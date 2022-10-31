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Самый лучший «китаец». Почему скупают кроссовер Haval Jolion — смотрим, что там есть за 2 миллиона

«Хавейл-Джолион» является самым популярным китайским автомобилем в РФ

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Haval Jolion 2022 модельного года

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Компактный кроссовер Haval Jolion на сегодня является самым популярным китайским автомобилем в России, а в некоторых регионах, например в Москве, он по продажам опережает абсолютно все модели, включая отечественные «Лады». Авторедактор НГС Дмитрий Косенко разобрался в причинах такого успеха, рассмотрев все комплектации и цены.

Посмотрите сначала на нашего синего красавца вживую на видеозаписи:

Напомним, кроссовер Haval Jolion (предоставлен официальным дилером «Автолига») играет в компактном сегменте, где некогда царила корейская «Хендэ-Крета». Параметры «китайца» схожие: длина — 4472 мм, ширина — 1841 мм, масса — 1,4–1,6 тонны. Но Jolion однозначно интересней, солидней по внешнему виду, богаче по салону и более оснащен по функционалу.

Длина — <nobr>4472 мм</nobr>, ширина — <nobr>1841 мм</nobr>

Длина — 4472 мм, ширина — 1841 мм

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Агрегатная база Jolion больше отвечает современным тенденциям в автоиндустрии: автомобиль оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 143 или 150 сил (для полноприводных версий), роботизированной 7-ступенчатой коробкой передач, а в варианте 4WD — муфтой подключения задних колес Haldex. В двух младших комплектациях может быть и механическая 6-ступенчатая КП.

Высота — <nobr>1574 мм</nobr>. Колесная база — <nobr>2700 мм</nobr>

Высота — 1574 мм. Колесная база — 2700 мм

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В зависимости от версии двигатель выдает 210–230 Н*м крутящего момента и разгоняет автомобиль до сотни за 9,8 секунды — не ураганно, конечно, но «из десятки выходит». Бензин можно лить 92-й, а его паспортный расход составляет 9,9 литра на сотню в городе для механической КП и 10,4 литра для роботизированной КП. Подробнее о ездовых качествах кроссовера вы можете почитать тут, а мы перейдем к комплектациям и ценам.

Клиренс — 190 мм. Ширина передней колеи— <nobr>1577 мм</nobr>. Ширина задней колеи — <nobr>1597 мм</nobr>

Клиренс — 190 мм. Ширина передней колеи— 1577 мм. Ширина задней колеи — 1597 мм

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Комплектаций всего три. Это облегчает процесс ознакомления с оснащением автомобиля: Comfort, Elite, Premium. В базовой версии Comfort есть ходовые огни, светодиодные задние фонари, датчики света/дождя, электрозеркала, кнопка запуска двигателя, сенсорная мультимедиа, подогрев сидений, бесключевой доступ, система стабилизации, круиз, климат, литые диски.

Тканевый салон

Тканевый салон

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Сиденья, конечно, тканевые, приборная панель с аналоговыми шкалами, но передняя панель (так же, как и в топе) из мягкого пластика с кожаными вставками. Стоит базовая версия 1 899 000 рублей с механикой и 1 999 000 с роботом. Стоит отметить, что Haval — единственный производитель в РФ, который снизил цены в последние месяцы на 100–200 тысяч рублей в зависимости от модели.

Версия Elite

Версия Elite

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В комплектации Elite добавляются светодиодные фары, рейлинги, кожаный руль, электроподогрев задних сидений, электроподогрев лобового стекла, парктроник и камера заднего вида. Сиденья по-прежнему тканевые. На снимке вы видите салон этой комплектации с механической КП. Стоимость — 1 999 000 рублей с механикой, 2 229 000 рублей с роботом, 2 349 000 рублей с роботом и полным приводом.

Premium с кожаным салоном

Premium с кожаным салоном

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Premium предоставляет нам кожаный салон, увеличенный экран мультимедиа, электропривод водительского сиденья, проекцию на лобовое стекло, подогрев руля, двухзонный климат, круговой обзор.

Активные помощники

Активные помощники

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Отдельно можно сказать про пакет активных помощников — контроль мертвых зон, удержание в полосе, распознавание дорожных знаков, систему автоторможения.

Экран мультимедиа и кнопки доступа

Экран мультимедиа и кнопки доступа

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Недавно Jolion немного обновился, в частности, в автомобиле убрали панорамную крышу, а сенсорные кнопки быстрого доступа под экраном мультимедиа заменили на физические. Их удобнее нажимать, кроме того, не задеваешь сенсор, когда тянешься к экрану.

Бежевая кожа

Бежевая кожа

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Самый шик — исполнение Premium не в черном, а в бежевом цвете: на снимке такой товарный автомобиль, он еще в заводских целлофанах.

Вставки бронзово-медного цвета

Вставки бронзово-медного цвета

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Белой кожей тут обшиты сиденья, подлокотник, дверные карты, часть передней панели и середина руля. Особый штрих — линейные вставки бронзово-медного цвета на руле, передней панели, двери и центральной консоли.

Топовая цена — <nobr class="_">2 519 000</nobr> рублей

Топовая цена — 2 519 000 рублей

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Стоимость Premium составляет 2 399 000 рублей с передним приводом, и 2 519 000 рублей с полным приводом, коробка передач — только робот.

Вот такой он, самый популярный китайский автомобиль в России. В ближайшее время мы продолжим рассказывать и о других машинах из Китая.

Почитайте еще о новом китайском кроссовере Haval Dargo, который сам паркуется в тесном городе.

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