Мальчик катился на скейте на переходе и угодил под машину — смотрите, чем это кончилось

Сегодня изучаем очередное ДТП из серии «сбили на переходе» с «отягчающими» обстоятельствами типа передвижения жертвы на велосипеде, самокате и прочем. На этот раз автомобиль, проехавший на красный свет, сбил мальчика, который ехал на скейтборде. Водитель скрылся, но затем был пойман — подробнее в нашем материале.
Улица Титова, район возле магазина «Богатырь», вот автомобили останавливаются перед пешеходным переходом на загоревшийся красный свет. Двое детей переходят дорогу, один полубегом, другой на скейте. В крайнем левом ряду несется светлый седан, он не тормозит на красный и вскользь сбивает одного мальчика — смотрите видео.
После ДТП водитель этого автомобиля скрылся. На записи мы видим, как один из автомобилей со встречного потока, предположительно «Фольксваген-Туарег», разворачивается и, вероятно, бросается в погоню. Возможно это помогло в задержании нарушителя, который передвигался на редкой в наших краях модели Renault Latitude. Если очевидцы смогли опознать, описать эту модель, то установить владельца не составило особого труда.
Официально. По данным ГИБДД Новосибирска, в отношении водителя были составлены административные протоколы по
То есть у человека практически полный джентльменский набор — без прав, без страховки, удивительно, что еще не пьяный, хотя в момент наезда и мог быть таким. Но вернемся к нашему видео, мы видим, что мальчик, хоть и не быстро, катится на скейте, а не идет пешком. Если бы катился чуть быстрее, удар был бы не скользящий — ребенка подняло бы на капот. В любом случае в этом ДТП вина целиком и полностью лежит на водителе.
— Уголовная ответственность за нарушение правил дорожного движения наступает в случае причинения тяжкого вреда здоровью или смерти. Здесь эти признаки не наблюдаются. Если впоследствии у мальчика будет установлен тяжкий вред, то часть составов КоАП прекратят, а уголовное дело может быть возбуждено по
Возвращаясь к скорости движения человека на переходе — именно поэтому инспекторы ГИБДД и ответственные родители постоянно напоминают, что переходить дорогу надо именно пешком, а не ехать на самокате, велосипеде или на чем бы то еще ни было. Оптимальной скоростью является предсказуемый умеренный шаг, останавливаться и еле плестись тоже нельзя, о чем прямо говорят ПДД в пункте 4.6: «Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться или останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности движения».
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