Самый лучший «китаец». Почему скупают кроссовер Haval Jolion — смотрим, что там есть за 2 миллиона
«Хавейл-Джолион» является самым популярным китайским автомобилем в РФ
Компактный кроссовер Haval Jolion на сегодня является самым популярным китайским автомобилем в России, а в некоторых регионах, например в Москве, он по продажам опережает абсолютно все модели, включая отечественные «Лады». Авторедактор НГС Дмитрий Косенко разобрался в причинах такого успеха, рассмотрев все комплектации и цены.
Посмотрите сначала на нашего синего красавца вживую на видеозаписи:
Напомним, кроссовер Haval Jolion (предоставлен официальным дилером «Автолига») играет в компактном сегменте, где некогда царила корейская «Хендэ-Крета». Параметры «китайца» схожие: длина — 4472 мм, ширина — 1841 мм, масса — 1,4–1,6 тонны. Но Jolion однозначно интересней, солидней по внешнему виду, богаче по салону и более оснащен по функционалу.
Агрегатная база Jolion больше отвечает современным тенденциям в автоиндустрии: автомобиль оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 143 или 150 сил (для полноприводных версий), роботизированной 7-ступенчатой коробкой передач, а в варианте 4WD — муфтой подключения задних колес Haldex. В двух младших комплектациях может быть и механическая 6-ступенчатая КП.
В зависимости от версии двигатель выдает 210–230 Н*м крутящего момента и разгоняет автомобиль до сотни за 9,8 секунды — не ураганно, конечно, но «из десятки выходит». Бензин можно лить
Комплектаций всего три. Это облегчает процесс ознакомления с оснащением автомобиля: Comfort, Elite, Premium. В базовой версии Comfort есть ходовые огни, светодиодные задние фонари, датчики света/дождя, электрозеркала, кнопка запуска двигателя, сенсорная мультимедиа, подогрев сидений, бесключевой доступ, система стабилизации, круиз, климат, литые диски.
Сиденья, конечно, тканевые, приборная панель с аналоговыми шкалами, но передняя панель (так же, как и в топе) из мягкого пластика с кожаными вставками. Стоит базовая версия
В комплектации Elite добавляются светодиодные фары, рейлинги, кожаный руль, электроподогрев задних сидений, электроподогрев лобового стекла, парктроник и камера заднего вида. Сиденья по-прежнему тканевые. На снимке вы видите салон этой комплектации с механической КП. Стоимость —
Premium предоставляет нам кожаный салон, увеличенный экран мультимедиа, электропривод водительского сиденья, проекцию на лобовое стекло, подогрев руля, двухзонный климат, круговой обзор.
Отдельно можно сказать про пакет активных помощников — контроль мертвых зон, удержание в полосе, распознавание дорожных знаков, систему автоторможения.
Недавно Jolion немного обновился, в частности, в автомобиле убрали панорамную крышу, а сенсорные кнопки быстрого доступа под экраном мультимедиа заменили на физические. Их удобнее нажимать, кроме того, не задеваешь сенсор, когда тянешься к экрану.
Самый шик — исполнение Premium не в черном, а в бежевом цвете: на снимке такой товарный автомобиль, он еще в заводских целлофанах.
Белой кожей тут обшиты сиденья, подлокотник, дверные карты, часть передней панели и середина руля. Особый штрих — линейные вставки бронзово-медного цвета на руле, передней панели, двери и центральной консоли.
Стоимость Premium составляет
Вот такой он, самый популярный китайский автомобиль в России. В ближайшее время мы продолжим рассказывать и о других машинах из Китая.
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