Страховка на «Солярис» — 44 тысячи рублей. Смотрим цены на ОСАГО для разных автомобилей и водителей

В течение октября система ОСАГО работала с нововведениями, которые вступили в силу с
Страховка по цене «Жигулей»
Напомним, с 1 сентября в системе ОСАГО был расширен коридор базовой ставки: если раньше она находилась в диапазоне 2224–5980 рублей, то перешла на диапазон 1646–7535 рублей. Мы видим, что формально стоимость полиса может быть снижена, но это только в теории. В реальности страховые компании устанавливают базовую ставку по максимальной величине или близко к ней: таким образом на тот момент максимальное подорожание этого вида страхования составило 26%.
Сколько сегодня стоит ОСАГО для автомобилей разного класса, проверим на примере «Лады-Гранты», «Хёндай-Соляриса» и «Тойоты-Камри», а считать варианты будем в системе электронного ОСАГО для опытного шофера и для молодого водителя.
Итак, низший класс, «Лада-Гранта» мощностью
«Хёндай-Солярис» из бюджетного сегмента имеет мощность
А теперь перейдем к молодежи, хотя это громко сказано: нашему водителю 27 лет. Но стаж у него детский — всего 2 года. При таком соотношении коэффициент КВС будет равен 1,54. За безаварийную езду водитель успел «накопить» сниженный КБМ, равный 0,96. В итоге полис на «Гранту» ему обойдется в
Отметим, что это еще не самый «зеленый» водитель, в варианте, когда вам 18 лет, а стажа совсем нет, КВС будет равен 2,27. Соответственно, страховка на ту же «Гранту» обойдется в
Что изменилось в оформлении
А теперь перейдем к октябрьским изменениям в системе ОСАГО, которые касаются процедур оформления ДТП. В частности, из извещения о ДТП исключена графа, где нужно было указывать свидетелей аварии. Это нововведение носит характер формального, просто устранены противоречия, связанные с законом о персональных данных.
— Там фишка какая: в извещении о ДТП раньше была такая строчка «Очевидцы ДТП», и одни заполняли ее, вторые нет. Эти данные страховые компании, как правило, не спрашивали. Ничего по сути не изменилось, — говорит руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.
В случае среднего или крупного ДТП водителю всегда приходилось потом лично ехать в ГИБДД для получения справки об аварии (постановления, определения) для страховой компании. Теперь за водителя это могут делать сами страховщики, но как это будет на практике — пока неясно. По-прежнему, если авария мелкая (ущерб до
Важное изменение — возможность подробного ознакомления с результатами экспертизы ущерба автомобилю. Очень часто водители недовольны заниженной, по их мнению, сметой на ремонт, но им показывают только конечную цифру, без промежуточных расчетов стоимости деталей и работ, без применяемых методик.
— В течение 5 дней страховщик обязан предоставить клиенту результаты расчета экспертизы. Было 10 дней на предоставление результатов, стало 5. Раньше было как: у вас поврежден бампер, у вас повреждено крыло, у вас отвалилась фара. А сейчас — поврежденный бампер стоит 100 рублей, отвалившаяся фара стоит
Почитайте еще, как новосибирские водители придумали законно платить за ОСАГО меньше в 1,5 раза, — показываем этот способ.