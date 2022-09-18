Ушли, не прощаясь:
топ-5 автомобилей, по которым мы будем скучать, — выбор редакции
Это очень субъективный рейтинг моделей, крайне значимых для докризисного авторынка России
В 2022 году автомобильный рынок пережил настолько сильное потрясение, что его структура изменилась безвозвратно: в августе более половины продаж обеспечила Lada и три китайских бренда — Haval, Geely и Chery. И это резко контрастирует с тем, к чему привыкли россияне за последние 20 лет. Чтобы почтить память уходящей автоэпохи, мы выбрали пять моделей, которые сыграли важную роль на рынке. Мы не рассматривали премиальный сегмент, а также не брали во внимание марки Hyundai, KIA, Toyota и еще ряд азиатских брендов, которые декларируют желание остаться в России. Наш рейтинг очень условен, и в комментариях вы можете написать свой вариант ответа на вопрос, по какой из уходящих моделей вы будете скучать особенно. А наш выбор — ниже.
Renault Duster
В 2012 году Renault Duster стал сенсацией, сразу же потеснив с пьедестала устаревшую Cherolet Niva, навсегда поменяв наше отношение к кроссоверам. За счет просвета в 205–210 мм, мясистой подвески и хваткого полного привода с муфтой GKN он сразу же занял промежуточное положение между городскими паркетниками и внедорожниками. Своеобразный салон и общее чувство бюджетности компенсировалось умеренной ценой и широким выбором модификаций — Duster предлагался даже с дизелем.
Сочетание качеств модели было столь необычно, что за 10 лет прямого конкурента «Дастеру» так и не нашлось. В 2016 году Hyundai Creta сместил его с лидерских позиций в сегменте кроссоверов, но Duster и два его близких клона (Renault Kaptur и Nissan Terrano) пользовались стабильным спросом и уважением. Отдельной похвалы заслуживал консервативный набор агрегатов: Duster был построен на сравнительно простой платформе B0, зато прослыл автомобилем надежным и ликвидным.
Renault официально ушла из России и передала московский завод, где собирали «Дастеры», столичному правительству — там готовится сборка «Москвичей». Адекватной замены для Duster нет: китайские «проходимцы» являются таковыми только на бумаге, имеют небольшой просвет и часто лишены полного привода. АВТОВАЗ обещает новый кроссовер на базе Vesta, но свежи еще воспоминания о подходах завода, когда его контролируют госструктуры, — разработка новинок тянется дольше, чем существуют политические режимы.
Skoda Octavia
В начале этой автомобильной эпохи, то есть 20 лет назад, чешская марка Skoda и ее модели, вроде Felicia, воспринимались россиянами, примерно как сигареты из стран Варшавского договора: лучше наших, хуже американских. Но марка провела колоссальную работу и постепенно вышла в лидеры рынка. У нее было много удачных моделей, но Octavia является лучшей иллюстрацией, за что мы любили Skoda.
Невероятный вместительный лифтбэк имел первоклассную эргономику и столь же впечатляющее шасси — мы ведь не забываем, что Skoda пользовалась технологиями Volkswagen. В последних версиях Octavia строилась на очень удачной платформе MQB, которая обеспечивала классное сочетание комфорта и управляемости. Одно время репутацию модели подпортили турбомоторы-маломерки и ранние версии коробок DSG, но к 2013 году концерн преодолел большую часть этих сложностей, и Octavia стала практически безупречна. Ее можно было критиковать за дизайн или визуальную скупость интерьера, но стоило оказаться за рулем, как все сомнения рассеивались.
Skoda Octavia собирали на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде, но после введения санкций концерн Volkswagen был вынужден покинуть насиженное место. Проблемы с поставкой Octavia нового поколения начались еще в прошлом году из-за микропроцессорного кризиса. Полноценных аналогов машине почти нет: по размеру к ней близок липецкий электромобиль Evolute
Nissan Qashqai
Первый Qashqai, вышедший в 2006 году, навсегда переформатировал автомобильный рынок. Он не был первым кроссовером, но «Ниссану» удалось создать практически идеальный городской паркетник. По размерам модель была сопоставима с обычными хетчбэками
Со временем автомобиль прибавил в размерах, цене и солидности, подрастеряв часть аудитории на фоне крепнущей конкуренции, но мы всё равно считаем его одной из наиболее гармоничных моделей: для тех, кому важен не внешний лоск, а хороший баланс качеств.
Формально Nissan не объявлял об уходе из России, а завод под Питером, как и соседние предприятия Toyota и Hyundai, стоит на паузе. Недавно ее продлили минимум до конца года. Уход партнерской компании Renault и неважное положение дел Nissan в России (он терял рыночную долю и сокращал модельный ряд) увеличивают шансы сворачивания производства. Японские марки обозначали желание остаться в России, но пока ни один из заводов не заработал, а дилеры распродают остатки машин.
Mazda CX-5
Mazda никогда не лидировала в России с точки зрения продаж, но пользовалась неизменным почетом, чему помогал отличный дизайн и ездовые качества моделей. Кроссовер
И мы понимали почему: на фоне всё более однотипных и скучнеющих конкурентов она предлагала не только внешнюю яркость, но и ощущение легкости за рулем. Это сочеталось с хорошей практичностью и прекрасным (по меркам класса) ездовым комфортом.
Mazda CX-5, как и ряд других моделей компании, собирали на дальневосточном заводе марки на паях с Sollers. Сейчас предприятие в простое, а перезапуск осложнен сразу несколькими причинами, включая логистические сложности и постепенное падение платежеспособности российского населения:
Volkswagen Polo
До его выхода в 2010 году понятие «бюджетный автомобиль» подразумевало некую ущербность, которая чувствовалась и в Chevrolet Lanos, и даже в удачном Renault Logan первого поколения. Volkswagen Polo Sedan поднял планку недорогих седанчиков на новый уровень: построенный на базе актуальной европейской модели, при этом более просторный, он воспринимался именно иномаркой, а не удешевленной машиной для стран третьего мира.
Да, у него был скучноватый дизайн, узкий салон и жестковатая подвеска, но владеть им было приятно, и особенных проблем он не доставлял. Volkswagen серьезно заморочился с локализацией модели в Калуге: кузова штамповались из российского проката, здесь же собирались двигатели, многие сложные детали для которых (например, отливки) производились в России. Во втором поколении Polo стал лифтбэком и получил спорный дизайн, но в любом случае оставался одним из самых добротных автомобилей сегмента.
Сейчас завод в Калуге остановлен, а немецкие марки находятся в наиболее сложном положении из-за влияния санкций. Ходят разговоры, что Volkswagen ищет покупателей на свое предприятие. Для России потеря таких моделей особенно болезненна, поскольку между совсем уж примитивной Lada Granta и китайскими кроссоверами за
Уход бестселлеров — многолетняя тенденция
Исход отдельных моделей и целых марок в России принял тревожный характер еще до 2022 года: так, деятельность в России свернули некогда популярные Chevrolet и Ford, сократил присутствие Nissan, утратили интерес французские марки Peugeot и Citroen. Непрерывно сокращалось и разнообразие моделей: помните, например, Ford Fusion, Nissan Note или Skoda Roomster? В последние годы рынок сфокусировался на продукции Lada, бюджетных седанах и кроссоверах, тогда как всё нешаблонное и смелое искало себе другие рынки.
Сейчас же автопром России находится в стадии полного переформатирования: растет спрос на серый импорт из Китая, Японии, Казахстана, Белоруссии, ОАЭ.