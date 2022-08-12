Самой популярной иномаркой среди новосибирцев впервые стал китайский кроссовер — показываем, что за автомобиль такой

Продолжаем следить за сложной ситуацией на автомобильном рынке — что произошло в июле? Восстановились ли хоть как-нибудь продажи машин, как ведут себя цены? Где ситуация хуже — на первичном рынке новых автомобилей или на вторичке? Все подробности — в обзоре авторедактора НГС Дмитрия Косенко.



Как говорится, есть две новости: хорошая и плохая. Хорошая: продажи автомобилей продолжили расти второй месяц подряд (как и в июле). Плохая: в абсолютных цифрах машин реализуется гораздо меньше, чем год назад. По информации агентства «Автостат» на основе статистики АО «Электронный паспорт», в целом по России за июль продано 35 583 новых авто, что больше, чем в июне, на 9%, но меньше, чем в июле прошлого года, на целых 74,8%.