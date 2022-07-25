АВТОВАЗ начал продажи удешевленной Lada Niva Legend без АБС

Вслед за упрощенной Lada Granta стартуют продажи Niva Legend в комплектации Classic 2022, которая лишена АБС и подушек безопасности. Стоимость автомобиля начинается от 796,5 тысячи рублей. «Нивы», выпущенные в феврале-марте этого года, в комплектации Classic стоили от 818,9 тысячи рублей, то есть удешевление составило чуть более 20 тысяч. В случае покупки «Нивы» по программе льготного кредитования ее стоимость упадет до 647,6 тысячи рублей (-20%).

