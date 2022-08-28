Как жильцы многоэтажки воюют с «газелистами» и как автохамы перегораживают вход в метро «Красный проспект»

Представляем новый, 292-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.
— Я старшая по дому Красный проспект, 309, в нашем доме на первом этаже расположены коммерческие магазины. Привоз товара осуществляется машинами, постоянно осуществляется езда по тротуару, нарушают правила пользования тротуаров. Водителю сделали замечания проигнорировал еще и грубят, — пишет нам Любовь.
— Возле метро «Красный проспект», вход № 2, постоянно паркуются люди, их совсем не смущают толпы пешеходов. Возможно, скоро начнут прям в метро заезжать, — сообщает Алексей.
— Республиканская, 5, хорошее место для автохлама, — уточняет Евгений.
— Я чудак, паркуюсь как хочу. Ул. Рассветная, 8, — пишет Алексей.
— Парковка на тротуаре, заехал, скорее всего, через пешеходный переход. Иначе никак, — жалуются читатели.
— Совсем обнаглели, — возмущен Александр.
— Еще один нарушитель парковки на Вокзальной магистрали, — уточняет Инна.
— Очень одаренный автолюбитель, — сообщают очевидцы.
Расположился на траве, никому же не мешает.
— Рассказал об этом сотруднику ГИБДД, забиравшему машину с проезжей дороги. Обещали посмотреть при очередном объезде территории, но забыли, — рассказывает житель ул. Ленина.