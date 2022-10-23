Журналист НГС предсказал, какими станут машины в 2027 году — руль без спиц, электропривод капота, монитор в лобовом (что еще)

В недавнем времени мода шагнула от 4-спицевых баранок к 3-спицевым, а сейчас уже и 2 спицы на самом пике, посмотрите на новую Skoda Octavia или Genesis GV80. Серединка руля всё меньше и меньше, но она при этом не скатывается к крохотным кругляшам 60-х годов. А почему бы нам не придумать новую конфигурацию руля — скажем, односпицевая баранка с парящей овальной серединкой, где расположены вспомогательный дисплей и все привычные нам кнопки управления мультимедиа/аудио (и других функций). Таким образом мы совершаем новый виток в развитии автодизайна, ведь односпицевые рули уже были в истории — посмотрите на гамму автомобилей Citroen 50–80 годов. Хотелось бы, конечно, ноль-спицевый руль, но не получится, он же упадет на пол без спиц-то. Хотя, если на магнитной подушке, то можно.



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