Локоть пригрозил водителям чудо-камерами на отремонтированном проспекте Маркса — за что будут штрафовать
Дорожники закончили на проспекте починку проезжей части, и проверить результаты приехал лично мэр Анатолий Локоть
Продолжаем рассказывать о ремонте дорог Новосибирска, сегодня у нас славный проспект имени Карла Генриха Маркса, одна из основных магистралей Левобережья. Дорожники там закончили починку проезжей части, и проверить результаты приехал лично мэр Анатолий Локоть. На объекте он вдруг заявил, что тут надо установить камеры фиксации, которые будут штрафовать нарушителей правил парковки. Что это за чудо-камеры такие и как в целом сделали проспект, лично перепроверил авторедактор НГС Дмитрий Косенко.
Смета на ремонт проспекта Карла Маркса составила
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Дорсиб плюс» принадлежит Ивану и Евгению Дингесам, работает с 1999 года. Выручка в 2021 году составила
Итак, вот фрагмент проспекта на въезде на площади Маркса. Снос надстроек над входами в метро визуально расширил пространство, для водителей обзор стал лучше.
Смотрим на дорожное покрытие: асфальт ровный, без выкрашиваний, ям и трещин нет.
Сделаны автобусные остановки с глубокими карманами.
Еще идут работы по обустройству инженерных коммуникаций.
Разметка уже есть, есть и бело-желтая разметка пешеходных переходов.
В некоторых местах стоят знаки запрета парковки. А это чудо-знак запрета стоянки по средам с полуночи до 4 утра. Напомним, что этот знак запрещает парковаться, но разрешает кратковременную остановку, например, чтобы высадить пассажиров.
В месте слияния проспекта с площадью Лыщинского установлен бетонный разделитель встречных потоков. Сделано это в целях безопасности: разделитель предотвращает переход дороги в неположенном месте.
В целом ремонт проспекта можно назвать хорошим, вот только с тротуарами вышла накладочка: сдвинулись сроки. Но обещают доделать в течение недели.
Вернемся к нашим чудо-камерам. Кто-то пожаловался, что на проспекте Маркса из-за припаркованных машин затруднена уборка снега. На что мэр Локоть сказал, что поручил установить камеры фиксации, которые будут выписывать штрафы за неправильную парковку. Только вот что это за камеры, как оказалось, он и сам не знает.
— Пока окончательного решения, какие будут камеры, нет. Но, надеюсь, в ближайшее время проект будет реализован. Тогда сможем более конкретно ответить. Пока в стадии проработки, — так ответил Анатолий Локоть на вопрос НГС.
А между тем установить камеры, штрафующие за парковку, — это вам не мешки ворочать. Чтобы стационарные камеры охватывали хоть сколь-нибудь протяженный участок улицы, это надо закупить большое количество этих самых камер, потратить много денег. Стоит ли овчинка выделки? Ведь даже в Москве, где штрафы за парковку — это целая статья бюджета, работают с использованием мобильной системы «Паркон», когда автомобиль с такой камерой просто объезжает парковочные зоны и фиксирует номер.
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