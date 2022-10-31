Самый лучший «китаец». Почему скупают кроссовер Haval Jolion — смотрим, что там есть за 2 миллиона

Компактный кроссовер Haval Jolion на сегодня является самым популярным китайским автомобилем в России, а в некоторых регионах, например в Москве, он по продажам опережает абсолютно все модели, включая отечественные «Лады». Авторедактор НГС Дмитрий Косенко разобрался в причинах такого успеха, рассмотрев все комплектации и цены.



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