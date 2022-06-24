«Большой минус — это ржавение». Отзывы водителей о реальных проблемах китайских машин (голосуйте, хотите ли вы «китайца»)
Агентство «Автостат» опубликовало опрос водителей со всей России, готовы ли они пересесть на «китайца»
Китайские автомобили продолжают наращивать долю рынка, что означает в том числе и возросшую лояльность к таким машинам. Агентство «Автостат» опубликовало опрос водителей со всей России, готовы ли они пересесть на «китайца» прямо сейчас — давайте посмотрим, что ответили люди, а также узнаем самые последние отзывы реальных владельцев машин из Китая.
Итак, в мае 2022 года доля новых китайских автомобилей на рынке России, по данным «Автостата», достигла 16,9% и продолжает расти. И хотя импорт «китайцев» из-за общего кризиса сейчас снизился, тенденции очевидны — эти машины приобретают всё большую популярность. Агентство «Автостат» опубликовало результаты опросы, проведенного совместно с федеральным изданием «За рулем»: «Готовы ли вы купить китайский автомобиль?» И вот что получилось.
Добровольное желание купить «китайца» выразили только 14,4% опрошенных, и это удивило экспертов. Другие положительные ответы связаны с тем, что люди готовы это сделать так или иначе вынужденно: «надо думать», «придется», «на другое не хватает». Категорическое «нет» сказали 20,4% опрошенных. Специалисты объясняют такие результаты опроса тем, что лояльность к китайским авто хоть и повысилась, но по-прежнему существуют мифы и предрассудки на этот счет: «китаец сломается, «китаец не престижен»
И пока одни думают над проблемой выбора, другие покупают и ездят на китайских автомобилях. Так давайте посмотрим на самые последние отзывы на сервисе Auto.ru — что люди говорят о своих авто (как новеньких, так и побегавших по нашим дорогам), хвалят ли.
Haval H6, 2018 год
«Сейчас пробег составляет
Haval H9, 2021 год
«Автомобиль выручает своей проходимостью и вместимостью. Для многодетной семьи отличный вариант. В автомобиле комфортно как на асфальте, так и вне его. Одним словом, китайцы научились делать автомобили на уровне более дорогих брендов. Динамика на бензиновом двигателе очень приемлемая, несмотря на массу авто. Как покажет со временем — неизвестно, но на данный момент только положительные эмоции».
Haval Jolion, 2021 год
«В использовании неприхотлива. Салон из качественной кожи. Очень приятный интерьер. Все панели из качественных красивых материалов. В салоне приятно находиться. Места в салоне достаточно, все помещаются. На кузове автомобиля много хромовых деталей, которые при эксплуатации и мойках не портятся и не теряют внешний вид».
Chery Tiggo 5, 2015 год
«Мне прямо очень понравился авто. По запчастям норм, если ставить с умом, не так дорого. Моя оценка 5 из 5, кроме лакокрасочного. А за такую цену найти что-то похожее нереально. Не бойтесь китайцев, у них под капотом тот же двигатель, та же подвеска, всё на руках разбирается и собирается. Не сложнее "Жигулей", если знать, что крутить».
Chery Tiggo (T11), 2013 год
«Надежен, экономичен, неприхотлив, настоящий трудяга. Дешевизна запчастей порой удивляет. Самый большой минус — это ржавение автомобиля без дополнительной обработки всех ниш кузова и днища. Отказ электрики из-за некачественных разъемов и проводки. За период владения в полтора года проехал
Geely Emgrand EC7, 2013 год
«Хороший авто. Слизали с "Тойоты Камри". Получилось неплохо. Двигатель один в один как "тойотовский". Все запчасти на движок подходят от "Тойоты". Двигатель 1,8 — просто пушка. Много места на заднем сиденье. Большой багажник. Ходовая мягкая. Плохое ЛКП. Есть "рыжики" по кузову. Но гнили пока нет».
А теперь проведем такое же голосование среди новосибирских водителей и сравним его с общероссийскими результатами. Голосуйте!
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