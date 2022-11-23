Серое наступление: смотрим на самые причудливые автомобили, которые теперь можно купить в России

1
Автопром образца нулевых умер
В конце октября мы публиковали поименный список наиболее значимых для России автобрендов и их нынешний статус. Ситуация была плачевной: официально о полном уходе из России объявили Renault, Nissan, Ford, продают или замораживают заводы Mercedes, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Hyundai, Toyota.
В ноябре Toyota начала увольнять сотрудников с петербургского завода компании, при этом государство не планирует выкупать предприятие, как это было с промплощадками Renault и Nissan. Кстати, вместе с японской маркой ушел из России и ее премиальный бренд Infiniti, написав на прощанье Sayōnara.
Mazda в свою очередь окончательно расстается с дальневосточным предприятием, где собирали Mazda 6, CX-5 и CX-9 — предприятие передано за 1 евро российскому партнеру, компании «Соллерс». Власти Приморского края надеются возобновить производство ближе к середине 2023 года, но что это могут быть за машины, пока неясно. При этом и Toyota, и Mazda пока не заявили о закрытии офисов и дилерских центров: возможно, марки попробуют существовать за счет импорта автомобилей.
От прежнего автопрома России, работающего в режиме промсборки, остались считаные предприятия: это завод Haval под Тулой, да несколько российских производителей, включая АВТОВАЗ и УАЗ. Калининградский «Автотор», собиравший в последние годы автомобили BMW, Hyundai и Kia, вынужден был прекратить их выпуск, но обещает вернуться с новым ассортиментом моделей.
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2
Параллельный импорт растет как на дрожжах
Свято место пусто не бывает, и место иномарок российской сборки постепенно занимают автомобили известных брендов, ввезенные по схеме параллельного импорта, то есть без разрешения материнской компании. В докризисные времена подобные манипуляции были запрещены, но в апреле 2022 года правительство разрешило параллельный импорт для брендов, которые отказались подтвердить лояльность отечественному авторынку.
Какие автомобили можно ввозить параллельным импортом? Их список Минпромторг утвердил весной (приказ
При этом «параллельно» везут не только марки из списка выше, но и, например, кроссовер Mazda CX-4, хотя японская марка формально не попадает под послабления Минпромторга.
Парадоксально, но за счет параллельного импорта ассортимент автомобилей в каком-то смысле расширился, потому что в Россию повезли машины, никогда у нас не представленные: мы уже писали, например, про Chevrolet Tracker и Groove. Проблемой является разве что стоимость, например, за Volkswagen Bora китайской сборки просят от 2,5 миллиона рублей. Для сравнения, соплатформенная ему Skoda Octavia IV в момент дебюта в России два года назад стоила на миллион дешевле. Ниже — еще шесть необычных моделей, которые ввозят сейчас по схеме параллельного импорта.
У параллельного импорта есть много минусов и помимо астрономической цены. Автомобили ввозятся бессистемно, то есть конкретную модель нужно искать на одной из торговых площадок России или оформлять под заказ со сроком доставки 2–3 месяца. Машины не будут адаптированы к России, на что следует обратить особое внимание при ввозе из теплых стран. Сложно решается вопрос с гарантией: официальные дилеры в основном не реализуют ее, но некоторые крупные импортеры согласны оформить собственную гарантию сроком на 1–2 года (иногда за счет страховой компании). В случае покупки экзотической модели могут возникнуть проблемы с уникальными запчастями, потому что создавать в России склад деталей под автомобиль с тиражом несколько сотен экземпляров нерентабельно.
А вот обзор премиальных (или близких к ним) моделей, ввозимых параллельным импортом.
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3
АВТОВАЗ поднимается с колен (и встает на цыпочки)
После весеннего простоя АВТОВАЗ по-прежнему выпускает всего две модели, Granta и Niva (в двух версиях). Но обе входят в тройку наиболее популярных моделей по итогам октября, а рыночная доля АВТОВАЗа превышает 40%. Для сравнения, в момент перехода завода под контроль Renault гендиректору Бу Андрессону ставилась задача восстановить долю АВТОВАЗа до 20%.
В ближайших планах АВТОВАЗа — восстановить производство третей модели, рестайлинговой Lada Vesta NG, производство которой было остановлено в Ижевске вскоре после начала специальной военной операции. Сейчас линия перенесена на основной завод АВТОВАЗа в Тольятти, тестовая сборка уже идет, но товарные машины выпустят не ранее весны 2023 года. Ранее на этой ветке конвейера делали Renault Logan, Sandero и ушедшую с ними Lada XRAY. Из всего арсенала экс-реношных моделей АВТОВАЗ обещает сохранить только Largus, но его перезапустят ближе к концу года.
