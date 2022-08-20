Иранский Logan и мутный «Москвич». Смотрим, кто делит авторынок России после ухода настоящих иномарок

Машины собираются в упрощенных комплектациях без АБС и подушек безопасности, хотя последние обещают вернуть до конца августа. Из хороших новостей — возобновление выпуска автомобилей с кондиционерами. Завод пытается приспособить для своих моделей китайские АБС, но им требуется доработка.



А вот печальная новость: Lada Vesta уходит из Ижевска, и завод активно сокращает сотрудников. В 2023 году производство «Весты» перенесут в Тольятти, где освободилась производственная линия для автомобилей на платформе B0 — Largus и XRAY. Их судьба под большим вопросом, и хотя АВТОВАЗ официально не заявлял об отказе от франко-румынских моделей, после ухода Renault их перспективы крайне туманны.



АВТОВАЗ собрал две ограниченные партии машин из остатков компонентов: речь Lada Largus и о Vesta NG — рестайлинговой модели, стоимость которой в комплектации Luxe начинается от 1,63 миллиона рублей.