ОСАГО устраняет свидетелей: подорожавшую страховку снова реформировали

Раньше, чтобы узнать результаты технической экспертизы автомобиля, собственнику требовалось написать заявление. Теперь ему достаточно лишь указать способ, которым страховая должна уведомить его о результатах экспертизы. После этого в течение пяти дней после самой процедуры они должны прийти на почту или в личный кабинет собственника. Лев Воропаев считает, что если эта норма будет работать на практике, она существенно облегчит споры со страховыми по поводу ущерба.

— Сегодня, по сути, мы почти не имеем доступа к результатам технической экспертизы автомобиля, — говорит он. — Собственника могут познакомить с актом осмотра транспортного средства, а потом уже выдать ему страховой акт — это один листочек, на котором отражена сумма ущерба, способ компенсации и так далее, но без подробностей расчета.

Результаты технической экспертизы если и показывают собственнику, то по заявлению и на экране компьютера в страховой компании, то есть полноценного доступа к этому документу зачастую нет.

— При этом результаты экспертизы очень информативны: они показывают, по какой методике рассчитывали ущерб, правильно ли использовали справочник запчастей, не забыли ли отдельные позиции и так далее, — продолжает Лев Воропаев. — Поэтому, если автомобилистам откроют доступ к результатам технической экспертизы, да еще будут присылать ее автоматически на почту, это существенно облегчит проверку правильности расчета.