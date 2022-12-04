Тестируем ультрановый кроссовер из Китая — он сам отпирает дверь и опускает стёкла по голосу

Всё больше и больше появляется автомобилей, которые уже в базе оснащены так, как ранее комплектовались машины только в топе. К примеру, наш кроссовер в минималке имеет литые диски 18-го размера, электронный ручник, датчик света, кожаный мультируль, кнопку запуска, подогрев рулевого колеса, электроподогрев лобового стекла, обогрев форсунок стеклоомывателя, беспроводную зарядку, круиз, парктроник, контроль давления в шинах, сенсорную мультимедиа, камеру.

А в топе добавляются диодные фары, люк, панорама, кожа, активные системы безопасности, круговой обзор, активный круиз, электропривод и вентиляция сидений, бесключевой доступ, распознавание дорожных знаков и многое другое.