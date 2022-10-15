Локоть пригрозил водителям чудо-камерами на отремонтированном проспекте Маркса — за что будут штрафовать

Смета на ремонт проспекта Карла Маркса составила 250 миллионов рублей, это с учетом самой проезжей части на участке от площади Лыщинского до площади Карла Маркса, тротуаров, элементов благоустройства. Заодно во время ремонта было дано указание убрать лишние рекламные конструкции и снести надстройки над входами в метро возле площади Маркса. Работы выполняла компания «Дорсиб плюс».

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Дорсиб плюс» принадлежит Ивану и Евгению Дингесам, работает с 1999 года. Выручка в 2021 году составила 994 миллиона рублей, чистая прибыль — 75,9 миллиона . «Дорсиб» входит в топ крупнейших дорожных подрядчиков Новосибирска.

