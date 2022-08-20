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Иранский Logan и мутный «Москвич». Смотрим, кто делит авторынок России после ухода настоящих иномарок
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Иранский Logan и мутный «Москвич». Смотрим, кто делит авторынок России после ухода настоящих иномарок

Дивимся липецким электромобилям и вспоминаем марку Iran Khodro

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Iran Khodro Tara — один из кандидатов на поставки в Россию

Iran Khodro Tara — один из кандидатов на поставки в Россию

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Автопром России, каким мы знали его в последние 20 лет, практически разрушен. И, вероятно, разрушен безвозвратно: ушла системообразующая марка Renault, Volkswagen ищет покупателей на заводы, остальные предприятия стоят на паузе, а по объемам выпуска машин Россия уступила Узбекистану. Но на месте прежнего автопрома (и авторынка) возникнет другой, ведь потребность в машинах у россиян сохраняется. Мы попытались разглядеть в потоке бравурных новостей АВТОВАЗа, «Москвича» и новой марки Evolute контуры новой автомобильной России. Вот список основных игроков и их ближайшие планы.

1

АВТОВАЗ шагает в прошлое (а УАЗ уже там)

Завод начинает оживать после весенней комы, но производство сосредоточено на самых возрастных и примитивных моделях — Lada Granta и Lada Niva в двух версиях: двадцатилетней Travel и Legend, что отметила 45-летний юбилей.

Производство <a href="https://74.ru/text/auto/2021/02/18/69770888/" class="_ io-leave-page" target="_blank">Lada Niva Travel</a> возобновилось в середине августа

Производство Lada Niva Travel возобновилось в середине августа

Машины собираются в упрощенных комплектациях без АБС и подушек безопасности, хотя последние обещают вернуть до конца августа. Из хороших новостей — возобновление выпуска автомобилей с кондиционерами. Завод пытается приспособить для своих моделей китайские АБС, но им требуется доработка.

А вот печальная новость: Lada Vesta уходит из Ижевска, и завод активно сокращает сотрудников. В 2023 году производство «Весты» перенесут в Тольятти, где освободилась производственная линия для автомобилей на платформе B0 — Largus и XRAY. Их судьба под большим вопросом, и хотя АВТОВАЗ официально не заявлял об отказе от франко-румынских моделей, после ухода Renault их перспективы крайне туманны.

АВТОВАЗ собрал две ограниченные партии машин из остатков компонентов: речь Lada Largus и о Vesta NG — рестайлинговой модели, стоимость которой в комплектации Luxe начинается от 1,63 миллиона рублей.

Новостей об УАЗе нет: завод продолжает выпускать архаичные модели, а продажи в годовом выражении упали почти вдвое, но это успех, потому что для большинства брендов они сократились в 5–10 раз. «Буханку» выпускают с 1958 года, и отсутствие электроники ей не критично

Новостей об УАЗе нет: завод продолжает выпускать архаичные модели, а продажи в годовом выражении упали почти вдвое, но это успех, потому что для большинства брендов они сократились в 5–10 раз. «Буханку» выпускают с 1958 года, и отсутствие электроники ей не критично

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2

«Москвич» словам не верит

После ухода Renault московский завод компании перешел в собственность мэрии столицы, которая анонсировала выпуск автомобилей под брендом «Москвич» в партнерстве с КАМАЗом. На июльской презентации журналистам показали контуры будущих машин, в которых без труда опознавался ряд моделей китайской компании JAC. Но после волны публикаций КАМАЗ выступил с официальным опровержением этой информации, заявив, что изображения «Джаков» использованы в качестве примера. Аргументация выглядела достаточно нелепо, потому что для примера можно было показать контуры абстрактных машин, нарисовать которые крупному автопроизводителю должно быть под силу. Однако история с JAC, видимо, продолжается, и на днях на заводе был замечен JAC Sehol E40X, проходящий испытания.

Электрокроссовер JAC — один из кандидатов на роль нового «Москвича»

Электрокроссовер JAC — один из кандидатов на роль нового «Москвича»

При этом сам проект новых «Москвичей» пока выглядит рыхлым, например, в качестве целевой аудитории ранее назывались сервисы каршеринга и такси, но показанный модельный ряд состоит в основном из кроссоверов и крупных лифтбэков, тогда как таксисты предпочитают седаны класса Hyundai Solaris.

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3

В Липецке готовят электроседан за 3 миллиона

Первой моделью под брендом Evolute станет электрический седан i-Pro, производство которого начинается в эти дни на липецком заводе «Моторинвест». Электромобиль построен на базе китайского седана Dongfeng Aeolus E70, разработанного в партнерстве с Peugeot-Citroen и частично унифицированного с Nissan Sylphy G11 (его дизайн был похож на выпускаемые в Тольятти Nissan Almera, но это не идентичные модели).

