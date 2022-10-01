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Проблема

Мальчик катился на скейте на переходе и угодил под машину — смотрите, чем это кончилось

Автомобиль, проехавший на красный свет, сбил ребенка на скейтборде

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Машина сбила ребенка и скрывается в левом ряду

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Сегодня изучаем очередное ДТП из серии «сбили на переходе» с «отягчающими» обстоятельствами типа передвижения жертвы на велосипеде, самокате и прочем. На этот раз автомобиль, проехавший на красный свет, сбил мальчика, который ехал на скейтборде. Водитель скрылся, но затем был пойман — подробнее в нашем материале.

Улица Титова, район возле магазина «Богатырь», вот автомобили останавливаются перед пешеходным переходом на загоревшийся красный свет. Двое детей переходят дорогу, один полубегом, другой на скейте. В крайнем левом ряду несется светлый седан, он не тормозит на красный и вскользь сбивает одного мальчика — смотрите видео.

После ДТП водитель этого автомобиля скрылся. На записи мы видим, как один из автомобилей со встречного потока, предположительно «Фольксваген-Туарег», разворачивается и, вероятно, бросается в погоню. Возможно это помогло в задержании нарушителя, который передвигался на редкой в наших краях модели Renault Latitude. Если очевидцы смогли опознать, описать эту модель, то установить владельца не составило особого труда.

Официально. По данным ГИБДД Новосибирска, в отношении водителя были составлены административные протоколы по ст. 12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора», ст. 12.37 КоАП РФ «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности», ст. 12.3 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов», ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ «Оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия».

То есть у человека практически полный джентльменский набор — без прав, без страховки, удивительно, что еще не пьяный, хотя в момент наезда и мог быть таким. Но вернемся к нашему видео, мы видим, что мальчик, хоть и не быстро, катится на скейте, а не идет пешком. Если бы катился чуть быстрее, удар был бы не скользящий — ребенка подняло бы на капот. В любом случае в этом ДТП вина целиком и полностью лежит на водителе.

— Уголовная ответственность за нарушение правил дорожного движения наступает в случае причинения тяжкого вреда здоровью или смерти. Здесь эти признаки не наблюдаются. Если впоследствии у мальчика будет установлен тяжкий вред, то часть составов КоАП прекратят, а уголовное дело может быть возбуждено по ст. 264 ч. 2, — говорит адвокат коллегии «Инюркон» Денис Садовский.

Возвращаясь к скорости движения человека на переходе — именно поэтому инспекторы ГИБДД и ответственные родители постоянно напоминают, что переходить дорогу надо именно пешком, а не ехать на самокате, велосипеде или на чем бы то еще ни было. Оптимальной скоростью является предсказуемый умеренный шаг, останавливаться и еле плестись тоже нельзя, о чем прямо говорят ПДД в пункте 4.6: «Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться или останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности движения».

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