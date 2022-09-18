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Кризис-2022Обзор

Ушли, не прощаясь: топ-5 автомобилей, по которым мы будем скучать, — выбор редакции

Это очень субъективный рейтинг моделей, крайне значимых для докризисного авторынка России

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Продажи в России многих популярных моделей остановлены, и по некоторым мы будем скучать особенно сильно

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В 2022 году автомобильный рынок пережил настолько сильное потрясение, что его структура изменилась безвозвратно: в августе более половины продаж обеспечила Lada и три китайских бренда — Haval, Geely и Chery. И это резко контрастирует с тем, к чему привыкли россияне за последние 20 лет. Чтобы почтить память уходящей автоэпохи, мы выбрали пять моделей, которые сыграли важную роль на рынке. Мы не рассматривали премиальный сегмент, а также не брали во внимание марки Hyundai, KIA, Toyota и еще ряд азиатских брендов, которые декларируют желание остаться в России. Наш рейтинг очень условен, и в комментариях вы можете написать свой вариант ответа на вопрос, по какой из уходящих моделей вы будете скучать особенно. А наш выбор — ниже.

Renault Duster

В 2012 году Renault Duster стал сенсацией, сразу же потеснив с пьедестала устаревшую Cherolet Niva, навсегда поменяв наше отношение к кроссоверам. За счет просвета в 205–210 мм, мясистой подвески и хваткого полного привода с муфтой GKN он сразу же занял промежуточное положение между городскими паркетниками и внедорожниками. Своеобразный салон и общее чувство бюджетности компенсировалось умеренной ценой и широким выбором модификаций — Duster предлагался даже с дизелем.

Цена на базовые версии Renault Duster в 2012 году начиналась от 462 тысяч рублей

Цена на базовые версии Renault Duster в 2012 году начиналась от 462 тысяч рублей

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Сочетание качеств модели было столь необычно, что за 10 лет прямого конкурента «Дастеру» так и не нашлось. В 2016 году Hyundai Creta сместил его с лидерских позиций в сегменте кроссоверов, но Duster и два его близких клона (Renault Kaptur и Nissan Terrano) пользовались стабильным спросом и уважением. Отдельной похвалы заслуживал консервативный набор агрегатов: Duster был построен на сравнительно простой платформе B0, зато прослыл автомобилем надежным и ликвидным.

В <a href="https://74.ru/text/auto/2021/03/21/69820793/" class="_ io-leave-page" target="_blank">новом поколении</a> автомобиль стал солиднее. Минимальная стоимость за 10 лет возросла вдвое — до 945 тысяч рублей

В новом поколении автомобиль стал солиднее. Минимальная стоимость за 10 лет возросла вдвое — до 945 тысяч рублей

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Renault официально ушла из России и передала московский завод, где собирали «Дастеры», столичному правительству — там готовится сборка «Москвичей». Адекватной замены для Duster нет: китайские «проходимцы» являются таковыми только на бумаге, имеют небольшой просвет и часто лишены полного привода. АВТОВАЗ обещает новый кроссовер на базе Vesta, но свежи еще воспоминания о подходах завода, когда его контролируют госструктуры, — разработка новинок тянется дольше, чем существуют политические режимы.

Skoda Octavia

В начале этой автомобильной эпохи, то есть 20 лет назад, чешская марка Skoda и ее модели, вроде Felicia, воспринимались россиянами, примерно как сигареты из стран Варшавского договора: лучше наших, хуже американских. Но марка провела колоссальную работу и постепенно вышла в лидеры рынка. У нее было много удачных моделей, но Octavia является лучшей иллюстрацией, за что мы любили Skoda.

Skoda Octavia Scout была почти кроссовером: просвет <nobr class="_">180 мм</nobr>, полный привод с «хваткой» муфтой Haldex, кузов-универсал

Skoda Octavia Scout была почти кроссовером: просвет 180 мм, полный привод с «хваткой» муфтой Haldex, кузов-универсал

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Невероятный вместительный лифтбэк имел первоклассную эргономику и столь же впечатляющее шасси — мы ведь не забываем, что Skoda пользовалась технологиями Volkswagen. В последних версиях Octavia строилась на очень удачной платформе MQB, которая обеспечивала классное сочетание комфорта и управляемости. Одно время репутацию модели подпортили турбомоторы-маломерки и ранние версии коробок DSG, но к 2013 году концерн преодолел большую часть этих сложностей, и Octavia стала практически безупречна. Ее можно было критиковать за дизайн или визуальную скупость интерьера, но стоило оказаться за рулем, как все сомнения рассеивались.

В <a href="https://74.ru/text/auto/2020/11/27/69579923/" class="_ io-leave-page" target="_blank">новом поколении Octavia</a> стала привлекательной внешне

В новом поколении Octavia стала привлекательной внешне

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Skoda Octavia собирали на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде, но после введения санкций концерн Volkswagen был вынужден покинуть насиженное место. Проблемы с поставкой Octavia нового поколения начались еще в прошлом году из-за микропроцессорного кризиса. Полноценных аналогов машине почти нет: по размеру к ней близок липецкий электромобиль Evolute i-Pro или JAC J7, но им еще предстоит доказать свою состоятельность.

Nissan Qashqai

Первый Qashqai, вышедший в 2006 году, навсегда переформатировал автомобильный рынок. Он не был первым кроссовером, но «Ниссану» удалось создать практически идеальный городской паркетник. По размерам модель была сопоставима с обычными хетчбэками C-класса, но имела более вместительный кузов и лучшую проходимость — для России это было попадание в яблочко.

