Почему «китайцы» дешевеют, а Lada дорожает: изучаем осенние парадоксы авторынка
Авторынок начал медленное восстановление
В августе авторынок России продолжил скрипучее восстановление. Худшим месяцем остается май 2022-го, когда было зарегистрировано 27 тысяч новых автомобилей, летом месячные продажи перевалили за 30 тысяч, а к концу августа составили 42,5 тысячи — такие данные приводит агентство «Автостат». Впрочем, год назад они были близки к 120 тысячам, несмотря на разгоревшийся микропроцессорный кризис, так что нынешние «достижения» — это в любом случае провал. Вот краткий обзор авторынка, перемолотого кризисом.
АВТОВАЗ погряз в успехах
По данным автозавода, ему практически удалось выйти на докризисный уровень продаж, и в августе выпущено более 18 тысяч автомобилей «Лада», что лишь на 7% ниже показателя годичной давности. Что особенно любопытно — год назад АВТОВАЗ выпускал полный ассортимент моделей, включая Lada Vesta и XRAY, тогда как нынешние показатели обеспечили в основном Lada Granta, Niva, а также небольшая партия дособранных «Ларгусов» и Vesta NG. Впрочем, август 2021 года был омрачен сильным дефицитом машин, и если сравнивать с августом 2020-го, нынешние показатели хуже на треть.
С начала июня АВТОВАЗ продал 12 тысяч машин в упрощенных комплектациях без АБС, и в основном это Lada Granta: на «Нивы» приходится менее 10% «упрощенок».
Завод пользуется отсутствием конкурентов: в сегменте ценой до миллиона рублей альтернатив «Грантам» и «Нивам» просто нет. Поэтому начался очередной виток роста цен: в начале августа Granta прибавила в некоторых комплектациях 44 тысячи рублей, а в начале сентября на 8–16 тысяч прибавили и другие версии. Правда, в последнем случае это объясняется возвращением в комплектацию подушек безопасности. Базовая цена автомобиля формально держится с июня (678 тысяч рублей), но если нужна версия с подушками безопасности, минимальная стоимость — 767 тысяч.
Уже точно известно, что Lada Vesta переезжает из Ижевска в Тольятти, но ее выпуск не начнется ранее 2023 года. Судьба Largus и XRAY на АВТОВАЗе обсуждается: завод не исключает возобновление их производства. Последняя партия упрощенных «Ларгусов», собранная летом, поступила в продажу, но АВТОВАЗ накрутил их цену сразу на 65 тысяч: теперь они стоят минимум 1,3 миллиона рублей.
Спрос на новые «Лады» обеспечивают и сервисы такси и каршеринга, например, о переходе на отечественный продукт заявили в «Яндекс.Такси».
УАЗ переходит на ноль
Ульяновский завод тоже не стоит на месте и освоил сборку автомобилей экологического стандарта «Евро-0», от которого Европа ушла 30 лет назад. Упрощенные двигатели предложат для «Хантеров» в самой простой версии и «буханок». Попутно Sollers, владелец марки УАЗ, сообщил о создании собственного автомобильного бренда — тоже Sollers. Что это будут за автомобили, пока неясно, но руководство обещает разумный баланс между заимствованиями и собственными разработками. В России это обычно означает выпуск перелицованных китайских автомобилей, но дождемся подробностей.
Китайцы осваивают толстосумов
У китайских марок настоящий пир: они плотно оккупировали сегмент кроссоверов ценой от 2 миллионов рублей и заняли четверть рынка — рекордная величина для чайнабрендов. Для сравнения: год назад их доля не превышала 5%. При этом рынок контролируют три китайские марки — Haval, Geely и Chery (включая Exeed),
Самой популярной китайской маркой остается Haval, самой популярной иномаркой — Haval Jolion тульской сборки. При этом продажи моделей F7 и F7x, видимо, ниже ожиданий, потому что китайская марка уже в третий раз за год снижает цены: с 1 сентября они упали на 50–120 тысяч рублей. Минимальная цена F7 теперь стартует от 2,45 миллиона. Отчасти это может быть связано с кратковременным возобновлением продажи Kia Sportage нового поколения по цене от 2,85 миллиона рублей: F7 важно держать дистанцию от дебютанта.
Китайские марки — единственные, кто выводят на рынок новые модели в кризис: летом начались продажи тульского Haval Dargo, Changan объявил цены на Uni-K, а Chery — новый бренд Omoda, первая модель которого (кроссовер C5) уже сертифицирован в России.
Слово «электромобиль» стало паразитным
Российская марка Evolute впервые показала троицу своих электромобилей публично, причем случилось это во время велофестиваля в Москве. Все они являются копиями электрокаров китайской компании Dongfeng, которые локализуют на заводе «Моторинвест» в Липецке (кстати, предыстория у завода весьма скандальная). Уже этой осенью должны начаться продажи модели i-Pro, построенной на платформе Nissan Sylphy — это седан С-класса, переделанный китайцами в электромобиль. Стоимость модели без учета государственных скидок близка к 3 миллионам рублей. Следом за ним в серию должен пойти кроссовер i-Joy, по размерам близкий к Kia Seltos. Наконец, в Липецке планируют выпускать 694-сильный полноразмерный электрокроссовер i-Jet, который пока выкатили лишь в гибридной версии с бензиновым мотором мощностью
После кризиса в России случилось электромобильное обострение: АВТОВАЗ планирует наладить в Ижевске производство электро-«Ларгусов», о необходимости таких машин любит рассуждать руководство «Москвича», а на днях внезапно проснулся бренд «Кама», пообещав к 2024 году наладить выпуск городских электромобильчиков: их прототип несколько лет назад разрабатывал КАМАЗ на деньги государственного гранта. С учетом российского климата и неразвитости сети электрозарядных станций автомобили на электротяге плохо вписываются в наши реалии, зато хорошо подходят для поддержания имиджа страны-передовика.
Kia напоминает о себе
Большая часть привычных брендов по-прежнему стоит на паузе, и некоторую активность в последнее время проявляет разве что Kia: сборка машин из остаточных комплектов на «Автоторе» позволила начала продажи нового Kia Sportage, а на днях марка объявила цену на седан K9 — от 7,4 миллиона рублей. Впрочем, речь о распродаже ограниченной партии машин, ввезенных еще до кризиса.
Ренессанс правого руля
Вторичный рынок в августе 2022 года сжался на треть, а доминирует на нем традиционно продукция АВТОВАЗа. Впрочем, есть и несколько интересных тенденций, например, в августе резко вырос импорт праворуких автомобилей: через Дальневосточную таможню прошло свыше 21 тысячи автомобилей, что вдвое больше показателя годичной давности. Получается, что в августе объем ввоза праворульных машин составил почти 50% от рынка новых — такого соотношения мы не видели с 90-х годов. Дошло до того, что в портах Владивостока стали образовываться пробки.
Автомобили также везут из ОАЭ, Казахстана, Белоруссии и Китая. При этом ввоз новых автомобилей в режиме «серого импорта» упростился после отмены обязательного оформления ОТТС.
А сегмент недорогих иномарок в России скоро пополнят две иранские марки.