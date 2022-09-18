Ушли, не прощаясь: топ-5 автомобилей, по которым мы будем скучать, — выбор редакции

Skoda Octavia собирали на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде, но после введения санкций концерн Volkswagen был вынужден покинуть насиженное место. Проблемы с поставкой Octavia нового поколения начались еще в прошлом году из-за микропроцессорного кризиса. Полноценных аналогов машине почти нет: по размеру к ней близок липецкий электромобиль Evolute i-Pro или JAC J7 , но им еще предстоит доказать свою состоятельность.



Nissan Qashqai