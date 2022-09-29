Мэрия неожиданно отлично починила главную улицу Новосибирска — показываем, как было и как стало (еще бы сделали тротуары)

В конце апреля мы сообщали о ямочном ремонте на этом участке — ремонт получился жутким, с разнородными кривыми заплатками, улица стала похожа на лоскутное одеяло. На качество движения это никак не повлияло — когда едешь, трясет даже на «Роллс-Ройсе». Негоже центровой улице прозябать в таком состоянии, мы отправили запрос городским властям — когда наконец наведут порядок? И тогда власти сообщили, что, мол, в 2022 году ремонт на участке не предусмотрен.