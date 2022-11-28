Новый «Москвич» оказался богатой машиной с люком, электроприводами и камерами — смотрим фото

Автомобильный завод «Москвич» опубликовал расширенный список опций, которые получила первая модель предприятия под названием «Москвич 3». Как следует из сообщений в официальной группе завода в VK, автомобиль получился достаточно оснащенным.
— Пассажиры смогут комфортно расположиться благодаря удобным сиденьям и множеству технологичных решений: мультимедийная система с сенсорным экраном 10,25», подключение к Apple CarPlay и Android Auto, цифровая приборная панель с дисплеем 10,25». Для второго ряда: USB, воздуховоды, подлокотник. Электропривод двери багажника, электрический стояночный тормоз с функцией автоудержания, 6 динамиков аудиосистемы, — уточняется в сообщениях.
Также в списке оснащения значатся светодиодная оптика, система камер кругового обзора, электрический люк, а литые колесные диски имеют
Напомним, кроссовер «Москвич 3» базируется на китайской модели JAC JS4 (сегмент компактных паркетников) и собирается крупноузловым методом на предприятии в Москве (бывший завод Renault). Отметим, что такие опции, как люк, круговой обзор, электропривод багажника обычно можно увидеть только в машинах уровнем выше. А например седан бизнес-класса Toyota Camry до сих пор не имеет электропривода багажной крышки.
Завод «Москвич» уже произвел первые товарные автомобили с фирменными логотипами бренда. Это надпись на багажной двери, эмблемы на руле и на капоте. Лого на капоте вписано в овал такого же размера, что и на китайском JAC JS4 — таким образом не пришлось менять выштамповку на капоте. Надпись «Москвич 3» на задней двери является оригинальной, но технологически она делается очень легко: просто буквы на ровной поверхности.
Современным фирменным лого стала буква М, стилизованная под зубец стены московского кремля. В советское время у завода были и другие образы — слово «Москвич», начертанное курсивом в стиле