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Nissan уходит из России. Разбираемся, что делать владельцам автомобилей

Это уже второй производитель, передающий свои активы госструктурам РФ

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Завод Nissan в Петербурге начинал с выпуска седана Teana, но в последние годы делал кроссоверы

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Все активы Nissan в России, включая завод в Санкт-Петербурге, будут проданы российскому научно-исследовательскому институту ФГУП НАМИ, сообщили в Минпромторге. Сделку уже одобрил исполнительный комитет японской компании, и структурно она напоминает соглашение с Renault: у японской компании остается опцион на обратный выкуп активов в течение 6 лет. Помимо завода, Nissan владеет маркетинговым центром в Москве, и он тоже перейдет в госсобственность.

Это второй официально подтвержденный выход крупной автомобильной компании из российского бизнеса после сворачивания деятельности Renault, которая весной передала ФГУП НАМИ свою долю в АВТОВАЗе, а столичному правительству — завод в Москве. Поскольку Nissan является близким партнером Renault, его уход по схожей схеме был ожидаемым. В последние годы компания сокращала модельный ряд в России и долю рынка, и до марта 2022 года на петербургском заводе делали три модели — Qashqai, X-Trail, Murano. Помимо них в России должен был дебютировать новый Nissan Pathfinder, но санкции остановили поставки этой модели.

— «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» передает свои активы государству — данная сделка имеет важное значение для отрасли, — сказал глава Минпромторга Денис Мантуров. — В результате переговоров удалось выйти на формат, при котором предприятие сохраняет работоспособность, ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места, а это около двух тысяч сотрудников предприятия. НАМИ имеет возможность привлекать другие компании в качестве производственных партнеров, создавать совместные предприятия.

Например, после ухода Renault на бывшем московском заводе компании планируется выпускать автомобили под возрожденной маркой «Москвич».

Nissan Murano — одна из моделей питерской сборки

Nissan Murano — одна из моделей питерской сборки

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По словам президента Nissan Макото Учида, сделка является лучшим решением для поддержки сотрудников.

— От имени компании Nissan я хотел бы поблагодарить наших российских коллег за их вклад в развитие нашего бизнеса на протяжении многих лет. Сейчас мы не можем возобновить работу наших предприятий, поэтому было найдено наилучшее возможное решение, — сказал он.

По аналогии с Renault, гарантийные обязательства по автомобилям Nissan возьмет на себя АВТОВАЗ, в частности, переключив на себя управление центральным складом запчастей компании и наладив поставки необходимых деталей.

— В условиях растущего санкционного давления и повышенной неопределенности АВТОВАЗ приложит максимум усилий для успешного и оперативного перевода под свое управление системы гарантийного и послепродажного обслуживания автомобилей Nissan на российском рынке. Нашей главной целью является обеспечение бесперебойного обслуживания клиентов и сохранение привычного уровня сервиса, — заявил президент АВТОВАЗа Максим Соколов.

В случае с Renault гарантийные обязательства сохранены: их выполнением занимается дочерняя структура АВТОВАЗа, компания «Лада Имидж».

Когда-то Nissan был одним из ключевых игроков российского авторынка, импортируя широкую гамму автомобилей из Великобритании, Японии и даже Мексики, а также выпуская их внутри России. Компания использовала несколько производственных площадок: Nissan Terrano собирали на московском заводе Renault, легковые модели вроде Tiida и Sentra делали на Ижевском заводе АВТОВАЗа, а некогда популярную Almera — на линии АВТОВАЗа в Тольятти. Завод под Петербургом был запущен в 2009 году и первое время выпускал лишь две модели — седан Teana и кроссовер X-Trail. Постепенно в ассортимент добавились Nissan Qashqai, Murano и Pathfinder, которые делали в режиме полного цикла со сваркой и окраской кузовов.

Последние годы Nissan делал ставку исключительно на кроссоверы

Последние годы Nissan делал ставку исключительно на кроссоверы

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С середины десятых годов Nissan стал сокращать присутствие на российском рынке: построенная на базе «Логана» Almera теряла популярность, не пошли модели ижевской сборки Tiida и Sentra, в тени Toyota Camry находился большой седан Teana. Компания сосредоточилась на наиболее успешном для себя сегменте кроссоверов, но и здесь ассортимент всё время сокращался: например, с российского рынка убрали Nissan Juke.

Nissan остановил завод в марте 2022 года из-за сложностей с поставками комплектующих. Первоначально компания воздерживалась от комментариев, однако нынешний шаг, вероятно, приведет как минимум к заморозке деятельности на территории России, поскольку в последние годы львиная доля Nissan производилась на петербургской и московской площадках альянса Renault-Nissan.

А вот обзор остатков российского автомобильного рынка.

Еще одним производителем, который официально свернул деятельность в России, является General Motors.

Снята с производства Lada XRAY, наименее локализованная модель АВТОВАЗа.

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