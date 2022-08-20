«Конечно, это неразумно». Велосипедист выехал на напряженный перекресток на Красном и был сбит «Тойотой» — видео ДТП

В новом разборе ДТП у нас сегодня эпизод с участием велосипедиста — на пересечении Гоголя и Красного проспекта его сбил автомобиль, не имевший приоритета. Какая совокупность обстоятельств привела к столкновению и насколько опасно ездить на велосипеде по таким крупным магистралям — разберем с экспертом.
Аварийный перекресток Красного проспекта и ул. Гоголя — тут регулярно бьются автомобили с перпендикулярных направлений, теперь вот авария с участием велосипедиста. Он едет по проспекту на свой зеленый со стороны пл. Калинина, он находится в крайнем правом положении. На середине перекрестка стоят машины, которым нужно ехать по Гоголя, они пропускают транспортный поток. Вот поток прошел и две легковушки стартуют. Один водитель успевает заметить выехавший на перекресток велосипед, а второй нет — происходит столкновение, смотрите видео.
Официально. По данным ГИБДД Новосибирска, водитель 1997 г. р. на автомобиле «Тойота-Королла» двигался по улице Красный проспект со стороны ул. Крылова с левым поворотом на улицу Гоголя в сторону ул. Советская. И у дома
Очевидно, вина лежит на водителе автомобиля, он не имел приоритета, при левом повороте обязан был пропустить весь встречный транспорт. Но вот насколько быстро он мог заметить велосипед? Вероятно, велосипедист попал в слепую зону, его перекрыла первая легковушка.
— Велосипедист ничего не нарушил, в ПДД сказано, что он должен занять правую полосу как можно ближе к краю проезжей части, он это сделал. Водитель легкового автомобиля виноват. Другой вопрос — а сам бы я увидел этого велосипедиста или нет, большой вопрос! — комментирует ситуацию руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.
Да уж, еще один большой вопрос — а насколько разумно и безопасно ездить на велосипеде (или самокате) по проезжей части таких вот широченных 6 и 8-полосных магистралей? Я регулярно проезжаю этот огромный перекресток и всегда там страшно за велосипедистов — визуально они просто растворяются в мощном транспортном потоке.
Однако же закон позволяет велосипедистам ездить по любым перекресткам, в том числе и по выделенным полосам (если такая полоса расположена на правой стороне проезжей части). Так уж если закон позволяет — не теряйте бдительности в таких сложных местах, не стоит беспечно рассчитывать, что какой-то водитель вас вовремя заметит и не раздавит. Необходимо самому крутить головой в обе стороны и контролировать обстановку.
— Конечно, это неразумно. Тем более я на свой шкуре проверил, как это неразумно. Как-то проехал по улице Ипподромской, от Фрунзе до «Спортмастера» — тот еще экстрим, когда мимо тебя на большой скорости проносятся автомобили.
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