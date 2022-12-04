Тестируем ультрановый кроссовер из Китая — он сам отпирает дверь и опускает стёкла по голосу

Представляем вам очередной новый китайский автомобиль на рынке РФ — кроссовер Omoda C5. К нему приковано пристальное внимание, машина удивляет своей космической внешностью, а степень оснащенности ставит новые планки. НГС одной из первых в стране протестировал эту машину вживую — далее все подробности.
Наш Omoda C5 в максимальной комплектации предоставлен официальным дилером «Эксперт Авто НСК» — сначала напомним, что это за бренд. Это специальный суббренд китайского концерна Chery, который производит машины собственно под маркой Chery и под суббрендом Exeed. Считается, что Chery — это массовые машины, Exeed — премиальные, а Omoda, стало быть, нечто среднее.
Посмотрите на наш кроссовер на видео, оцените вживую.
Omoda C5 — это компактный кроссовер габаритов Nissan Qashqai, его длина — 4400 мм, ширина — 1830 мм, колесная база — 2630 мм. Масса машины — 1,5 тонны, клиренс — 19 см, размер колес — 18 дюймов. Машина базируется на платформе T1X, как и другие модели Chery.
Двигатель пока один — 1,5 литра турбо, 147 «лошадей», 210 Н·м крутящего момента. Коробка передач — усовершенствованный вариатор, привод — пока только передний (в марте 2023 года планируется поставлять и полный привод). Комплектаций три, и все они весьма оснащенные. Какие же главные достоинства авто бросаются в глаза?
Внешний вид
Ну конечно, экстерьер — главная фишка этого автомобиля. Как мы уже ранее писали, Omoda C5 — это сплав аэродинамики, космических мотивов и самых современных дизайнерских тенденций. Максимально сужен верхний ярус оптики, максимально развиты жабры переднего бампера с основными блоками фар.
А какая решетка радиатора — массивная, с тщательно прорисованными многочисленными сотами, с декором в виде граненых диамантов. Эта машина однозначно выделяется среди основной массы даже современных автомобилей и еще долго будет запоминаться в потоке.
Двигатель, тяга
Тяга у нашего 1,5-литрового двигателя умеренная, но достаточная для этого автомобиля, разгон до сотни «укладывает в десятку», правда, «тика в тику»: 9,9 секунды. Можно похвалить понятные, линейные реакции на педали газа, удобство управления тягой. Что в экономичном, что в спортивном режиме подхват соответствует степени воздействия на акселератов, а физически педаль настроена оптимально — и не тугая, и не расслабленная. Вариатор работает бесшовно, но при этом не заунывно, обозначая моменты переключения виртуальных передач и помогая чувствовать разгон и работу двигателя. Еще бы поменьше гула и вибронагрузки после 3000 оборотов, но в целом хорошо.
Салон
Дизайн интерьера, так же как и экстерьера, выполнен в ультрасовременном стиле с претензией на премиальность. Прямая глянцевая вставка по низу передней панели визуально расширяет салон, руль с толстым ободом и скосом намекает на спортивность, а светло-коричневые кожаные сидения отсылают нас к баварским и английским машинам, где любят использовать такой цвет.
Посмотрите, как высоко сделана центральная консоль — опять же, как в премиальных авто. И функционально, и удобно опираться локтем без перекоса туловища. А как изящно парит в воздухе тонкий сдвоенный планшет мультимедиа и приборки.
Оснащенность
Всё больше и больше появляется автомобилей, которые уже в базе оснащены так, как ранее комплектовались машины только в топе. К примеру, наш кроссовер в минималке имеет литые диски 18-го размера, электронный ручник, датчик света, кожаный мультируль, кнопку запуска, подогрев рулевого колеса, электроподогрев лобового стекла, обогрев форсунок стеклоомывателя, беспроводную зарядку, круиз, парктроник, контроль давления в шинах, сенсорную мультимедиа, камеру.
А в топе добавляются диодные фары, люк, панорама, кожа, активные системы безопасности, круговой обзор, активный круиз, электропривод и вентиляция сидений, бесключевой доступ, распознавание дорожных знаков и многое другое.
Технологичность
Отдельно стоит отметить некоторые высокотехнологичные штуки из нашего списка функционала. К примеру, система активного круиза создает на приборке образ дороги с силуэтами автомобилей, расчерчивая всё по полосам.
Интеллектуальная система бесключевого доступа позволяет вообще не доставать ключ из кармана — подходите к машине, она сама разблокирует замки дверей. Если подошли к зоне багажника с занятыми руками — сама поднимет багажную крышку. А еще машина может понимать множество команд голосом, кое-что весьма удобно. Всё это мы проиллюстрировали в нашем втором небольшом ролике — смотрите.
А теперь пройдемся по нюансам.
Оформление стилей
Вы видите этот автомобиль с красными вставками на зеркалах, порогах и дисках, но можно получить машины и без вставок. К примеру, вставки на тех же дисках являются пластиковыми, крепятся болтами и, соответственно, могут быть сняты. А вот основной цвет дисков на всех машинах только черный. Блестящий глянец — это, конечно, хорошо, но нужно бы дать выбор и из классических светлых дисков.
Зеркала
Салонное зеркало показалось слишком затемненным и слишком выдвинутым в салон, будто оно нависает возле головы. Боковые зеркала установлены на изящных ножках, но мне не хватило их размера, нужно побольше. Но отметим, что установка зеркал на ножках позволила сделать дополнительный оконный треугольник, что улучшает обзор.
Особенности салона
Некоторые материалы в интерьере нужно было подобрать другие, к примеру, подоконники делать не из жесткого, а из мягкого фактурного пластика. Черный пластик центральной консоли просится тут понарядней.
Или вот рулевое колесо: к нему самому претензий нет, удобно, материалы нормальные. Регулировка тут и по наклону, и по вылету, но мне не хватило хода колонки по наклону вниз. А если бы и хватило, то тогда обод руля перекрыл бы частично приборную панель. Возможно, это из-за максимальной высоты сиденья, которую я всегда устанавливаю (люблю смотреть на поток свысока).
Багажник
Багажник тут не самый большой, 378 литров, значительная часть места уходит на полноразмерное запасное колесо и органайзеры. Но для городской жизни хватит, зато электропривод багажной крышки тут расторопный и можно настраивать высоту подъема этой крышки.
Ну и в завершение о ценах. Начальная комплектация кроссовера, о которой мы говорили, предлагается за 2 429 900 рублей. Оптимальный средний вариант, где уже имеются диодные фары, электропривод багажника, кожа, бесключевой доступ и вентиляция сидений, стоит 2 569 900 рублей. Ну а за описанный нами топ нужно будет отдать 2 699 900 рублей.
Почитайте еще, как в Новосибирске показали китайский кроссовер — аналог Lexus RX. Смотрим, что предлагают за 4,6 миллиона рублей.