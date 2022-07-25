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АВТОВАЗ начал продажи удешевленной Lada Niva Legend без АБС

Рассказываем, на сколько снизилась стоимость автомобиля

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Lada Niva Legend — так теперь называется классическая «Нива», ранее известная как ВАЗ-2121. Слово Legend понадобилось, чтобы отличать ее от модели, ранее известной как Chevrolet Niva (сейчас — Lada Niva Travel)

Lada Niva Legend — так теперь называется классическая «Нива», ранее известная как ВАЗ-2121. Слово Legend понадобилось, чтобы отличать ее от модели, ранее известной как Chevrolet Niva (сейчас — Lada Niva Travel)

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Вслед за упрощенной Lada Granta стартуют продажи Niva Legend в комплектации Classic 2022, которая лишена АБС и подушек безопасности. Стоимость автомобиля начинается от 796,5 тысячи рублей. «Нивы», выпущенные в феврале-марте этого года, в комплектации Classic стоили от 818,9 тысячи рублей, то есть удешевление составило чуть более 20 тысяч. В случае покупки «Нивы» по программе льготного кредитования ее стоимость упадет до 647,6 тысячи рублей (-20%).

После «зачистки» комплектации от импортозависимых узлов в списке оснащения «Нивы» остались гидроусилитель рулевого управления, защита двигателя, 16-дюймовые штампованные колеса, электростеклоподъемники передних дверей, дневные ходовые огни, бортовой компьютер. Но подогрева сидений, кондиционера, аудиосистемы в самой простой версии «Нивы» нет.

Lada Granta в комплектации Classic'22 подешевела более серьезно: относительно обычной версии Classic «дисконт» составил порядка 80 тысяч рублей и цена упала до 678,3 тысячи рублей, а с учетом госпрограмм кредитования — до 543 тысяч. Кроме того, АВТОВАЗ возобновил выпуск Granta Drive Active с кондиционером, но у дилеров такие версии пока в дефиците.

А Lada Niva Legend в этом году отметила 45-летний юбилей, причем за это время автомобиль практически не изменился.

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