Первый Qashqai был настолько успешен, что из-за него Nissan изменил подходы на европейском рынке, перейдя на выпуск машин с нестандартным сочетанием качеств, вроде Nissan Note

Первый Qashqai был настолько успешен, что из-за него Nissan изменил подходы на европейском рынке, перейдя на выпуск машин с нестандартным сочетанием качеств, вроде Nissan Note

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Со временем автомобиль прибавил в размерах, цене и солидности, подрастеряв часть аудитории на фоне крепнущей конкуренции, но мы всё равно считаем его одной из наиболее гармоничных моделей: для тех, кому важен не внешний лоск, а хороший баланс качеств.

Второе поколение Qashqai. Третье Россия, вероятно, не увидит

Второе поколение Qashqai. Третье Россия, вероятно, не увидит

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Формально Nissan не объявлял об уходе из России, а завод под Питером, как и соседние предприятия Toyota и Hyundai, стоит на паузе. Недавно ее продлили минимум до конца года. Уход партнерской компании Renault и неважное положение дел Nissan в России (он терял рыночную долю и сокращал модельный ряд) увеличивают шансы сворачивания производства. Японские марки обозначали желание остаться в России, но пока ни один из заводов не заработал, а дилеры распродают остатки машин.

Mazda CX-5

Mazda никогда не лидировала в России с точки зрения продаж, но пользовалась неизменным почетом, чему помогал отличный дизайн и ездовые качества моделей. Кроссовер CX-5 можно считать концентратом ее успеха — модель стабильно входила в топ-25 российского рейтинга популярности, хотя дешевой не была.

На Mazda CX-5 использовались довольно продвинутые технологии, вроде двигателей Skyactiv

На Mazda CX-5 использовались довольно продвинутые технологии, вроде двигателей Skyactiv

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И мы понимали почему: на фоне всё более однотипных и скучнеющих конкурентов она предлагала не только внешнюю яркость, но и ощущение легкости за рулем. Это сочеталось с хорошей практичностью и прекрасным (по меркам класса) ездовым комфортом. CX-5 была одной из тех моделей, которые ты не хочешь возвращать после тест-драйва.

Она была просто эффектна

Она была просто эффектна

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Mazda CX-5, как и ряд других моделей компании, собирали на дальневосточном заводе марки на паях с Sollers. Сейчас предприятие в простое, а перезапуск осложнен сразу несколькими причинами, включая логистические сложности и постепенное падение платежеспособности российского населения: CX-5 всё же метил в более состоятельную аудиторию. Проект же дальневосточной сборки изначально был достаточно спорным и рассматривался скорее как способ поддержать экономику региона. Так, например, канула в лету сборка на предприятии «Соллерс-Буссан» внедорожника Toyota Land Cruiser Prado, который с тех пор импортировался. Сам Sollers в последнее время заявил о желании выпускать автомобили под своим брендом, и, конечно, речь о китайских моделях.

Volkswagen Polo

До его выхода в 2010 году понятие «бюджетный автомобиль» подразумевало некую ущербность, которая чувствовалась и в Chevrolet Lanos, и даже в удачном Renault Logan первого поколения. Volkswagen Polo Sedan поднял планку недорогих седанчиков на новый уровень: построенный на базе актуальной европейской модели, при этом более просторный, он воспринимался именно иномаркой, а не удешевленной машиной для стран третьего мира.

Первый Volkswagen Polo Sedan хоть и был лоукостером, ехал на уровне куда более дорогих автомобилей

Первый Volkswagen Polo Sedan хоть и был лоукостером, ехал на уровне куда более дорогих автомобилей

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Да, у него был скучноватый дизайн, узкий салон и жестковатая подвеска, но владеть им было приятно, и особенных проблем он не доставлял. Volkswagen серьезно заморочился с локализацией модели в Калуге: кузова штамповались из российского проката, здесь же собирались двигатели, многие сложные детали для которых (например, отливки) производились в России. Во втором поколении Polo стал лифтбэком и получил спорный дизайн, но в любом случае оставался одним из самых добротных автомобилей сегмента.

Второе поколение модели вышло в ковидном 2020 году и как следует разогнаться не успело, тем более конкуренцию составляла <a href="https://74.ru/text/auto/2020/05/28/69282940/" class="_ io-leave-page" target="_blank">почти идентичная Skoda Rapid</a>

Второе поколение модели вышло в ковидном 2020 году и как следует разогнаться не успело, тем более конкуренцию составляла почти идентичная Skoda Rapid

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Сейчас завод в Калуге остановлен, а немецкие марки находятся в наиболее сложном положении из-за влияния санкций. Ходят разговоры, что Volkswagen ищет покупателей на свое предприятие. Для России потеря таких моделей особенно болезненна, поскольку между совсем уж примитивной Lada Granta и китайскими кроссоверами за 2–3 миллиона образовался вакуум. Заполнить его могут иранские марки, но их модели строятся на платформах, выпущенных в начале 2000-х или ранее, так что нам будет не хватать таких простых и рациональных машин, как Polo.

Уход бестселлеров — многолетняя тенденция

Исход отдельных моделей и целых марок в России принял тревожный характер еще до 2022 года: так, деятельность в России свернули некогда популярные Chevrolet и Ford, сократил присутствие Nissan, утратили интерес французские марки Peugeot и Citroen. Непрерывно сокращалось и разнообразие моделей: помните, например, Ford Fusion, Nissan Note или Skoda Roomster? В последние годы рынок сфокусировался на продукции Lada, бюджетных седанах и кроссоверах, тогда как всё нешаблонное и смелое искало себе другие рынки.

Сейчас же автопром России находится в стадии полного переформатирования: растет спрос на серый импорт из Китая, Японии, Казахстана, Белоруссии, ОАЭ.

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