Новый «Москвич» оказался богатой машиной с люком, электроприводами и камерами — смотрим фото

Также в списке оснащения значатся светодиодная оптика, система камер кругового обзора, электрический люк, а литые колесные диски имеют 17-й размер.



Напомним, кроссовер «Москвич 3» базируется на китайской модели JAC JS4 (сегмент компактных паркетников) и собирается крупноузловым методом на предприятии в Москве (бывший завод Renault). Отметим, что такие опции, как люк, круговой обзор, электропривод багажника обычно можно увидеть только в машинах уровнем выше. А например седан бизнес-класса Toyota Camry до сих пор не имеет электропривода багажной крышки.