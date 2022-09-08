Почему «китайцы» дешевеют, а Lada дорожает: изучаем осенние парадоксы авторынка

Китайцы осваивают толстосумов

У китайских марок настоящий пир: они плотно оккупировали сегмент кроссоверов ценой от 2 миллионов рублей и заняли четверть рынка — рекордная величина для чайнабрендов. Для сравнения: год назад их доля не превышала 5%. При этом рынок контролируют три китайские марки — Haval, Geely и Chery (включая Exeed),



Самой популярной китайской маркой остается Haval, самой популярной иномаркой — Haval Jolion тульской сборки. При этом продажи моделей F7 и F7x, видимо, ниже ожиданий, потому что китайская марка уже в третий раз за год снижает цены: с 1 сентября они упали на 50–120 тысяч рублей. Минимальная цена F7 теперь стартует от 2,45 миллиона. Отчасти это может быть связано с кратковременным возобновлением продажи Kia Sportage нового поколения по цене от 2,85 миллиона рублей: F7 важно держать дистанцию от дебютанта.