АВТОВАЗ начал продажи удешевленной Lada Niva Legend без АБС
Рассказываем, на сколько снизилась стоимость автомобиля
Вслед за упрощенной Lada Granta стартуют продажи Niva Legend в комплектации Classic 2022, которая лишена АБС и подушек безопасности. Стоимость автомобиля начинается от 796,5 тысячи рублей. «Нивы», выпущенные в феврале-марте этого года, в комплектации Classic стоили от 818,9 тысячи рублей, то есть удешевление составило чуть более 20 тысяч. В случае покупки «Нивы» по программе льготного кредитования ее стоимость упадет до 647,6 тысячи рублей (-20%).
После «зачистки» комплектации от импортозависимых узлов в списке оснащения «Нивы» остались гидроусилитель рулевого управления, защита двигателя,
Lada Granta в комплектации Classic'22 подешевела более серьезно: относительно обычной версии Classic «дисконт» составил порядка 80 тысяч рублей и цена упала до 678,3 тысячи рублей, а с учетом госпрограмм кредитования — до 543 тысяч. Кроме того, АВТОВАЗ возобновил выпуск Granta Drive Active с кондиционером, но у дилеров такие версии пока в дефиците.
А Lada Niva Legend в этом году отметила 45-летний юбилей, причем за это время автомобиль практически не изменился.