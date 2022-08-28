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Обзор

Как жильцы многоэтажки воюют с «газелистами» и как автохамы перегораживают вход в метро «Красный проспект»

Новые случаи неправильной парковки в городе

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Стоянка на тротуаре

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Представляем новый, 292-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

— Я старшая по дому Красный проспект, 309, в нашем доме на первом этаже расположены коммерческие магазины. Привоз товара осуществляется машинами, постоянно осуществляется езда по тротуару, нарушают правила пользования тротуаров. Водителю сделали замечания проигнорировал еще и грубят, — пишет нам Любовь.

Стоянка на тротуаре у метро

Стоянка на тротуаре у метро

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— Возле метро «Красный проспект», вход № 2, постоянно паркуются люди, их совсем не смущают толпы пешеходов. Возможно, скоро начнут прям в метро заезжать, — сообщает Алексей.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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— Республиканская, 5, хорошее место для автохлама, — уточняет Евгений.

Поставил авто криво

Поставил авто криво

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— Я чудак, паркуюсь как хочу. Ул. Рассветная, 8, — пишет Алексей.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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— Парковка на тротуаре, заехал, скорее всего, через пешеходный переход. Иначе никак, — жалуются читатели.

Опять стоянка на тротуаре

Опять стоянка на тротуаре

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— Совсем обнаглели, — возмущен Александр.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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— Еще один нарушитель парковки на Вокзальной магистрали, — уточняет Инна.

Стоянка в зоне знака

Стоянка в зоне знака

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— Очень одаренный автолюбитель, — сообщают очевидцы.

И снова стоянка на газоне

И снова стоянка на газоне

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Расположился на траве, никому же не мешает.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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— Рассказал об этом сотруднику ГИБДД, забиравшему машину с проезжей дороги. Обещали посмотреть при очередном объезде территории, но забыли, — рассказывает житель ул. Ленина.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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ПарковкаЯ паркуюсь как чудак
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