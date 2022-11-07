Под контролем Локтя: на Родники построили дорогу за 600 миллионов — спасет ли она от пробок

Итак, в 2020 году по программе «Безопасные и качественные дороги» был заключен контракт на 526 миллионов рублей на реконструкцию и расширение улицы Кедровой. Контракт был заключен с крупной компанией «Новосибирскавтодор» (подробнее о подрядчике читайте тут), в этом году из-за удорожания материалов пришлось добавить из казны еще 48 миллионов рублей — итого почти 600 миллионов. Ремонту подлежала вся улица, от 1-го Мочищенского шоссе до улицы Краузе, длина участка 2640 метров.

Нужно было расширить улицу до полноценных четырех полос, создать современную инфраструктуру, поставить светофоры, обустроить тротуары. Власти бились с Кедровой целых 3 года, стройку контролировал лично мэр Локоть. Сначала проектировали, потом выравнивали рельеф, переносили различные трубы, кабели и прочие коммуникации — работы было действительно много.