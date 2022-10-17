Вышел новейший китайский кроссовер Omoda C5. Заглянем в его салон — что там есть всего за 2,5 млн рублей

Китайский автопром выходит на принципиально новый этап развития — это уже не просто качественные копии известных марок, не просто качественные машины, а ультрасовременные автомобили со своим собственным лицом и отличным оснащением. Недавно мы рассказывали о новом кроссовере Changan UNI-K, который поразил многих своим дизайном, теперь у нас очередное произведение китайского автопрома в том же стиле — кроссовер Omoda C5.