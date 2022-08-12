Самой популярной иномаркой среди новосибирцев впервые стал китайский кроссовер — показываем, что за автомобиль такой

Продолжаем следить за сложной ситуацией на автомобильном рынке — что произошло в июле? Восстановились ли хоть как-нибудь продажи машин, как ведут себя цены? Где ситуация хуже — на первичном рынке новых автомобилей или на вторичке? Все подробности — в обзоре авторедактора НГС Дмитрия Косенко.
Как говорится, есть две новости: хорошая и плохая. Хорошая: продажи автомобилей продолжили расти второй месяц подряд (как и в июле). Плохая: в абсолютных цифрах машин реализуется гораздо меньше, чем год назад. По информации агентства «Автостат» на основе статистики АО «Электронный паспорт», в целом по России за июль продано
А какова ситуация в Новосибирской области? У нас за прошедший месяц купили всего 520 новых машин, что на 72,6% меньше, чем год назад.
В топ-10 марок авто наибольшее падение испытал бренд Renault: продано 22 машины против 144 год назад, -84,7%. Китайскому бренду Chery удалось выйти в ноль: реализовано 67 машин, как и в прошлом июле. Неожиданные результаты у японского бренда Mitsubishi, который продал 44 авто против 17 — рост на целых 158,8%.
Если говорить о моделях, то первое место в
Chery Tiggo 7 PRO — китайский среднеразмерный кроссовер уровня Toyota RAV4, на нашем рынке идет с 1,5-литровым наддувным двигателем, вариатором и передним приводом. Оснащение всех комплектаций приличное, рекомендованная стоимость производителя — от
А что же с ценами на авто? Давайте посмотрим на данные сервиса «Авто.ру» по Новосибирской области — на конец июля усредненная стоимость нового автомобиля составила
Такой же рост цен произошел и на вторичном рынке (а еще говорят, мол, вторичка начала дешеветь). Статистика говорит нам, что с конца июня на текущий момент усредненная стоимость автомобиля с пробегом выросла с
Сколько же сейчас, на начало августа, стоят самые ходовые авто с пробегом? Возьмем, к примеру, седан Hyundai Solaris поколения 2014–2017 годов, средняя цена по этому поколению составит
Почитайте еще, как подешевели свежие японские праворульки: смотрим цены в формате «было — стало».