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Обзор

Какие китайские кроссоверы реально покупают новосибирцы и за сколько. Изучаем цены и модели

В Новосибирске больше всего видов китайских моделей продается от марки Chery

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Jolion — самый популярный китайский авто в РФ

Jolion — самый популярный китайский авто в РФ

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Прошедшее полугодие 2022-го перевернуло автомобильный рынок — ни для кого уже не секрет, что китайские машины быстро увеличивают свою долю в общем массиве продаж. Всё это происходит на фоне приостановки деятельности или полного ухода с нашего рынка многих европейских и американских автобрендов. И естественно, свято место пусто не бывает — вот «китайцы» его и занимают. Давайте посмотрим, какие предпочтения по этим авто сформировались у покупателей в Новосибирске: какие модели берут больше, какие цены сейчас установились и как вообще изменилось отношение людей к «китайцам».

Итак, согласно исследованиям федерального сервиса «Авто.Ру», и в России, и в Новосибирске больше всего видов китайских моделей продается от марки Chery. Но это не значит, что общие продажи у Geely и Haval (еще два члена «большой китайской тройки») ниже, просто у них ассортимент поуже. К примеру у Haval значительная доля продаж приходится на один кроссовер Jolion — именно он сейчас является самым популярным китайским авто в РФ в принципе.

Что еще из новых автомобилей пользуется наибольшим спросом? По России в целом это кроссоверы Geely Tugella и Chery Tiggo 7 Pro, а в Новосибирске исключительно Chery: Tiggo 8 Pro Max, Tiggo 4, Tiggo 7 Pro. Вообще Chery — марка, которая довольно давно присутствует на нашем рынке, про нее просто больше знают, вот и покупают. Тот же Haval появился у нас сравнительно недавно.

Chery лидирует на вторичном рынке, как отмечают аналитики, этот бренд почти вдвое популярнее, чем Geely и Lifan. Популярные подержанные модели в Новосибирске — это Chery QQ6 S21 (небольшая легковушка из 2000-х), Chery Tiggo T11 (знаменитый клон RAV4), Chery Amulet A15 (седан, тоже их 2000-х). Еще новосибирцы интересуются моделями Lifan Solano (седан из 2010-х) и Great Wall Hover H3 / H5 (полноприводные внедорожники).

Chery Tiggo T11<br />2014 год<br /><nobr class="_">600 000</nobr> рублей

Chery Tiggo T11
2014 год
600 000 рублей

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Сколько же стоят подержанные китайцы? Если говорить об усредненных цифрах, то это 1,1 миллиона рублей. С начала года стоимость усредненной китайской машины поднялась на целых 44%, правда, в марте снизилась на 7%, а потом стабилизировалась. Это средняя температура по больнице, а что с конкретными моделями? Возьмем, к примеру, того же знаменитого клона Chery Tiggo T11 — машина года этак 2014-го обойдется вам в 600 000 рублей. Пробег 60 000 километров, двигатель 1,6 литра, передний привод, вариатор, тканевый салон, магнитофон, кнопки на руле.

Chery Tiggo 4, 2019 год, <nobr class="_">1 499 000</nobr> рублей

Chery Tiggo 4, 2019 год, 1 499 000 рублей

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А если посвежее да побогаче? Вот современный уже Chery Tiggo 4, 2019 год, мотор 2 литра, передний привод, вариатор, пробег 43 000 километров. Кожаный салон, сенсорная мультимедиа, электропривод сидений и много чего еще — 1 499 000 рублей.

Haval Jolion 2022 года

Haval Jolion 2022 года

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Вернемся к новым автомобилям — цены на них пока не демонстрируют никаких сигналов к снижению, всё по-прежнему дорого по сравнению с докризисными временами. Вот лидер продаж Haval Jolion, компактный кроссовер. Пожалуйста, вариант на механике, 1,5 литра, турбо, тканевый салон, мультимедиа, климат, подогревы сидений и руля — 2 006 000 рублей. Вариант с роботизированной коробкой передач стоит уже 2 549 000 рублей.

Chery Tiggo 8 Pro Max 2022 года

Chery Tiggo 8 Pro Max 2022 года

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Недавно вышедший на рынок кроссовер Chery Tiggo 8 Pro Max — довольно крупный, серьезный автомобиль. Предлагается вариант в Новосибирске за 3 900 000 рублей — тут тебе и кожаный салон, и обогрев лобового стекла, и панорамная крыша, и адаптивный круиз-контроль, и камера 360°, и многое-многое другое.

В общем тенденции понятны, доля Китая растет, но еще далеко не все потребители видят себя потенциальными обладателями таких машин. По данным опроса «Авто.Ру», 42% голосовавших людей не готовы пока пересесть на «китайца». НГС недавно проводил свой опрос и выяснил, что 21% голосовавших новосибирцев точно «никогда не сядут» на такое авто. Остальные не уверены, не знают или допускают такой вариант. Давайте посмотрим, как сейчас изменилось мнение наших водителей, голосуйте!

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