СЕЙЧАС +17°С
Пробки 3/10
usd 60.62
eur 62.52
Тема дняИстории от баз отдыха
Все новости
Все новости
Обзор

Самой популярной иномаркой среди новосибирцев впервые стал китайский кроссовер — показываем, что за автомобиль такой

Разбираемся, как вырос рынок авто в июле и что случилось с ценами

1 662
Рынок и цены немного подросли

Рынок и цены немного подросли

Поделиться

Продолжаем следить за сложной ситуацией на автомобильном рынке — что произошло в июле? Восстановились ли хоть как-нибудь продажи машин, как ведут себя цены? Где ситуация хуже — на первичном рынке новых автомобилей или на вторичке? Все подробности — в обзоре авторедактора НГС Дмитрия Косенко.

Как говорится, есть две новости: хорошая и плохая. Хорошая: продажи автомобилей продолжили расти второй месяц подряд (как и в июле). Плохая: в абсолютных цифрах машин реализуется гораздо меньше, чем год назад. По информации агентства «Автостат» на основе статистики АО «Электронный паспорт», в целом по России за июль продано 35 583 новых авто, что больше, чем в июне, на 9%, но меньше, чем в июле прошлого года, на целых 74,8%.

Поделиться

А какова ситуация в Новосибирской области? У нас за прошедший месяц купили всего 520 новых машин, что на 72,6% меньше, чем год назад.

В топ-10 марок авто наибольшее падение испытал бренд Renault: продано 22 машины против 144 год назад, -84,7%. Китайскому бренду Chery удалось выйти в ноль: реализовано 67 машин, как и в прошлом июле. Неожиданные результаты у японского бренда Mitsubishi, который продал 44 авто против 17 — рост на целых 158,8%.

Поделиться

Если говорить о моделях, то первое место в топ-10 занимает отечественная Lada Granta: 59 машин в июле, минус 53,5%. Наибольшее падение испытал седан Hyundai Solaris: 18 машин против 109, минус 83,5%. И впервые в истории на второе место в топе и на первое среди иномарок у нас вышел китайский автомобиль, причем достаточно дорогой — кроссовер Chery Tiggo 7 PRO, 39 машин. В целом в топ-10 китайские автомобили занимают уже 4 строчки.

Chery Tiggo 7 PRO оказался лучшей иномаркой в топ-10

Chery Tiggo 7 PRO оказался лучшей иномаркой в топ-10

Поделиться

Chery Tiggo 7 PRO — китайский среднеразмерный кроссовер уровня Toyota RAV4, на нашем рынке идет с 1,5-литровым наддувным двигателем, вариатором и передним приводом. Оснащение всех комплектаций приличное, рекомендованная стоимость производителя — от 2 649 900 до 2 779 900 рублей.

Салон Chery Tiggo 7 PRO

Салон Chery Tiggo 7 PRO

Поделиться

А что же с ценами на авто? Давайте посмотрим на данные сервиса «Авто.ру» по Новосибирской области — на конец июля усредненная стоимость нового автомобиля составила 3 420 548 рублей. Если говорить о динамике, то от недели к неделе эта цифра планомерно росла: в конце июня она составляла 3 263 702 рубля.

В салонах появились новые KIA Sportage, этот стоит 3,3 миллиона

В салонах появились новые KIA Sportage, этот стоит 3,3 миллиона

Поделиться

Такой же рост цен произошел и на вторичном рынке (а еще говорят, мол, вторичка начала дешеветь). Статистика говорит нам, что с конца июня на текущий момент усредненная стоимость автомобиля с пробегом выросла с 1 096 178 рублей до 1 140 970 рублей.

Сколько же сейчас, на начало августа, стоят самые ходовые авто с пробегом? Возьмем, к примеру, седан Hyundai Solaris поколения 2014–2017 годов, средняя цена по этому поколению составит 764 429 рублей. Более свежий KIA Rio поколения 2017–2020 годов в среднем будет стоить 1 140 350 рублей. Ну а Toyota Camry в последнем кузове 2017–2021 годов обойдется в 2 739 279 рублей.

Почитайте еще, как подешевели свежие японские праворульки: смотрим цены в формате «было — стало».

По теме

Авто с пробегомНовые автоЦены
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2