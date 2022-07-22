Какие китайские кроссоверы реально покупают новосибирцы и за сколько. Изучаем цены и модели

Итак, согласно исследованиям федерального сервиса «Авто.Ру», и в России, и в Новосибирске больше всего видов китайских моделей продается от марки Chery. Но это не значит, что общие продажи у Geely и Haval (еще два члена «большой китайской тройки») ниже, просто у них ассортимент поуже. К примеру у Haval значительная доля продаж приходится на один кроссовер Jolion — именно он сейчас является самым популярным китайским авто в РФ в принципе.

Что еще из новых автомобилей пользуется наибольшим спросом? По России в целом это кроссоверы Geely Tugella и Chery Tiggo 7 Pro, а в Новосибирске исключительно Chery: Tiggo 8 Pro Max, Tiggo 4, Tiggo 7 Pro. Вообще Chery — марка, которая довольно давно присутствует на нашем рынке, про нее просто больше знают, вот и покупают. Тот же Haval появился у нас сравнительно недавно.