Мальчик катился на скейте на переходе и угодил под машину — смотрите, чем это кончилось

Сегодня изучаем очередное ДТП из серии «сбили на переходе» с «отягчающими» обстоятельствами типа передвижения жертвы на велосипеде, самокате и прочем. На этот раз автомобиль, проехавший на красный свет, сбил мальчика, который ехал на скейтборде. Водитель скрылся, но затем был пойман — подробнее в нашем материале.

Улица Титова, район возле магазина «Богатырь», вот автомобили останавливаются перед пешеходным переходом на загоревшийся красный свет. Двое детей переходят дорогу, один полубегом, другой на скейте. В крайнем левом ряду несется светлый седан, он не тормозит на красный и вскользь сбивает одного мальчика — смотрите видео.