Иранский Logan и мутный «Москвич». Смотрим, кто делит авторынок России после ухода настоящих иномарок
Дивимся липецким электромобилям и вспоминаем марку Iran Khodro
Автопром России, каким мы знали его в последние 20 лет, практически разрушен. И, вероятно, разрушен безвозвратно: ушла системообразующая марка Renault, Volkswagen ищет покупателей на заводы, остальные предприятия стоят на паузе, а по объемам выпуска машин Россия уступила Узбекистану. Но на месте прежнего автопрома (и авторынка) возникнет другой, ведь потребность в машинах у россиян сохраняется. Мы попытались разглядеть в потоке бравурных новостей АВТОВАЗа, «Москвича» и новой марки Evolute контуры новой автомобильной России. Вот список основных игроков и их ближайшие планы.
1
АВТОВАЗ шагает в прошлое (а УАЗ уже там)
Завод начинает оживать после весенней комы, но производство сосредоточено на самых возрастных и примитивных моделях — Lada Granta и Lada Niva в двух версиях: двадцатилетней Travel и Legend, что отметила 45-летний юбилей.
Машины собираются в упрощенных комплектациях без АБС и подушек безопасности, хотя последние обещают вернуть до конца августа. Из хороших новостей — возобновление выпуска автомобилей с кондиционерами. Завод пытается приспособить для своих моделей китайские АБС, но им требуется доработка.
А вот печальная новость: Lada Vesta уходит из Ижевска, и завод активно сокращает сотрудников. В 2023 году производство «Весты» перенесут в Тольятти, где освободилась производственная линия для автомобилей на платформе B0 — Largus и XRAY. Их судьба под большим вопросом, и хотя АВТОВАЗ официально не заявлял об отказе от франко-румынских моделей, после ухода Renault их перспективы крайне туманны.
АВТОВАЗ собрал две ограниченные партии машин из остатков компонентов: речь Lada Largus и о Vesta NG — рестайлинговой модели, стоимость которой в комплектации Luxe начинается от 1,63 миллиона рублей.
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2
«Москвич» словам не верит
После ухода Renault московский завод компании перешел в собственность мэрии столицы, которая анонсировала выпуск автомобилей под брендом «Москвич» в партнерстве с КАМАЗом. На июльской презентации журналистам показали контуры будущих машин, в которых без труда опознавался ряд моделей китайской компании JAC. Но после волны публикаций КАМАЗ выступил с официальным опровержением этой информации, заявив, что изображения «Джаков» использованы в качестве примера. Аргументация выглядела достаточно нелепо, потому что для примера можно было показать контуры абстрактных машин, нарисовать которые крупному автопроизводителю должно быть под силу. Однако история с JAC, видимо, продолжается, и на днях на заводе был замечен JAC Sehol E40X, проходящий испытания.
При этом сам проект новых «Москвичей» пока выглядит рыхлым, например, в качестве целевой аудитории ранее назывались сервисы каршеринга и такси, но показанный модельный ряд состоит в основном из кроссоверов и крупных лифтбэков, тогда как таксисты предпочитают седаны класса Hyundai Solaris.
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3
В Липецке готовят электроседан за 3 миллиона
Первой моделью под брендом Evolute станет электрический седан i-Pro, производство которого начинается в эти дни на липецком заводе «Моторинвест». Электромобиль построен на базе китайского седана Dongfeng Aeolus E70, разработанного в партнерстве с Peugeot-Citroen и частично унифицированного с Nissan Sylphy G11 (его дизайн был похож на выпускаемые в Тольятти Nissan Almera, но это не идентичные модели).
Электродвигатель мощностью 163 л.с. обеспечивает седану среднестатистическую по меркам класса динамику — разгон до 100 км/час занимает порядка 9,5 секунды. Батарея емкостью 53 кВт*ч позволяет проехать на зарядке до 420 километров (цикл NEDC). При этом стоимость электромобиля близка к 3 миллионам рублей, но при покупке в кредит покупатели смогут претендовать на государственную скидку до 925 тысяч рублей. Познакомиться с моделью можно уже в сентябре 2022 года, когда стартуют продажи.
Второй моделью Evolute станет кроссовер i-Joy, на который получено одобрение типа. Машина близка к Dongfeng Fengon E3, оснащается 176-сильным электромотором и может проехать на зарядке до 405 километров. Сборка должна начаться до конца сентября, продажи — ближе к концу года.
Ставку на электрокары местной сборки Минпромторг возвел в ранг стратегии еще до начала спецоперации. Использованию таких машин в числе прочего мешает скудности сети электрозарядных станций, хотя ее развитие постепенно идет.
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4
Iran Khodro напоминает о себе
Иранские автомобили Samand поставлялись в Россию в 2006–2009 годах, но особенного успеха не имели. Единственная модель на базе устаревшего Peugeot 405 продавалась в годы триумфального шествия Renault Logan и расцвета корейских марок. Но в запасе иранцев есть и другие модели, и недавно генеральный директор Iran Khodro Мехди Хатиби обозначил российский рынок приоритетным. При этом марка продолжает выпуск тех самых Samand в нескольких модификациях и ряд других моделей на платформах Peugeot, например, Runna — это перелицованный Peugeot 206.
