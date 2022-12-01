Потемкинская деревня или новый путь? Эксперты — о том, что стоит за стремительной чайнизацией автопрома

От прежнего легкового автопрома остались лишь два отечественных завода (АВТОВАЗ и УАЗ), а также тульский Haval — из иномарщиков пережить кризис 2022 года удалось только ему. Но даже здесь есть тревожные признаки, например, китайская компания получила новый сертификат на модель Jolion, допускающий ее ввоз из Поднебесной. Сейчас кроссовер собирают в Туле, и он пользуется большим спросом, возглавляя список самых популярных иномарок.



У китаизированных заводов немало планов. Например, «Москвич» уже в следующем году обещает перейти на мелкоузловую сборку (CKD) и расширить пул местных поставщиков, а попутно разрабатывает собственную универсальную платформу электромобиля. Evolute в свою очередь присматривается к проекту Росатома по строительству новой гигафабрики, на которой будут делать тяговые литий-ионные батареи — один из самых дорогих и сложных узлов электромобиля.