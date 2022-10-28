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Обзор

Страховка на «Солярис» — 44 тысячи рублей. Смотрим цены на ОСАГО для разных автомобилей и водителей

Система работает по новым повышенным тарифам, которые появились еще в начале осени

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«Хёндай-Солярис» — бюджетный класс автомобиля, но страховка на него дорогая

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В течение октября система ОСАГО работала с нововведениями, которые вступили в силу с 1-го числа, среди них — упрощение ряда процедур оформления при ДТП. Примерно в то же время выросли и тарифы на страховку. Тогда мы зафиксировали новые цены на полисы на конкретные автомобили. Сегодня НГС проверил, сколько стоит страховка на основные классы машин и стал ли удобней процесс оформления при дорожной аварии.

Страховка по цене «Жигулей»

Напомним, с 1 сентября в системе ОСАГО был расширен коридор базовой ставки: если раньше она находилась в диапазоне 2224–5980 рублей, то перешла на диапазон 1646–7535 рублей. Мы видим, что формально стоимость полиса может быть снижена, но это только в теории. В реальности страховые компании устанавливают базовую ставку по максимальной величине или близко к ней: таким образом на тот момент максимальное подорожание этого вида страхования составило 26%.

Сколько сегодня стоит ОСАГО для автомобилей разного класса, проверим на примере «Лады-Гранты», «Хёндай-Соляриса» и «Тойоты-Камри», а считать варианты будем в системе электронного ОСАГО для опытного шофера и для молодого водителя.

Итак, низший класс, «Лада-Гранта» мощностью 90 л. с. Это диапазон 70–100 л. с., для которого действует повышающий коэффициент мощности (КТ), равный 1,1. У нашего опытного шофера хороший понижающий коэффициент возраста/стажа (КВС), а также хороший коэффициент бонус-малус (КБМ) за безаварийную езду, равный 0,46. В итоге для него годовая страховка на «Гранту» будет стоить 4937 рублей.

«Хёндай-Солярис» из бюджетного сегмента имеет мощность 123 л. с. с 1,5-литровым двигателем, это диапазон 100–150 л. с., коэффициент КМ тут равен 1,4. Соответственно, полис обойдется опытному шоферу в 6283 рубля. Ну а новая 2,5-литровая «Тойота-Камри» мощностью 200 л .с. попадает в категорию «свыше 150 л. с.», где КМ равен 1,6. Страховка будет стоить 7181 рубль.

А теперь перейдем к молодежи, хотя это громко сказано: нашему водителю 27 лет. Но стаж у него детский — всего 2 года. При таком соотношении коэффициент КВС будет равен 1,54. За безаварийную езду водитель успел «накопить» сниженный КБМ, равный 0,96. В итоге полис на «Гранту» ему обойдется в 19 670 рублей, на «Солярис» 25 035 рублей, на «Камри» 28 612 рублей.

Отметим, что это еще не самый «зеленый» водитель, в варианте, когда вам 18 лет, а стажа совсем нет, КВС будет равен 2,27. Соответственно, страховка на ту же «Гранту» обойдется в 34 815 рублей, на «Солярис» — в 44 311 рублей, а на — «Камри» аж в 50 643 рубля. Такова цена «Жиги-копейки» — как раз для 18-летнего возраста. Зафиксируем эти цифры и будем следить, как станут расти тарифы на ОСАГО в будущем.

Цены на полис

Цены на полис

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Что изменилось в оформлении

А теперь перейдем к октябрьским изменениям в системе ОСАГО, которые касаются процедур оформления ДТП. В частности, из извещения о ДТП исключена графа, где нужно было указывать свидетелей аварии. Это нововведение носит характер формального, просто устранены противоречия, связанные с законом о персональных данных.

— Там фишка какая: в извещении о ДТП раньше была такая строчка «Очевидцы ДТП», и одни заполняли ее, вторые нет. Эти данные страховые компании, как правило, не спрашивали. Ничего по сути не изменилось, — говорит руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.

В случае среднего или крупного ДТП водителю всегда приходилось потом лично ехать в ГИБДД для получения справки об аварии (постановления, определения) для страховой компании. Теперь за водителя это могут делать сами страховщики, но как это будет на практике — пока неясно. По-прежнему, если авария мелкая (ущерб до 100 тысяч) и была оформлена по европротоколу, справку для водителя берут аварийные комиссары (если они, конечно, были вызваны на место).

Важное изменение — возможность подробного ознакомления с результатами экспертизы ущерба автомобилю. Очень часто водители недовольны заниженной, по их мнению, сметой на ремонт, но им показывают только конечную цифру, без промежуточных расчетов стоимости деталей и работ, без применяемых методик.

— В течение 5 дней страховщик обязан предоставить клиенту результаты расчета экспертизы. Было 10 дней на предоставление результатов, стало 5. Раньше было как: у вас поврежден бампер, у вас повреждено крыло, у вас отвалилась фара. А сейчас — поврежденный бампер стоит 100 рублей, отвалившаяся фара стоит 3 тысячи и крыло — 8 тысяч. То есть с расчетами уже более точно, клиенту более понятно, что там, на какие деньги он может рассчитывать, — отмечает Оксана Косицкая.

Почитайте еще, как новосибирские водители придумали законно платить за ОСАГО меньше в 1,5 раза, — показываем этот способ.

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