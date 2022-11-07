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Обзор

Под контролем Локтя: на Родники построили дорогу за 600 миллионов — спасет ли она от пробок

Улица Кедровая ежедневно принимает на себя часть транспортного потока с крупнейшего микрорайона

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Участок с разметкой и разделителями

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Продолжаем рассказывать о дорожном строительстве в Новосибирске, и сегодня речь пойдет о реконструкции важной магистрали — улицы Кедровой, которую делали целых 3 года. Важность улицы заключается в том, что она принимает на себя часть транспортного потока крупнейшего микрорайона Родники и контролем за строительством занимался лично мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Что в итоге получилось и действительно ли эта дорога спасет Родники от пробок — лично проверил авторедактор НГС Дмитрий Косенко.

Дорогу делали 3 года

Дорогу делали 3 года

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Итак, в 2020 году по программе «Безопасные и качественные дороги» был заключен контракт на 526 миллионов рублей на реконструкцию и расширение улицы Кедровой. Контракт был заключен с крупной компанией «Новосибирскавтодор» (подробнее о подрядчике читайте тут), в этом году из-за удорожания материалов пришлось добавить из казны еще 48 миллионов рублей — итого почти 600 миллионов. Ремонту подлежала вся улица, от 1-го Мочищенского шоссе до улицы Краузе, длина участка 2640 метров.

Нужно было расширить улицу до полноценных четырех полос, создать современную инфраструктуру, поставить светофоры, обустроить тротуары. Власти бились с Кедровой целых 3 года, стройку контролировал лично мэр Локоть. Сначала проектировали, потом выравнивали рельеф, переносили различные трубы, кабели и прочие коммуникации — работы было действительно много.

Рельсы замедляют проезд

Рельсы замедляют проезд

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И вот наше современное шоссе готово. Мы едем от Родников по участку, который сделали еще в прошлом году. Асфальт тут за год, вроде, не испортился, но вот рельсы на железнодорожном переезде, которые слишком сильно торчат и замедляют транспортный поток, так и не исправили, хотя мы об этом в прошлом материале говорили. Непорядок.

Пересечение с улицей Охотской

Пересечение с улицей Охотской

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Далее наблюдаем уже свежую дорогу — асфальт ровненький, разметка есть. Это пересечение с улицей Охотской, которая образует второй дублирующий въезд на Родники через жилые комплексы «Северная корона» и «Онега». Здесь предполагается работа светофора.

Газоны и тротуары готовы

Газоны и тротуары готовы

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Обустроены газоны и широкие тротуары, установлены столбы освещения. Есть разметка на выездах с прилегающих территорий.

Остановка автобуса

Остановка автобуса

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По Кедровой ходит несколько автобусов, для них сделаны вот такие глубокие карманы, а бордюры получили яркую черно-белую раскраску.

Рядом есть частный сектор

Рядом есть частный сектор

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Наблюдаем еще тротуары — по ним будет удобно ходить жителям располагающегося рядом частного сектора.

Разметка и зебра

Разметка и зебра

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Это опять прошлогодний участок возле ЖК «Кедровый» — асфальт ровный, разметка целая, яркая. Это хорошо.

Выезд на «мельнице»

Выезд на «мельнице»

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Ну и финальный участок на пересечении с 1-м Мочищенском шоссе, как в народе говорят, «на мельнице». Мы видим небольшое количество транспорта и в целом по наблюдениям последних дней, когда с проезжей части Кедровой ушла тяжелая техника, дорожная ситуация тут вполне благоприятная, «зеленая».

А как сам мэр оценивает результаты работы? Вот что он ответил на вопросы НГС.

— Закончена реконструкция, именно реконструкция, потому что произошло увеличение полосности, а значит, улучшилась пропускная способность участка. В определенной степени это положительно скажется на транспортной доступности для проживающих в 5 и 6-м микрорайонах. Качество сейчас проверяется. Мы закрываем работы и окончательный расчет с организацией делаем после того, как будет проведен анализ по нескольким пунктам, в том числе проведен независимый контроль, — сообщил Анатолий Локоть.

Независимые эксперты тоже видят положительную роль реконструкции этой улицы, но отмечают и недостатки.

— В целом, безусловно, въезды в мегаполис и ключевые магистрали должны обеспечивать трафик, а для этого необходима как минимум 2-я категория, то есть дорога с 4 и более полосами движения. Это и подобные технические решения по реконструкции участков дорог являются половинчатыми решениями, безусловно дающим определенный положительный эффект, но далеко не самые эффективные, — говорит координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области Александр Стефанов. — Суть в том, что пропускная способность участка дороги определятся в большинстве случаев не количеством и шириной полос, а наличием развязок и режимом организации примыканий и пересечений. Но, к сожалению, по этому пути, как правило, не идут, видимо, потому, что осваивать средства проще на километрах покрытия, чем на точечных развязках, расчете и моделировании транспортных потоков.

Схема выездов с Родников

Схема выездов с Родников

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Отметим, что теперь «Родники» являются микрорайоном с множеством полноценных альтернативных выездов, в отличие от ряда других районов, где выезд всего один. Посмотрите на карту — здесь, во-первых, указаны три ключевых направления выезда, А, В и С.

А — выход на Кедровую и далее на 1-е Мочищенское шоссе,

В — выход на Фадеева и далее на свежую ул. Колонды и на Красный проспект,

С — старый добрый выезд через улицу Богдана Хмельницкого.

Это были направления, а локальных выездов у нас уже п5. Все они построены на схеме от перекрестка улиц Тюленина и Гребенщикова — будем считать это место «столицей» «Родников».

  1. Через кольцо на Курчатова, «лесную дорогу» и далее на Богдана Хмельницкого.
  2. Через Рассветную, Тайгинскую и далее на Богдана Хмельницкого.
  3. Выход на Фадеева и далее на улицу Колонды и на Красный проспект.
  4. Выход на Кедровую по улице Краузе и далее на 1-е Мочищенское шоссе.
  5. Выход на Кедровую по улице Охотской мимо ЖК «Онега» и далее на 1-е Мочищенское шоссе.

Почитайте еще, как мэрия починила скандальную улицу Волочаевскую, где люди жаловались на трамваи и ямы.

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Анатолий ЛокотьРодникиРемонтДороги
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