Какие китайские кроссоверы реально покупают новосибирцы и за сколько. Изучаем цены и модели

Прошедшее полугодие 2022-го перевернуло автомобильный рынок — ни для кого уже не секрет, что китайские машины быстро увеличивают свою долю в общем массиве продаж. Всё это происходит на фоне приостановки деятельности или полного ухода с нашего рынка многих европейских и американских автобрендов. И естественно, свято место пусто не бывает — вот «китайцы» его и занимают. Давайте посмотрим, какие предпочтения по этим авто сформировались у покупателей в Новосибирске: какие модели берут больше, какие цены сейчас установились и как вообще изменилось отношение людей к «китайцам».
Итак, согласно исследованиям федерального сервиса «Авто.Ру», и в России, и в Новосибирске больше всего видов китайских моделей продается от марки Chery. Но это не значит, что общие продажи у Geely и Haval (еще два члена «большой китайской тройки») ниже, просто у них ассортимент поуже. К примеру у Haval значительная доля продаж приходится на один кроссовер Jolion — именно он сейчас является самым популярным китайским авто в РФ в принципе.
Что еще из новых автомобилей пользуется наибольшим спросом? По России в целом это кроссоверы Geely Tugella и Chery Tiggo 7 Pro, а в Новосибирске исключительно Chery: Tiggo 8 Pro Max, Tiggo 4, Tiggo 7 Pro. Вообще Chery — марка, которая довольно давно присутствует на нашем рынке, про нее просто больше знают, вот и покупают. Тот же Haval появился у нас сравнительно недавно.
Chery лидирует на вторичном рынке, как отмечают аналитики, этот бренд почти вдвое популярнее, чем Geely и Lifan. Популярные подержанные модели в Новосибирске — это Chery QQ6 S21 (небольшая легковушка из
Сколько же стоят подержанные китайцы? Если говорить об усредненных цифрах, то это 1,1 миллиона рублей. С начала года стоимость усредненной китайской машины поднялась на целых 44%, правда, в марте снизилась на 7%, а потом стабилизировалась. Это средняя температура по больнице, а что с конкретными моделями? Возьмем, к примеру, того же знаменитого клона Chery Tiggo T11 — машина года этак
А если посвежее да побогаче? Вот современный уже Chery Tiggo 4, 2019 год, мотор 2 литра, передний привод, вариатор, пробег
Вернемся к новым автомобилям — цены на них пока не демонстрируют никаких сигналов к снижению, всё по-прежнему дорого по сравнению с докризисными временами. Вот лидер продаж Haval Jolion, компактный кроссовер. Пожалуйста, вариант на механике, 1,5 литра, турбо, тканевый салон, мультимедиа, климат, подогревы сидений и руля —
Недавно вышедший на рынок кроссовер Chery Tiggo 8 Pro Max — довольно крупный, серьезный автомобиль. Предлагается вариант в Новосибирске за
В общем тенденции понятны, доля Китая растет, но еще далеко не все потребители видят себя потенциальными обладателями таких машин. По данным опроса «Авто.Ру», 42% голосовавших людей не готовы пока пересесть на «китайца». НГС недавно проводил свой опрос и выяснил, что 21% голосовавших новосибирцев точно «никогда не сядут» на такое авто. Остальные не уверены, не знают или допускают такой вариант. Давайте посмотрим, как сейчас изменилось мнение наших водителей, голосуйте!
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