Evolute i-Pro близок по размерам к автомобилям вроде Skoda Octavia, но электрический

Evolute i-Pro близок по размерам к автомобилям вроде Skoda Octavia, но электрический

Электродвигатель мощностью 163 л.с. обеспечивает седану среднестатистическую по меркам класса динамику — разгон до 100 км/час занимает порядка 9,5 секунды. Батарея емкостью 53 кВт*ч позволяет проехать на зарядке до 420 километров (цикл NEDC). При этом стоимость электромобиля близка к 3 миллионам рублей, но при покупке в кредит покупатели смогут претендовать на государственную скидку до 925 тысяч рублей. Познакомиться с моделью можно уже в сентябре 2022 года, когда стартуют продажи.

Evolute i-Joy по концепции близок к Hyundai Creta

Evolute i-Joy по концепции близок к Hyundai Creta

Второй моделью Evolute станет кроссовер i-Joy, на который получено одобрение типа. Машина близка к Dongfeng Fengon E3, оснащается 176-сильным электромотором и может проехать на зарядке до 405 километров. Сборка должна начаться до конца сентября, продажи — ближе к концу года.

В Липецке планируют наладить выпуск электрических кроссоверов мощностью под 700 л.с. По крайне мере, такова была заявка во время презентации проекта весной 2022 года

В Липецке планируют наладить выпуск электрических кроссоверов мощностью под 700 л.с. По крайне мере, такова была заявка во время презентации проекта весной 2022 года

Ставку на электрокары местной сборки Минпромторг возвел в ранг стратегии еще до начала спецоперации. Использованию таких машин в числе прочего мешает скудности сети электрозарядных станций, хотя ее развитие постепенно идет.

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4

Iran Khodro напоминает о себе

Иранские автомобили Samand поставлялись в Россию в 2006–2009 годах, но особенного успеха не имели. Единственная модель на базе устаревшего Peugeot 405 продавалась в годы триумфального шествия Renault Logan и расцвета корейских марок. Но в запасе иранцев есть и другие модели, и недавно генеральный директор Iran Khodro Мехди Хатиби обозначил российский рынок приоритетным. При этом марка продолжает выпуск тех самых Samand в нескольких модификациях и ряд других моделей на платформах Peugeot, например, Runna — это перелицованный Peugeot 206.

Да, старина Samand до сих пор жив. Оригинальная модель Peugeot 405 выпускалась в Европе с 1987 года

Да, старина Samand до сих пор жив. Оригинальная модель Peugeot 405 выпускалась в Европе с 1987 года

Помимо устаревших Peugeot в Иране делают и устаревшие Renault Tondar, известные в России как Renault Logan первого поколения, который до недавнего времени выпускался на АВТОВАЗе в кузове универсал под маркой Lada Largus.

Это не Logan, а Tondar: румынская машина в иранской обертке. Седаны «Логан» первого поколения закончили выпускать в России в начале 2015 года, но на АВТОВАЗе до недавнего времени собирали сходную с ними Lada Largus

Это не Logan, а Tondar: румынская машина в иранской обертке. Седаны «Логан» первого поколения закончили выпускать в России в начале 2015 года, но на АВТОВАЗе до недавнего времени собирали сходную с ними Lada Largus

Впрочем, в арсенале иранцев есть и более современные модели, например, Peugeot 2008 и Suzuki Vitara, а одним из вероятных кандидатов на поставку в Россию выглядит модель Tara.

Iran Khodro Tara построен на базе Peugeot 301 и впервые был представлен в России год назад. Это одноклассник Hyundai Solaris и Volkswagen Polo

Iran Khodro Tara построен на базе Peugeot 301 и впервые был представлен в России год назад. Это одноклассник Hyundai Solaris и Volkswagen Polo

В Иране есть и другие производители, например, концерн SAIPA, который занимается сборкой корейских моделей и имеет несколько своих, например, небольшой седанчик SAIPA Tiba. Впрочем, перспективы таких машин в России под большим вопросом.

В любом случае иранские производители могут частично восполнить дефицит простых и недорогих иномарок в России, поскольку сейчас лоукост-сегмент представлен разве что продукцией АВТОВАЗа.

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5

Китайцы доят рынок

Стратегии китайских марок в России мы посвящали отдельный разбор. Марки из КНР укрепляли позиции еще в прошлом году, а сейчас их удельные показатели рекордные: растут и доли рынка, и места в рейтингах продаж. Но это происходит на фоне резко упавшего сбыта, и в абсолютных величинах продажи снизились примерно на треть. Правильнее говорить не об усилении позиций китайцев, а о существенном ослаблении конкуренции.

Omoda — новый суббренд Chery. Кроссовер C5 по размеру близок к автомобилям вроде Kia Seltos

Omoda — новый суббренд Chery. Кроссовер C5 по размеру близок к автомобилям вроде Kia Seltos

Впрочем, с точки зрения вывода новых моделей Китай остается безусловным фаворитом, например, в июне началась сборка Haval Dargo на заводе под Тулой, Changan объявил старт продаж кроссовера Uni-K, а Chery готовится вывести на рынок второй суббренд Omoda в дополнении к марке Exeed.

