Nissan уходит из России. Разбираемся, что делать владельцам автомобилей
Это уже второй производитель, передающий свои активы госструктурам РФ
Все активы Nissan в России, включая завод в Санкт-Петербурге, будут проданы российскому научно-исследовательскому институту ФГУП НАМИ, сообщили в Минпромторге. Сделку уже одобрил исполнительный комитет японской компании, и структурно она напоминает соглашение с Renault: у японской компании остается опцион на обратный выкуп активов в течение 6 лет. Помимо завода, Nissan владеет маркетинговым центром в Москве, и он тоже перейдет в госсобственность.
Это второй официально подтвержденный выход крупной автомобильной компании из российского бизнеса после сворачивания деятельности Renault, которая весной передала ФГУП НАМИ свою долю в АВТОВАЗе, а столичному правительству — завод в Москве. Поскольку Nissan является близким партнером Renault, его уход по схожей схеме был ожидаемым. В последние годы компания сокращала модельный ряд в России и долю рынка, и до марта 2022 года на петербургском заводе делали три модели — Qashqai, X-Trail, Murano. Помимо них в России должен был дебютировать новый Nissan Pathfinder, но санкции остановили поставки этой модели.
— «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» передает свои активы государству — данная сделка имеет важное значение для отрасли, — сказал глава Минпромторга Денис Мантуров. — В результате переговоров удалось выйти на формат, при котором предприятие сохраняет работоспособность, ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места, а это около двух тысяч сотрудников предприятия. НАМИ имеет возможность привлекать другие компании в качестве производственных партнеров, создавать совместные предприятия.
Например, после ухода Renault на бывшем московском заводе компании планируется выпускать автомобили под возрожденной маркой «Москвич».
По словам президента Nissan Макото Учида, сделка является лучшим решением для поддержки сотрудников.
— От имени компании Nissan я хотел бы поблагодарить наших российских коллег за их вклад в развитие нашего бизнеса на протяжении многих лет. Сейчас мы не можем возобновить работу наших предприятий, поэтому было найдено наилучшее возможное решение, — сказал он.
По аналогии с Renault, гарантийные обязательства по автомобилям Nissan возьмет на себя АВТОВАЗ, в частности, переключив на себя управление центральным складом запчастей компании и наладив поставки необходимых деталей.
— В условиях растущего санкционного давления и повышенной неопределенности АВТОВАЗ приложит максимум усилий для успешного и оперативного перевода под свое управление системы гарантийного и послепродажного обслуживания автомобилей Nissan на российском рынке. Нашей главной целью является обеспечение бесперебойного обслуживания клиентов и сохранение привычного уровня сервиса, — заявил президент АВТОВАЗа Максим Соколов.
В случае с Renault гарантийные обязательства сохранены: их выполнением занимается дочерняя структура АВТОВАЗа, компания «Лада Имидж».
Когда-то Nissan был одним из ключевых игроков российского авторынка, импортируя широкую гамму автомобилей из Великобритании, Японии и даже Мексики, а также выпуская их внутри России. Компания использовала несколько производственных площадок: Nissan Terrano собирали на московском заводе Renault, легковые модели вроде Tiida и Sentra делали на Ижевском заводе АВТОВАЗа, а некогда популярную Almera — на линии АВТОВАЗа в Тольятти. Завод под Петербургом был запущен в 2009 году и первое время выпускал лишь две модели — седан Teana и кроссовер X-Trail. Постепенно в ассортимент добавились Nissan Qashqai, Murano и Pathfinder, которые делали в режиме полного цикла со сваркой и окраской кузовов.
С середины десятых годов Nissan стал сокращать присутствие на российском рынке: построенная на базе «Логана» Almera теряла популярность, не пошли модели ижевской сборки Tiida и Sentra, в тени Toyota Camry находился большой седан Teana. Компания сосредоточилась на наиболее успешном для себя сегменте кроссоверов, но и здесь ассортимент всё время сокращался: например, с российского рынка убрали Nissan Juke.
Nissan остановил завод в марте 2022 года из-за сложностей с поставками комплектующих. Первоначально компания воздерживалась от комментариев, однако нынешний шаг, вероятно, приведет как минимум к заморозке деятельности на территории России, поскольку в последние годы львиная доля Nissan производилась на петербургской и московской площадках альянса Renault-Nissan.
А вот обзор остатков российского автомобильного рынка.
Еще одним производителем, который официально свернул деятельность в России, является General Motors.
Снята с производства Lada XRAY, наименее локализованная модель АВТОВАЗа.