Помимо устаревших Peugeot в Иране делают и устаревшие Renault Tondar, известные в России как Renault Logan первого поколения, который до недавнего времени выпускался на АВТОВАЗе в кузове универсал под маркой Lada Largus.
Впрочем, в арсенале иранцев есть и более современные модели, например, Peugeot 2008 и Suzuki Vitara, а одним из вероятных кандидатов на поставку в Россию выглядит модель Tara.
В Иране есть и другие производители, например, концерн SAIPA, который занимается сборкой корейских моделей и имеет несколько своих, например, небольшой седанчик SAIPA Tiba. Впрочем, перспективы таких машин в России под большим вопросом.
В любом случае иранские производители могут частично восполнить дефицит простых и недорогих иномарок в России, поскольку сейчас лоукост-сегмент представлен разве что продукцией АВТОВАЗа.
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5
Китайцы доят рынок
Стратегии китайских марок в России мы посвящали отдельный разбор. Марки из КНР укрепляли позиции еще в прошлом году, а сейчас их удельные показатели рекордные: растут и доли рынка, и места в рейтингах продаж. Но это происходит на фоне резко упавшего сбыта, и в абсолютных величинах продажи снизились примерно на треть. Правильнее говорить не об усилении позиций китайцев, а о существенном ослаблении конкуренции.
Впрочем, с точки зрения вывода новых моделей Китай остается безусловным фаворитом, например, в июне началась сборка Haval Dargo на заводе под Тулой, Changan объявил старт продаж кроссовера Uni-K, а Chery готовится вывести на рынок второй суббренд Omoda в дополнении к марке Exeed.
Основная активность китайцев концентрируется в сегменте средних и крупных кроссоверов стоимостью 2–3 миллиона рублей и выше, которые они продают с большими наценками относительно их стоимости в юанях. Отсутствие конкурентов позволяет держать высокую ценовую планку, а за объемами продаж китайские марки не гонятся. В теории, они могли бы заместить в России производителей недорогих иномарок класса Volkswagen Polo, но не спешат занимать эту нишу, вероятно, по политическим мотивам.
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6
Узбекский вопрос
Завод UzAuto Motors хорошо знаком россиянам: когда-то предприятие в Асаке делало популярные модели Daewoo Nexia, а позже в стране выпускали недорогие модели Chevrolet и их клоны под маркой Ravon. Год назад концерн возглавил бывший топ-менеджер АВТОВАЗа и ГАЗа швед Бу Андерссон, и дела пошли в гору: первая половина 2022 года отметилась выпуском рекордных 160 тысяч машин. Линейка моделей состоит из лоукостеров Chevrolet Spark, Nexia (ранее — Aveo), Cobalt, Lacetti — все в разное время продавались в России. Завод делает и более дорогие автомобили, включая Chevrolet Malibu, Equinox, Trailblazer, Traverse и Tahoe. Недавно налажен выпуск современного кроссовера Chevrolet Tracker, а в планах — седан Onix.
До 2015 года марка Chevrolet была одним из лидеров России, но в 2015 году после крымских событий резко сократила присутствие. Попытки везти к нам автомобили под маркой Ravon успеха не имели, и дело даже не в низком спросе — компании не удалось наладить поставки машин. С приходом Бу Андерссона эти проблемы наверняка могут быть решены, а Россия как раз испытывает дефицит недорогих практичных моделей.
Но пока новостей о планах UzAuto Motors относительно России нет: поставки Chevrolet пусть даже узбекского производства осложнены внешнеполитической ситуацией и тем фактом, что General Motors объявила о полном уходе из России.
Кстати, Chevrolet Tracker выпускают и в Казахстане на заводе СарыаркаАвтоПром всего в 160 километрах от границы с Россией, но поставки к нам не ведутся, хотя Казахстан входит в Таможенный союз с РФ и ввозить машины можно беспошлинно. Цена «Трекера» в Казахстане начинается от 10,7 миллиона тенге, что при нынешнем курсе эквивалентно 1,36 миллиона рублей. Оставшиеся у российских дилеров Creta стоят на полмиллиона рублей больше.
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7
Иномарки стоят на паузе
Что касается традиционных иномарок, то почти все производители заняты распродажей складских остатков, например, Kia расконсервировала запасы нового Sportage, производство которого в Калининграде стартовало накануне спецоперации, но вскоре остановилось.
Официально об уходе из России объявили лишь два концерна: Renault и General Motors (бренды Chevrolet, Cadillac). Под большим вопросом будущее Skoda, Volkswagen, Nissan, Peugeot, Citroen, а также всех европейских премиум-брендов. Желание остаться в России декларировало несколько азиатских марок, включая Toyota, Kia, Hyundai, но производство этих машин на заводе под Питером пока не возобновлено. Официальная причина — логистические сложности.
Продажи автомобилей в июле 2022 года оказались в четыре раза ниже результата годичной давности. Меньше других провалились китайские марки и УАЗ: их продажи сократились на треть.
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