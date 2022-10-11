Nissan уходит из России. Разбираемся, что делать владельцам автомобилей

— «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» передает свои активы государству — данная сделка имеет важное значение для отрасли, — сказал глава Минпромторга Денис Мантуров. — В результате переговоров удалось выйти на формат, при котором предприятие сохраняет работоспособность, ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места, а это около двух тысяч сотрудников предприятия. НАМИ имеет возможность привлекать другие компании в качестве производственных партнеров, создавать совместные предприятия.



Например, после ухода Renault на бывшем московском заводе компании планируется выпускать автомобили под возрожденной маркой «Москвич».