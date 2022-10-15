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Тема дняШтрафы за парковку на проспекте Маркса
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Фоторепортаж

Локоть пригрозил водителям чудо-камерами на отремонтированном проспекте Маркса — за что будут штрафовать

Дорожники закончили на проспекте починку проезжей части, и проверить результаты приехал лично мэр Анатолий Локоть

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Ремонт проспекта Маркса стоил 250 миллионов рублей

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Продолжаем рассказывать о ремонте дорог Новосибирска, сегодня у нас славный проспект имени Карла Генриха Маркса, одна из основных магистралей Левобережья. Дорожники там закончили починку проезжей части, и проверить результаты приехал лично мэр Анатолий Локоть. На объекте он вдруг заявил, что тут надо установить камеры фиксации, которые будут штрафовать нарушителей правил парковки. Что это за чудо-камеры такие и как в целом сделали проспект, лично перепроверил авторедактор НГС Дмитрий Косенко.

Смета на ремонт проспекта Карла Маркса составила 250 миллионов рублей, это с учетом самой проезжей части на участке от площади Лыщинского до площади Карла Маркса, тротуаров, элементов благоустройства. Заодно во время ремонта было дано указание убрать лишние рекламные конструкции и снести надстройки над входами в метро возле площади Маркса. Работы выполняла компания «Дорсиб плюс».

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Дорсиб плюс» принадлежит Ивану и Евгению Дингесам, работает с 1999 года. Выручка в 2021 году составила 994 миллиона рублей, чистая прибыль — 75,9 миллиона. «Дорсиб» входит в топ крупнейших дорожных подрядчиков Новосибирска.

Въезд на площадь Маркса

Въезд на площадь Маркса

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Итак, вот фрагмент проспекта на въезде на площади Маркса. Снос надстроек над входами в метро визуально расширил пространство, для водителей обзор стал лучше.

Перспектива проспекта

Перспектива проспекта

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Смотрим на дорожное покрытие: асфальт ровный, без выкрашиваний, ям и трещин нет.

Автобус на остановке

Автобус на остановке

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Сделаны автобусные остановки с глубокими карманами.

Ремонт сетей на столбе

Ремонт сетей на столбе

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Еще идут работы по обустройству инженерных коммуникаций.

Переход с яркой «зеброй»

Переход с яркой «зеброй»

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Разметка уже есть, есть и бело-желтая разметка пешеходных переходов.

Интересный знак про среду

Интересный знак про среду

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В некоторых местах стоят знаки запрета парковки. А это чудо-знак запрета стоянки по средам с полуночи до 4 утра. Напомним, что этот знак запрещает парковаться, но разрешает кратковременную остановку, например, чтобы высадить пассажиров.

Бетонный разделитель потоков

Бетонный разделитель потоков

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В месте слияния проспекта с площадью Лыщинского установлен бетонный разделитель встречных потоков. Сделано это в целях безопасности: разделитель предотвращает переход дороги в неположенном месте.

Новый павильон на остановке

Новый павильон на остановке

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В целом ремонт проспекта можно назвать хорошим, вот только с тротуарами вышла накладочка: сдвинулись сроки. Но обещают доделать в течение недели.

Знак запрета парковки

Знак запрета парковки

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Вернемся к нашим чудо-камерам. Кто-то пожаловался, что на проспекте Маркса из-за припаркованных машин затруднена уборка снега. На что мэр Локоть сказал, что поручил установить камеры фиксации, которые будут выписывать штрафы за неправильную парковку. Только вот что это за камеры, как оказалось, он и сам не знает.

— Пока окончательного решения, какие будут камеры, нет. Но, надеюсь, в ближайшее время проект будет реализован. Тогда сможем более конкретно ответить. Пока в стадии проработки, — так ответил Анатолий Локоть на вопрос НГС.

Припаркованные в карманах машины

Припаркованные в карманах машины

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А между тем установить камеры, штрафующие за парковку, — это вам не мешки ворочать. Чтобы стационарные камеры охватывали хоть сколь-нибудь протяженный участок улицы, это надо закупить большое количество этих самых камер, потратить много денег. Стоит ли овчинка выделки? Ведь даже в Москве, где штрафы за парковку — это целая статья бюджета, работают с использованием мобильной системы «Паркон», когда автомобиль с такой камерой просто объезжает парковочные зоны и фиксирует номер.

Почитайте еще, как власти со второй попытки отремонтировали скандальную Ватутина и какая проблема с улицей осталась.

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