и тольяттинских Renault окажутся под угрозой, а «Кортеж» («Аурус») на пару с базовыми Lada Granta — выживет. По крайней мере, в теории». И сейчас, в 2022 году, эта теория подтверждается практикой.
«Москвич 3»
А вот совсем другая история: созданный впопыхах на базе остатков московского завода Renault кроссовер «Москвич 3» является полной копией китайского автомобиля JAC JS4, который до этого везли к нам из Казахстана. Производство стартовало в ноябре в режиме простейшей отверточной сборки: в КНР готовые машины разбирают, снимая с них силовой агрегат, подвески, выхлопную систему и еще ряд деталей, после чего доставляют в Москву и скручивают обратно на стапелях. Русификация проекта запланирована на 2023 год, когда завод должен перейти на мелкоузловую сборку и постепенно добиться локализации как у автомобилей Renault, а в 2024 году — запустить электромобиль на собственной платформе.
«Москвич 3» имеет только передний привод, но пропорции кроссовера. По размерам он близок к Chery Tiggo 4 Pro и Renault Duster, которого сменяет на московском предприятии. В России он предлагается с двумя бензиновыми моторами объемом 1,6 литра: атмосферным (109 л. с.) и турбированным (150 л. с.). Младший двигатель доступен только с механической коробкой передач, старший — в том числе с вариатором.
Стоимость автомобиля пока неизвестна, однако анализ рынка показывает, что средние комплектации автомобиля должны стоить в районе 2 миллионов рублей: примерно столько сейчас и просят за кроссоверы В-класса китайского производства. Изначально власти Москвы заявляли об ориентации на сервисы такси и каршеринга, поэтому неудивительно, что первым крупным покупателем станет «Ситимобил», заказавший 2000 машин: это втрое больше, чем завод сделает до конца года. Хотя кроссовер имеет практически нулевую локализацию, Минпромторг планирует включить его в программу господдержки при посредничестве партнера проекта, компании КАМАЗ. Это позволит покупать автомобили в кредит со скидкой 20%, а электромобили «Москвич 3» — до 35% (но не более 925 тысяч рублей).
Evolute i-Pro
Еще один стартап — электромобиль i-Pro, который с сентября 2022 года собирают в Липецке под российским брендом Evolute. Как и в случае с «Москвичом», это полная копия китайского Dongfeng Aeolus E70, а тот является электрифицированной версией Nissan Sylphy 15-летней давности. Седан длиной около 4,7 метра оснащается 163-сильным электромотором и аккумулятором, обеспечивающим паспортный пробег до 420 км. В стандартной комплектации — АБС, ESP, климат-контроль, аудиосистема, четыре подушки безопасности.
Но стоимость электромобиля начинается от 2,99 миллиона рублей, что немало: из бензиновых аналогов за эти деньги можно приобрести, например, сравнительно современный Volkswagen Bora из Китая с турбомотором. При этом на Evolute i-Pro действует госсубсидия в 925 тысяч рублей, что снижает цену до 2,065 миллиона рублей, но лишь при покупке в кредит.
Российского в электромобилях Evolute пока немного, но компания продумывает возможность локализации, в том числе одного из самых дорогостоящих узлов — тяговой батареи. В качестве кандидата рассматриваются батарейные модули РЭНЕРА, которые будут собирать на гигафабрике в Калининградской области.
Кроме седана i-Pro, в Липецке наладили выпуск кроссоверов i-Joy, а третьей моделью должен стать микроавтобус i-Van.
Lada Vesta NG
Бестселлер АВТОВАЗа выпускается уже семь лет, и в начале 2022 года в Ижевске началось производство обновленной версии NG (Next Generation), но до коллапса автопрома завод успел сделать чуть более тысячи фейслифтинговых «Вест». После этого сборка не просто остановилась: ее полностью перенесли на одну из веток тольяттинского завода — ту, где раньше делали Renault Logan и Lada XRAY. В ноябре 2022 года стартовал тестовый выпуск Vesta NG, но до полноценного перезапуска еще долго: руководство АВТОВАЗа называет весну 2023 года, но, по данным СМИ, дедлайн могут сместить на осень 2023-го.
Поэтому рано говорить и о ценах: имеющиеся у дилеров остатки Lada Vesta NG, выпущенные в начале 2022 года, продаются по 2 миллиона рублей, но очевидно, что серийная модель в упрощенных комплектациях (а поначалу будут они) должна стоить меньше. Сейчас рекомендованная заводом базовая цена составляет 1,122 миллиона рублей. Первой на конвейер должна встать версия с 90-сильным 8-клапанным мотором ВАЗ-11182 и механической коробкой передач. С автоматическими коробками в принципе проблемы: АВТОВАЗ рассматривает китайские альтернативы вместо японских вариаторов Jatco.
Что такое Lada Vesta NG в принципе? Ответить сложно. Выпущенные в начале года машины подходили под определение рестайлинговых версий, то есть отличались от оригинальных «Вест» бамперами, оптикой, мелкими деталями, а также переработанным интерьером — его концепция не поменялась, но улучшились материалы и стало богаче оснащение. Но от части обновок, видимо, придется отказаться в ходе русификации. Например, Vesta NG имела блок климат-контроля от нового Renault Duster и планшет мультимедийной системы. А такие системы — не лучшие друзья локализации.
Sollers Atlant
Из России ушли не только легковые марки, но и специалисты по коммерческой технике, и одной из главной потерь является елабужский Ford: гражданские модели компания перестала продавать еще в 2019 году, а сейчас свернула и сборку микроавтобуса Transit, крайне востребованного в России. Партнер проекта, российская компания «Соллерс», оказалась перед нелегким выбором, и самым очевидным решением было производство китайской модели под собственным брендом. Поэтому Sollers Atlant — это китайский JAC Sunray без каких-либо изменений. Как и положено комтранспорту, модель будет выпускаться в большом количестве модификаций по длине, высоте крыши, грузоподъемности. Двигателей на выбор два, оба дизели мощностью 139 или 150 л. с. Как и в случае с «Москвичом», локализацию производства обещают уже в 2023 году, включая даже выпуск двигателей (так делал и Ford).
Стоимость базового цельнометаллического фургона с короткой базой и средним уровнем крыши составит 2,9 миллиона рублей, и это, видимо, нижняя планка. Для сравнения: год назад фургон Ford Transit в близкой версии стоил порядка 2,5 миллиона.
Ранее мы спрашивали экспертов, что они думают о стремительной чайнизации российского автопрома. В Россию активно повезли машины по схеме параллельного импорта, и мы оценили ассортимент моделей. Проблема в том, что самые доступные варианты всё равно стоят более 1,5 миллиона рублей.