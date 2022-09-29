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Фоторепортаж

Мэрия неожиданно отлично починила главную улицу Новосибирска — показываем, как было и как стало (еще бы сделали тротуары)

Главный центральный участок от ул. Ленина оставался в неприглядном состоянии

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На центральной улице Новосибирска

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И вновь на NGS.RU рассказ о результатах летнего дорожно-строительного сезона. Сегодня речь пойдет о самой центральной улице Новосибирска — имени Владимира Ильича Ленина. А вернее о ее самом главном участке — от пл. Ленина до ул. Урицкого. Весной этот участок подвергся ямочному ремонту, но слишком плохому, и вот власти решили наконец навести порядок в самом центре города. Подробнее у Дмитрия Косенко.

Весенний ремонт

Весенний ремонт

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За последние два года улица Ленина была капитально отремонтирована почти на всем своем протяжении, от ул. Урицкого до ул. Железнодорожной. А вот главный центральный участок от пл. Ленина до Урицкого оставался в неприглядном состоянии — а ведь тут проходят гостевые, туристические маршруты, здесь расположены важные объекты инфраструктуры, здесь отдыхает большое количество жителей города.

Жуткие заплатки

Жуткие заплатки

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В конце апреля мы сообщали о ямочном ремонте на этом участке — ремонт получился жутким, с разнородными кривыми заплатками, улица стала похожа на лоскутное одеяло. На качество движения это никак не повлияло — когда едешь, трясет даже на «Роллс-Ройсе». Негоже центровой улице прозябать в таком состоянии, мы отправили запрос городским властям — когда наконец наведут порядок? И тогда власти сообщили, что, мол, в 2022 году ремонт на участке не предусмотрен.

На всё про всё дали 2 дня

На всё про всё дали 2 дня

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Не знаю, что уж там повлияло на решение о ремонте, но на прошлой неделе пришло известие, что на доделку Ленина нашлись деньги. Улицу решили перекрыть на выходные и поменять асфальт за два дня.

Результат фрезерования

Результат фрезерования

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«Ай да Пушкин, ай да сукин сын!» — хочется образно воскликнуть, взглянув на результаты ремонта — могут ведь когда захотят, быстро и неплохо по качеству. Но обо всем по порядку — в первый день начали фрезеровать улицу, вот мы видим историческую булыжную мостовую, которая обнажилась под фрезой.

Булыжника здесь не будет

Булыжника здесь не будет

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Отметим, что несмотря на предложения ряда граждан полностью снять асфальт и сделать улицу булыжной в первозданном виде, власти такого точно не планируют.

Каток на парковке

Каток на парковке

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Далее, на второй день принялись асфальтировать, причем не только проезжую часть, но и все парковочные карманы. А то ведь бывает и так, что улицу какую-нибудь починят, а в разбитых карманах хоть трава не расти.

Стоянка «Универсама»

Стоянка «Универсама»

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Аккуратно сделали въезд и выезд на парковку возле «Универсама», внутри самой парковки покрытие приемлемое.

Въезд на почту

Въезд на почту

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Аккуратно сделали въезды на прилегающие территории — через арку главпочтамта, между «Летуалем» и гостиницей «Центральной», в арку здания Ленина, 4.

Пересечение с Советской

Пересечение с Советской

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Так же аккуратно сделаны пересечения улицы Ленина с Советской и Урицкого, новое покрытие вровень с уже уложенным, никаких чувствительных швов.

Полосы движения «гуляют»

Полосы движения «гуляют»

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В итоге мы получили хороший участок, прилично выглядящий, без ям, без волн, без выкрашивания асфальта. Пока нет дорожной разметки по полосам, но нужна ли она тут — сколько живу, помню, что из-за припаркованных в 2–3 ряда машин полосы движения тут «гуляют» вправо-влево.

Переход на пл. Ленина

Переход на пл. Ленина

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А вот пешеходные зебры нужно нарисовать, тут они должны быть в 4 местах. 3 регулируемых перехода — на пл. Ленина, на Советской, на Урицкого, и 1 нерегулируемый — возле кинотеатра «Победа».

Состояние тротуара

Состояние тротуара

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Да, а на следующий год нужно заняться тротуарами — хорошо бы убрать старый треснутый асфальт да уложить тротуарную плитку под гранит, как на Красном проспекте.

Почитайте еще, как власти со второй попытки отремонтировали скандальную Ватутина и какая проблема с улицей осталась.

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