Символичный шаг: Китай анонсировал приход в Россию <a href="https://74.ru/text/auto/2022/06/26/71434916/" class="_ io-leave-page" target="_blank">люксовой марки Hongqi,</a> модели которой стоят в районе 10 миллионов рублей

Символичный шаг: Китай анонсировал приход в Россию люксовой марки Hongqi, модели которой стоят в районе 10 миллионов рублей

Основная активность китайцев концентрируется в сегменте средних и крупных кроссоверов стоимостью 2–3 миллиона рублей и выше, которые они продают с большими наценками относительно их стоимости в юанях. Отсутствие конкурентов позволяет держать высокую ценовую планку, а за объемами продаж китайские марки не гонятся. В теории, они могли бы заместить в России производителей недорогих иномарок класса Volkswagen Polo, но не спешат занимать эту нишу, вероятно, по политическим мотивам.

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6

Узбекский вопрос

Завод UzAuto Motors хорошо знаком россиянам: когда-то предприятие в Асаке делало популярные модели Daewoo Nexia, а позже в стране выпускали недорогие модели Chevrolet и их клоны под маркой Ravon. Год назад концерн возглавил бывший топ-менеджер АВТОВАЗа и ГАЗа швед Бу Андерссон, и дела пошли в гору: первая половина 2022 года отметилась выпуском рекордных 160 тысяч машин. Линейка моделей состоит из лоукостеров Chevrolet Spark, Nexia (ранее — Aveo), Cobalt, Lacetti — все в разное время продавались в России. Завод делает и более дорогие автомобили, включая Chevrolet Malibu, Equinox, Trailblazer, Traverse и Tahoe. Недавно налажен выпуск современного кроссовера Chevrolet Tracker, а в планах — седан Onix.

Chevrolet Cobalt дважды приходил в Россию, в 2011 и 2020 годах, но оба раза успеха не имел, в отличие от моделей вроде Aveo или Lacetti

Chevrolet Cobalt дважды приходил в Россию, в 2011 и 2020 годах, но оба раза успеха не имел, в отличие от моделей вроде Aveo или Lacetti

До 2015 года марка Chevrolet была одним из лидеров России, но в 2015 году после крымских событий резко сократила присутствие. Попытки везти к нам автомобили под маркой Ravon успеха не имели, и дело даже не в низком спросе — компании не удалось наладить поставки машин. С приходом Бу Андерссона эти проблемы наверняка могут быть решены, а Россия как раз испытывает дефицит недорогих практичных моделей.

Но пока новостей о планах UzAuto Motors относительно России нет: поставки Chevrolet пусть даже узбекского производства осложнены внешнеполитической ситуацией и тем фактом, что General Motors объявила о полном уходе из России.

Chevrolet Tracker построена на платформе GEM, созданной специально для развивающихся рынков. Это прямой конкурент Hyundai Creta

Chevrolet Tracker построена на платформе GEM, созданной специально для развивающихся рынков. Это прямой конкурент Hyundai Creta

Кстати, Chevrolet Tracker выпускают и в Казахстане на заводе СарыаркаАвтоПром всего в 160 километрах от границы с Россией, но поставки к нам не ведутся, хотя Казахстан входит в Таможенный союз с РФ и ввозить машины можно беспошлинно. Цена «Трекера» в Казахстане начинается от 10,7 миллиона тенге, что при нынешнем курсе эквивалентно 1,36 миллиона рублей. Оставшиеся у российских дилеров Creta стоят на полмиллиона рублей больше.

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7

Иномарки стоят на паузе

Что касается традиционных иномарок, то почти все производители заняты распродажей складских остатков, например, Kia расконсервировала запасы нового Sportage, производство которого в Калининграде стартовало накануне спецоперации, но вскоре остановилось.

После многомесячной паузы Kia решила распродать оставшиеся Kia Sportage нового поколения. Цена — 3–4 миллиона рублей, что выглядит конкурентоспособно на фоне китайских кроссоверов такого класса

После многомесячной паузы Kia решила распродать оставшиеся Kia Sportage нового поколения. Цена — 3–4 миллиона рублей, что выглядит конкурентоспособно на фоне китайских кроссоверов такого класса

Официально об уходе из России объявили лишь два концерна: Renault и General Motors (бренды Chevrolet, Cadillac). Под большим вопросом будущее Skoda, Volkswagen, Nissan, Peugeot, Citroen, а также всех европейских премиум-брендов. Желание остаться в России декларировало несколько азиатских марок, включая Toyota, Kia, Hyundai, но производство этих машин на заводе под Питером пока не возобновлено. Официальная причина — логистические сложности.

Продажи автомобилей в июле 2022 года оказались в четыре раза ниже результата годичной давности. Меньше других провалились китайские марки и УАЗ: их продажи сократились на треть.

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