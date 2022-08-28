Как жильцы многоэтажки воюют с «газелистами» и как автохамы перегораживают вход в метро «Красный проспект»

Представляем новый, 292-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.



— Я старшая по дому Красный проспект, 309, в нашем доме на первом этаже расположены коммерческие магазины. Привоз товара осуществляется машинами, постоянно осуществляется езда по тротуару, нарушают правила пользования тротуаров. Водителю сделали замечания проигнорировал еще и грубят, — пишет нам Любовь.