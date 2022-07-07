«Мотор стал чуть веселее»: журналист — о плюсах и минусах упрощенной «Гранты»

Упростили, но не всё импортозаместили. Новая модель АВТОВАЗа — Granta Classic 2022 — вызвала много пересудов, но что она представляет собой на самом деле? Тест-драйв машины провел самарский журналист Ян Налимов. Публикуем его колонку о плюсах и минусах авто.

Так получилось, что я много писал о ВАЗе и о том, когда, наконец, там вновь запустят производство, для начала так называемой «упрощенной» Granta. Поэтому был просто обязан на ней покататься и рассказать, что увидел и почувствовал. В общем, не поленился, съездил, прокатился, посмотрел. Опишу изменения, возможные минусы и плюсы, хотя тут у каждого своя система ценностей. Итак, мои впечатления.

