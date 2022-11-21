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Стало известно, когда уберут блоки на мосту Октябрьской магистрали и откроют полное движение

Работы затянулись, поскольку из-за санкций не были поставлены необходимые материалы

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Сужение дороги из-за ремонта путепровода

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В Новосибирске ремонт путепровода на Октябрьской магистрали должен закончиться в срок до 30 ноября, об этом редакции НГС сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города.

Активный ремонт на этом путепроводе, проходящем над Ипподромской магистралью, начался в середине ноября — были перекрыты 4 из 8 полос, образовались заторы. Позднее мэр Анатолий Локоть сообщил, что работы затянулись, поскольку из-за санкций не были поставлены необходимые материалы деформационных швов. Сейчас путепровод перекрыт наполовину, но сильнее закрывать его не будут.

— На время проведения ремонта тротуарной зоны путепровода для обеспечения безопасного прохода пешеходов и проезда транспорта по Октябрьской магистрали была выделена часть дорожного полотна с каждой стороны, отделенная от проезжей части бетонными барьерными ограждениями, выставленными в строгом соответствии с требованиями ОДМ 218.6.019–2016. Иных перекрытий не планируется, — уточнили в департаменте транспорта.

Отметим, что Октябрьская магистраль является ключевой улицей, связывающей центр с юго-восточной частью города, это одна из самых широких дорог в Новосибирске, движение там идет в 8 полос.

Почитайте еще, как Димитровский мост начал рассыпаться через 4 года после ремонта — что там сейчас происходит.

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