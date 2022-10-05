ОСАГО устраняет свидетелей: подорожавшую страховку снова реформировали
С 1 октября в закон об автогражданке внесли ряд важных изменений
С октября 2022 года в очередной раз изменились правила ОСАГО, но если сентябрьские нововведения привели к подорожанию страховки для многих автомобилистов, то нынешний «апгрейд» призван разбюрократить часть процедур. Указание Банка России было опубликовано еще в декабре прошлого года, но изменения вступили в силу только в минувшую субботу. Ниже — наиболее важные отличия.
1
Фиксировать свидетелей больше не надо
Раньше в законе об ОСАГО был пункт, обязывающий участников аварии указывать в извещении о ДТП фамилии и адреса очевидцев случившегося. Теперь этот пункт исключен, и причин две. Во-первых, такие действия подпадают под сбор персональных данных и фактически требуют письменного разрешения самих очевидцев. Во-вторых, этот пункт был мало востребован: извещение о ДТП заполняется при оформлении аварии по европротоколу (без ГИБДД), и участники редко фиксируют очевидцев. Автоюрист Лев Воропаев считает, что напрасно.
— Из-за низкой гражданской активности другие водители редко останавливаются возле места ДТП, чтобы оставить свои контакты, а у самих участников в первые минуты голова занята другим, — говорит он. — Поэтому этот пункт извещения заполнялся крайне редко. Но с точки зрения практики однозначно очевидцы очень помогают установить картину ДТП. Даже безотносительно требований страховых я бы фиксировал данные тех, кто видел происшествие. А отменили этот пункт, думаю, из-за противоречия нормам о сборах персональных данных.
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2
Номер меняется автоматически
Раньше на автовладельца накладывалась обязанность сообщать в страховую госномер автомобиля в случае его изменения или первичной регистрации машины. Теперь же страховые получили возможность самостоятельно запрашивать данные о госномере через базу данных АИС. При получении сведений они уведомляют собственника об успехе, но тонкость в том, что, если по каким-то причинам страховая не смогла узнать новый госномер, собственник по-прежнему обязан сообщать о нем.
Кроме того, если он хочет внести новый госномер в бумажный бланк ОСАГО, потребуется обращение в страховую. Но для проверки на дороге этот номер уже не нужен: предполагается, что инспекторы ГИБДД проверят подлинность полиса с помощью системы АИС.
— Особенных проблем с полисами, в которые не вписаны госномера автомобилей, я не предвижу, — считает Лев Воропаев. — То же касается ДТП: у нас и раньше если в полисе не было номера автомобиля или он был указан неверно, это не являлось причиной отказа в выплате.
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3
Документы из ГИБДД не нужны (почти)
Одна из неприятных обязанностей при оформления аварии в ГИБДД — это получение документов в Госавтоинспекции (копия протокола, постановления об административном нарушении или отказе в возбуждении дела). Как правило, это требовало выезда в один из пунктов ГИБДД и стояния в очередях. Теперь закон об ОСАГО разрешает страховщику и клиенту подписать согласие, которое позволит компании самостоятельно получить все необходимые данные в ГИБДД. Но если страховой не удастся это сделать, то получать документы придется самостоятельно.
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4
Экспертиза будет прозрачнее
Раньше, чтобы узнать результаты технической экспертизы автомобиля, собственнику требовалось написать заявление. Теперь ему достаточно лишь указать способ, которым страховая должна уведомить его о результатах экспертизы. После этого в течение пяти дней после самой процедуры они должны прийти на почту или в личный кабинет собственника. Лев Воропаев считает, что если эта норма будет работать на практике, она существенно облегчит споры со страховыми по поводу ущерба.
— Сегодня, по сути, мы почти не имеем доступа к результатам технической экспертизы автомобиля, — говорит он. — Собственника могут познакомить с актом осмотра транспортного средства, а потом уже выдать ему страховой акт — это один листочек, на котором отражена сумма ущерба, способ компенсации и так далее, но без подробностей расчета.
Результаты технической экспертизы если и показывают собственнику, то по заявлению и на экране компьютера в страховой компании, то есть полноценного доступа к этому документу зачастую нет.
— При этом результаты экспертизы очень информативны: они показывают, по какой методике рассчитывали ущерб, правильно ли использовали справочник запчастей, не забыли ли отдельные позиции и так далее, — продолжает Лев Воропаев. — Поэтому, если автомобилистам откроют доступ к результатам технической экспертизы, да еще будут присылать ее автоматически на почту, это существенно облегчит проверку правильности расчета.
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5
О смене собственника надо уведомлять
При продаже автомобиля владельцы зачастую пытаются вернуть часть неиспользованной суммы страховки, уведомляя страховую о перерегистрации. Но если владельцу не нужна эта остаточная компенсация, раньше он мог не уведомлять страховую о продаже машины, а теперь обязан.
— Думаю, это сделано для того, чтобы исключить выплату страховки, если в ДТП попадет новый собственник, не перезаключив договор на свое имя, — считает Лев Воропаев. — По закону, если на автомобиль оформлен полис ОСАГО, пусть даже конкретный водитель в него не вписан, страховая обязана компенсировать пострадавшей стороне ущерб. Видимо, они прикрывают эту лазейку: получив уведомление об изменении собственника, они аннулируют старый полис.
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6
Что еще изменилось в ОСАГО
С 13 сентября в очередной раз расширился тарифный коридор ОСАГО: относительно осени прошлого года максимальный тариф вырос на 39%. Предыдущее подорожание было в январе 2022 года. Стоимость страховок для некоторых категорий достигла 100 тысяч рублей (и это не предел), и даже водители с идеальными параметрами отмечают подорожание. При расчете суммы ущерба разрешили учитывать неоригинальные детали, но их стоимость не должна быть ниже одной пятой от цены оригиналов.
Весной существенно изменилась таблица коэффициентов бонус-малус, отражающих аварийность водителей. Если раньше разница в стоимости полисов между очень проблемным и идеальным водителем была пятикратной, то теперь достигла восьмикратной величины.
При этом страховщики уже называют проведенную реформу недостаточной и просят продлить сроки ремонта автомобилей.
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