Журналист НГС предсказал, какими станут машины в 2027 году — руль без спиц, электропривод капота, монитор в лобовом (что еще)

Развитие автомобильных технологий и дизайна ускоряется с каждым годом — какие только новинки не выводят автопроизводители на высококонкурентный рынок, только бы завоевать внимание покупателя. Космический внешний вид, обилие сенсорных экранов, оптика мудреных форм — постоянно придумывается что-то новое. Авторедактор НГС Дмитрий Косенко решил представить, каким будет автомобиль будущего, скажем, через 5 лет — для этого он проанализировал основные тренды в дизайне и функционале, а также вместе с художником накидал несколько эскизов. Подробности далее.
Оставим немного в стороне вопрос о типе силовой установки — инфантильные разговоры о всемирном господстве электрокаров в сегодняшних условиях выглядят еще более забавными. Вы где, товарищи дорогие, будете брать столько энергоресурсов для выработки электроэнергии, из ветряных мельниц? Поэтому двигатель внутреннего сгорания еще очень долго будет служить человечеству верой и правдой, всё более совершенствуясь. Одно можно сказать точно — количество гибридов (ДВС плюс электромотор) будет расти и расти — практика показывает, что это удобно и экономично. Теперь перейдем к другим аспектам автоиндустрии.
Тип кузова — кроссовер
Доля кроссоверов и внедорожников в общей структуре продаж растет каждый год, людям уже не нужны седаны, им нужны высокие, удобные функциональные автомобили. И неважно, крупный это кроссовер или компактный. Поэтому наш автомобиль будущего — именно SUV.
Дизайн экстерьера
Сейчас ну просто никуда без каких-нибудь острых граней на боковине или смелых выштамповок на капоте/багажной крышке. А уж бамперы стремятся к максимальной злости и агрессивности со своими раздутыми жабрами. А если по 3–4 острых грани на боковине и еще более чумовой бампер — не жалко же?
Многоярусная передняя оптика
Когда-то оптика, разделенная на ярусы, появилась на нашумевшем Nissan Juke, который и хвалили, и наоборот ругали. Сейчас фары в двух уровнях — самый модный тренд, как правило, верхний уровень — ходовые светодиодные огни, нижний — основные фары. Это есть и у Hyundai, и Mitsubishi, и Nissan, и Citroen. Давайте пойдем дальше, предугадаем тренды и сделаем трехуровневую оптику, четырехуровневую. Ну а чего, пусть будет больше света.
Задние фонари
Как только сейчас не рисуют заднюю оптику — это и перемычки между фонарями, как у KIA K5, и мудреные скобы, как у Hyundai Sonata. От вертикальных фонарей отходят, делают вытянутые горизонтальные с ярко выраженными секциями или галочками, как у новых Skoda Octavia или Mercedes-Benz S-класс. В дальнейшем задняя оптика приобретет еще более причудливые формы в стиле, например, сопла космического межпланетного звездолета.
Рулевое колесо
В недавнем времени мода шагнула от 4-спицевых баранок к 3-спицевым, а сейчас уже и 2 спицы на самом пике, посмотрите на новую Skoda Octavia или Genesis GV80. Серединка руля всё меньше и меньше, но она при этом не скатывается к крохотным кругляшам
Экраны мультимедиа
Цифровых экранов всё больше — уже стандарт такой: основная мультимедийка, цифровая приборка, цифровой экран блока климата. А чего мелочиться, давайте сделаем экран на всю ширину передней панели. И еще один, центральный, квадратной формы — всё влезет, всеми функциями будет удобно управлять.
Отделка салона
Тряпочные непрактичные салоны должны уйти в прошлое, даже в бюджетных моделях их заменит обшивка хотя бы из кожзама. Красивые материалы, прострочка, общая нарядность — унылость базовых комплектаций сменится приятными тактильными ощущениями и внешним видом. Опять виток во времени — а вы знаете, что салоны советских «Жигулей» и «Москвичей» были кожаными (из дерматина, конечно)?
Электрификация всея машины
Электропривод багажника должен быть уже на всех машинах — технология абсолютно простая. Непонятно, почему уже сейчас производители не внедряют электропривод капота? Ведь все технические решения есть, это будет удобно — не надо поднимать капот, совать руку в щель в поисках язычка замка, раскладывать удерживающую капот стойку, а при закрывании бахать капот вниз с громом и лязгом.
Электропривод/доводка дверей существует уже сейчас, но не массово, например на «Роллс-Ройсах» или «Теслах». С этой функцией не так всё просто: когда вы открываете дверь, проще и быстрее это будет сделать вручную, а не ждать, пока электромоторчик распахнет ее. Поэтому электропривод дверей может быть востребован частично — например, вы выходите из машины, она сама закрывает двери и запирает замки, не надо хлопать дверьми. А вот электродоводчики дверей должны быть на всех машинах будущего.
Электронные помощники
Они уже есть и будут только дополняться. К примеру, появляются автомобили (тот же китайский Haval Dargo), которые запоминают последние 50 метров пути на парковку в стесненных условиях, а потом автомобиль сам выезжает из этого места задним ходом.
Или вот сдаете вы назад, например в проезде двора: вам же нужно постоянно подруливать, машина так и норовит уйти вбок. Должен быть электронный помощник, который сам удерживает прямой курс, ориентируясь, например, по линии бордюров.
Дополненная реальность на лобовом стекле
Новейший Mercedes-Benz S-класс показал нам новый уровень развития проекции на лобовое стекло — можно выводить траектории движения, стрелки подсказки поворота, накладывать номера и наименования на реальные дома и объекты. Пока этот функционал ограничен, но в будущем водитель сможет сам выбирать и конфигурировать, что ему нужно видеть на лобовом стекле: параметры поездки, навигацию, пункты меню и так далее.
На этом наши фантазии подошли к концу, встретимся 23 октября 2027 года и узнаем, что из прогнозов сбылось, а что нет!
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