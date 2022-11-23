Серое наступление: смотрим на самые причудливые автомобили, которые теперь можно купить в России

В ноябре Toyota начала увольнять сотрудников с петербургского завода компании, при этом государство не планирует выкупать предприятие, как это было с промплощадками Renault и Nissan. Кстати, вместе с японской маркой ушел из России и ее премиальный бренд Infiniti, написав на прощанье Sayōnara.



Mazda в свою очередь окончательно расстается с дальневосточным предприятием, где собирали Mazda 6, CX-5 и CX-9 — предприятие передано за 1 евро российскому партнеру, компании «Соллерс». Власти Приморского края надеются возобновить производство ближе к середине 2023 года, но что это могут быть за машины, пока неясно. При этом и Toyota, и Mazda пока не заявили о закрытии офисов и дилерских центров: возможно, марки попробуют существовать за счет импорта автомобилей.

От прежнего автопрома России, работающего в режиме промсборки, остались считаные предприятия: это завод Haval под Тулой, да несколько российских производителей, включая АВТОВАЗ и УАЗ. Калининградский «Автотор», собиравший в последние годы автомобили BMW, Hyundai и Kia, вынужден был прекратить их выпуск, но обещает вернуться с новым ассортиментом моделей.