Попутно АВТОВАЗ ведет переговоры с потенциальными стратегическими партнерами, в числе которых автопроизводители из Ирана, Индии и Китая. Ранее мы рассказывали, какие машины планируют поставлять к нам из Ирана.
Но особенной горячки у АВТОВАЗа, скорее всего, нет: его положение на профильном рынке снова стало привилегированным настолько, что можно вообще не заморачиваться с новыми моделями: в нише до 1,5 миллиона рублей альтернатив тольяттинской продукции нет ни среди «официальных» машин, ни среди серого импорта.
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4
«Москвич» ставит на китайцев
Бывший завод Renault в Москве (а еще ранее — АЗЛК) готов вернуться к выпуску автомобилей «Москвич». После долгих месяцев невнятных заявлений для прессы, в которых марка то намекала на модели китайской компании JAC, то отрицала их причастность к проекту, всё встало на свои места. Первой моделью «Москвич 3», получившей одобрение типа транспортного средства, стала перелицованная версия кроссовера JAC JS4. Чуда не случилось, и в Москве налаживают отверточную сборку модели, которую уже выпускают в Казахстане.
JAC JS4 — это компактный кроссовер, по размеру сопоставимый со Skoda Karoq, Volkswagen Taos или Kia Seltos. Он выпускается только с передним приводом, предлагая на выбор два мотора: 1,6-литровый атмосферник (109 л. с.) или турбомотор такого же объема (150 л. с.). При этом младший мотор доступен только с механической коробкой передач, старший — в том числе с вариатором. Также в Москве наладят производство его полностью электрической версии с 68-сильным мотором и запасом хода в районе 400 км (но это лишь паспортные значения по устаревшему циклу NEDC).
Производство машин должно стартовать на этой неделе, а планы на ближайшие 2–3 года — создать собственную платформу и довести объемы выпуска до величин, сопоставимых с показателями завода в период расцвета Renault.
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5
Evolute запускает вторую модель
Новый российский стартап Evolute — это тоже попытка выпускать китайские машины в режиме крупноузловой сборки, правда, исключительно электромобилей. Первой моделью стал седан i-Pro — переосмысленный китайцами Nissan Sylphy c электроприводом. Вторая модель i-Joy, производство которой стартовало в середине ноября — это тоже копия китайского Dongfeng Fengon E3 (Seres 3).
По размерам кроссовер близок к упомянутому выше «Москвич 3» и также имеет только передний привод. Пробег на одной зарядке по старомодному циклу NEDC составляет 407 км, а показатели по более современной методике WLTP неизвестны. Мощность зарядки постоянным током составляет до 45 кВт, что позволяет пополнить батарею примерно на половину за полчаса. Но при зарядке от бытовой розетки переменного тока мощность будет ограничена примерно 3 кВт, при установке специальной розетки — 7 кВт. Это растягивает время полной зарядки на часы.
Стоимость электромобиля i-Joy шокирует — от 3,5 млн рублей. За эти деньги еще можно купить вполне приличный кроссовер более высокого класса из дилерских остатков или ввезти параллельным импортом. Правда, при покупке Evolute i-Joy в кредит действует государственная субсидия в 925 тысяч рублей (вариант для электромобилей), что позволяет уложить цену примерно в 2,7 миллиона рублей. В связи с этим перспективы проекта Evolute вызывают пока скепсис: неизвестный бренд, странный выбор китайских доноров, не самый передовой дизайн и конструкция, а плюсом к этому — все минусы электромобилей, включая отсутствие сети электрозарядных станций и сложности с эксплуатацией в мороз.
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6
Китайцы вводят моду на Omoda
Китай остается единственной страной, производители которой презентуют новинки на российском рынке: летом стартовали продажи локализованного Haval Dargo, чуть позже начались продажи Chery Tiggo 4 Pro. Теперь же марка Chery выводит не просто модель, а целый суббренд Omoda, который займет промежуточное положение между самим Chery и более дорогими Exeed. Первой моделью стал кроссовер Omoda C5 на платформе упомянутого Tiggo 4 Pro.
По размеру кроссовер сопоставим с Kia Seltos, имеет просвет в 190 мм и только передний привод. Если Tiggo 4 Pro предлагается с двумя моторами на выбор, включая 1,5-литровый атмосферник, то Omoda C5 положена только турбоверсия мощностью 147 л. с. в паре с вариатором. Цена стартует от 2,43 млн рублей, что дешевле, чем, например, Evolute i-Joy, но ощутимо дороже китайских конкурентов в лице родственного Tiggo 4 Pro или Haval Jolion. Автомобиль щеголяет достаточно модным интерьером и неплохой базовой комплектацией, но, например, объем багажника очень скромен — всего 378 л.
Следующей моделью Omoda должен стать седан на базе Chery Arrizo 6 Pro, сопоставимый по размерам с Toyota Corolla.
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