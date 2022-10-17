Вышел новейший китайский кроссовер Omoda C5. Заглянем в его салон — что там есть всего за 2,5 млн рублей

Китайский автопром выходит на принципиально новый этап развития — это уже не просто качественные копии известных марок, не просто качественные машины, а ультрасовременные автомобили со своим собственным лицом и отличным оснащением. Недавно мы рассказывали о новом кроссовере Changan UNI-K, который поразил многих своим дизайном, теперь у нас очередное произведение китайского автопрома в том же стиле — кроссовер Omoda C5.
Что такое Omoda? Это суббренд китайского автогиганта Chery, у которого есть собственно массовая марка Chery и премиальная Exeed. А Omoda — это, получается, нечто средние.
Выражение «лица» нашего Omoda C5 — это сплав аэродинамики, космических мотивов и самых современных дизайнерских тенденций — например, к максимальному сужению верхнего яруса оптики и переноса основного блока фар на бампер.
Безусловно, это эксперимент, а в автоиндустрии смелые эксперименты всегда чреваты непредсказуемыми последствиями — вспомним тот же неоднозначный дизайн обновленного корейского кроссовера Hyundai Creta, который вызвал отторжение многих покупателей. Но в случае Omoda C5 можно признать, что экстерьер вышел органичным, интересным, привлекающим внимание и запоминающимся.
Omoda C5 — это компактный кроссовер класса Nissan Qashqai, его длина — 4400 мм, ширина — 1830 мм, колесная база — 2630 мм. Масса автомобиля — 1,5 тонны, клиренс — 19 см, а размер колес — 18 дюймов, что очень даже круто для компактного паркетника. Платформа — T1X, что и у популярного Chery Tiggo 4.
Двигатель единственный — 1,5 литра, наддув, 147 «лошадей», 210 Н·м крутящего момента. Коробка передач — вариатор, а привод — только передний. Вообще у концерна Chery в модельной гамме доля моноприводных авто весьма велика, что еще раз подчеркивает ориентацию на городское потребление этих машин в «паркетном» стиле.
В салоне мы наблюдаем преемственность с премиальными моделями Exeed, следование основным принципам архитектуры интерьера этой марки — прямая передняя панель с двумя планшетами под единым козырьком (приборка и основной экран мультимедиа), высокая центральная консоль, скошенный снизу руль.
Качество материалов интерьера еще надо будет «пощупать» вживую, когда в Новосибирске появятся первые тестовые и товарные машины, но по опыту езды на кроссоверах Chery можно предположить, что к качеству салона претензий практически не возникнет.
Оснащенность — один из главных козырей «китайцев», что же предлагает нам новая модель? У нас три уровня комплектаций, и уже в базовой версии мы имеем весьма широкий функционал: двухзонный климат, обогрев передних сидений, обогрев руля, электрообогрев лобового стекла, сенсорная мультимедиа, камера заднего вида, задний парктроник, круиз, кожаный руль, кнопка запуска двигателя, бесключевой доступ, навигация.
В топовой версии добавляются диодные фары, кожаные сиденья, электропривод багажника, панорамная крыша, люк, вентиляция сидений, системы контроля полосы и мертвых зон, системы управления дальним светом и распознавания дорожных знаков, система автоторможения, круговой обзор. То есть всё то, что еще недавно было доступно только на весьма дорогих машинах классом выше. Наш же Omoda C5 стоит соответственно —
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