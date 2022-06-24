«Большой минус — это ржавение». Отзывы водителей о реальных проблемах китайских машин (голосуйте, хотите ли вы «китайца»)

«Сейчас пробег составляет 70 000 километров. На Китай смотрел сквозь пальцы. Так же, как и многие другие автовладельцы, думал, что ну не могут они делать нормальные автомобили. В салоне всё очень четко сделано, пластик мягкий не везде, но очень приятный на ощупь, в дороге не скрипит. Расход по городу (без пробок) на круиз-контроле выходит в районе 10 литров. С пробками — 12–13 литров. В целом авто очень даже стоит своих денег. Претензий как таковых нет. Очень доволен покупкой. За 70 000 километров поменял правую шаровую, поставил усиленные пружины сзади».

