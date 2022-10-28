Страховка на «Солярис» — 44 тысячи рублей. Смотрим цены на ОСАГО для разных автомобилей и водителей

А теперь перейдем к молодежи, хотя это громко сказано: нашему водителю 27 лет. Но стаж у него детский — всего 2 года. При таком соотношении коэффициент КВС будет равен 1,54. За безаварийную езду водитель успел «накопить» сниженный КБМ, равный 0,96. В итоге полис на «Гранту» ему обойдется в 19 670 рублей, на «Солярис» 25 035 рублей, на «Камри» 28 612 рублей.

Отметим, что это еще не самый «зеленый» водитель, в варианте, когда вам 18 лет, а стажа совсем нет, КВС будет равен 2,27. Соответственно, страховка на ту же «Гранту» обойдется в 34 815 рублей, на «Солярис» — в 44 311 рублей, а на — «Камри» аж в 50 643 рубля. Такова цена «Жиги-копейки» — как раз для 18-летнего возраста. Зафиксируем эти цифры и будем следить, как станут расти тарифы на ОСАГО в будущем.