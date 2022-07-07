СЕЙЧАС +17°С
Пробки 4/10
usd 62.91
eur 64.33
Тема дняШтурм нелегального казино. Видео
Фото пользователя

Ян Налимов

журналист
Фото пользователя

Ян Налимов

журналист
Все новости
Все новости
Мнение

«Мотор стал чуть веселее»: журналист — о плюсах и минусах упрощенной «Гранты»

Ян Налимов прокатился на новинке АВТОВАЗа, которую выпустили сразу после санкций и ухода французских партнеров

110
По словам Яна Налимова, возможно, есть резон подождать обновленную версию авто

По словам Яна Налимова, возможно, есть резон подождать обновленную версию авто

Поделиться

Упростили, но не всё импортозаместили. Новая модель АВТОВАЗа — Granta Classic 2022 — вызвала много пересудов, но что она представляет собой на самом деле? Тест-драйв машины провел самарский журналист Ян Налимов. Публикуем его колонку о плюсах и минусах авто.

Так получилось, что я много писал о ВАЗе и о том, когда, наконец, там вновь запустят производство, для начала так называемой «упрощенной» Granta. Поэтому был просто обязан на ней покататься и рассказать, что увидел и почувствовал. В общем, не поленился, съездил, прокатился, посмотрел. Опишу изменения, возможные минусы и плюсы, хотя тут у каждого своя система ценностей. Итак, мои впечатления.

АВТОВАЗ выпустил модель Granta Classic 2022 после простоя, связанного с санкциями, и после выхода французских собственников из бизнеса.

С виду это Granta, просто Granta. Но ее долго ждали как супердорогую новинку.

Поделиться


Минусы


Раньше в машине был генератор Bosch, теперь — индийский. «Тогда почему минус?» — спросите вы. Потому что в этом случае получается, мы переключились от одной импортной трубы к другой. В чём тогда смысл? Если меняем, то почему не ставим генератор самарского Завода имени Тарасова, ЗИТ. Как по мне, если уж замещать импорт, то замещать. А не искать другую импортную деталь. Тем более что в России, да что там, в Самарской губернии, есть производитель.

Далее — дроссель китайский. Тоже вопрос: разве не можем сделать сами? В конце концов это не чип.

Нет кондиционера, нет подушек безопасности.

Плюсы

Главное — в машине есть усилитель руля, поэтому парковаться будет легко даже девушкам. Руль теперь новый, точнее, старый вазовский, чуть большего диаметра. Предыдущий руль нельзя было оставлять, так как в нем была емкость для подушки безопасности. Теперь подушки нет, поэтому понадобился старый-новый руль. На ощупь он более мягкий, рассчитанный на, не дай бог, удар грудью о рулевую колонку.

Главное — в машине есть усилитель руля

Главное — в машине есть усилитель руля

Поделиться

В двигателе ранее были немецкие поршни, теперь — российские. Заместили.

Тормоза. Как известно, АБС в Granta теперь нет. Поэтому в машину вернули распределитель тормозных усилий, который работает для заднего моста. В данной ситуации считаю это плюсом. Да, распределитель нужно обслуживать, если не ошибаюсь, каждые 50 тысяч км, но деталь наша, и проблем с поставками не будет.

В самой простой комплектации, «в базе», машина получила окраску боковых зеркал в цвет кузова и окрашенные молдинги, подогрев и электропривод зеркал, повторители сигнала поворота на боковых зеркалах. Ранее это было в более дорогих версиях.

Также в базе ставят более дорогой салон, раньше он шел в комплектации «комфорт».

Как машина едет?

Немного лучше. Мощность мотора не изменилась, но после того как двигатель освободили от удавки «Евро-5», он стал чуть веселее.

Мотор стал чуть веселее

Мотор стал чуть веселее

Поделиться

Очень важно — тормоза после ухода АБС. Что сказать, тормоза не лучше и не хуже, примерно как на обычной иномарке экономкласса, и, как всегда на незнакомой машине, к ним нужно немного привыкнуть. В целом достаточно чуткие. Я помню, как когда-то давно топтал педаль на вазовской «четверке», чтобы тормозить. В данном случае ничего подобного не наблюдается.


Цены

Базовая комплектация стоит 678,9 тысячи рублей. Но совсем пустую вам вряд ли продадут. Будут допы, хотя и немного, и в целом нужные. Сигнализация, тонировка, музыка, дополнительный антикор, коврики. Получится примерно 740–750 тысяч рублей.

Но я советую всё же посмотреть сразу на следующую комплектацию. Там к базовой (!) цене добавляется 17 тысяч рублей, вы получаете литые диски R15, а не штамповку R14, и шины «Пирелли» вместо «Камы». Если посчитать, за 17 тысяч рублей вы это на рынке не купите. Хотя, с другой стороны, если взять базу и купить комплект литых дисков, то у вас получится второй комплект колес, например, в зиму. И удобнее менять.

Стоит ли вообще покупать эту машину?

Каждый решает сам. Даже если вы купите ее в базе за 678,9 тысячи рублей, потом всё равно вложите в нее еще минимум тысяч 20. Хотя бы сигнализацию вам ставить нужно.

Поэтому в итоге нужно понять, что лучше: Lada Granta условно за 700–750 тысяч рублей или подержанная иномарка за те же 700–750.

Не спешите с ответом. Сейчас вторичка сильно подорожала, а Granta, что ни говори, новая и на гарантии. Можно ли найти за эти деньги б/у машину, которая не начнет сыпаться и тянуть с вас деньги? Это уже другая история.

Будет интересно посмотреть на Granta, когда в ней появится кондиционер. Проблем с ними быть не должно, в России кондиционеры производят. Я бы подождал пару месяцев и присмотрелся. Потому что покупать и ставить кондер самому — это значит сейчас еще плюс тысяч 70. При этом раньше разница между машиной с кондиционером и без него была где-то 25 тысяч. Теперь пусть будет 40. Это всё равно дешевле, чем 70. А качество будет точно лучше. В общем, увидим.

По теме

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

Станьте автором колонки.

Почитайте рекомендации и напишите нам!

АВТОВАЗтест-драйв«Лада-Гранта»обновленная «Гранта»
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2