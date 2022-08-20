«Конечно, это неразумно». Велосипедист выехал на напряженный перекресток на Красном и был сбит «Тойотой» — видео ДТП

В новом разборе ДТП у нас сегодня эпизод с участием велосипедиста — на пересечении Гоголя и Красного проспекта его сбил автомобиль, не имевший приоритета. Какая совокупность обстоятельств привела к столкновению и насколько опасно ездить на велосипеде по таким крупным магистралям — разберем с экспертом.



Аварийный перекресток Красного проспекта и ул. Гоголя — тут регулярно бьются автомобили с перпендикулярных направлений, теперь вот авария с участием велосипедиста. Он едет по проспекту на свой зеленый со стороны пл. Калинина, он находится в крайнем правом положении. На середине перекрестка стоят машины, которым нужно ехать по Гоголя, они пропускают транспортный поток. Вот поток прошел и две легковушки стартуют. Один водитель успевает заметить выехавший на перекресток велосипед, а второй нет — происходит столкновение, смотрите видео.