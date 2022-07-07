«Мотор стал чуть веселее»: журналист — о плюсах и минусах упрощенной «Гранты»

Упростили, но не всё импортозаместили. Новая модель АВТОВАЗа — Granta Classic 2022 — вызвала много пересудов, но что она представляет собой на самом деле? Тест-драйв машины провел самарский журналист Ян Налимов. Публикуем его колонку о плюсах и минусах авто.
Так получилось, что я много писал о ВАЗе и о том, когда, наконец, там вновь запустят производство, для начала так называемой «упрощенной» Granta. Поэтому был просто обязан на ней покататься и рассказать, что увидел и почувствовал. В общем, не поленился, съездил, прокатился, посмотрел. Опишу изменения, возможные минусы и плюсы, хотя тут у каждого своя система ценностей. Итак, мои впечатления.
АВТОВАЗ выпустил модель Granta Classic 2022 после простоя, связанного с санкциями, и после выхода французских собственников из бизнеса.
С виду это Granta, просто Granta. Но ее долго ждали как супердорогую новинку.
Минусы
Раньше в машине был генератор Bosch, теперь — индийский. «Тогда почему минус?» — спросите вы. Потому что в этом случае получается, мы переключились от одной импортной трубы к другой. В чём тогда смысл? Если меняем, то почему не ставим генератор самарского Завода имени Тарасова, ЗИТ. Как по мне, если уж замещать импорт, то замещать. А не искать другую импортную деталь. Тем более что в России, да что там, в Самарской губернии, есть производитель.
Далее — дроссель китайский. Тоже вопрос: разве не можем сделать сами? В конце концов это не чип.
Нет кондиционера, нет подушек безопасности.
Плюсы
Главное — в машине есть усилитель руля, поэтому парковаться будет легко даже девушкам. Руль теперь новый, точнее, старый вазовский, чуть большего диаметра. Предыдущий руль нельзя было оставлять, так как в нем была емкость для подушки безопасности. Теперь подушки нет, поэтому понадобился старый-новый руль. На ощупь он более мягкий, рассчитанный на, не дай бог, удар грудью о рулевую колонку.
В двигателе ранее были немецкие поршни, теперь — российские. Заместили.
Тормоза. Как известно, АБС в Granta теперь нет. Поэтому в машину вернули распределитель тормозных усилий, который работает для заднего моста. В данной ситуации считаю это плюсом. Да, распределитель нужно обслуживать, если не ошибаюсь, каждые 50 тысяч км, но деталь наша, и проблем с поставками не будет.
В самой простой комплектации, «в базе», машина получила окраску боковых зеркал в цвет кузова и окрашенные молдинги, подогрев и электропривод зеркал, повторители сигнала поворота на боковых зеркалах. Ранее это было в более дорогих версиях.
Также в базе ставят более дорогой салон, раньше он шел в комплектации «комфорт».
Как машина едет?
Немного лучше. Мощность мотора не изменилась, но после того как двигатель освободили от удавки «Евро-5», он стал чуть веселее.
Очень важно — тормоза после ухода АБС. Что сказать, тормоза не лучше и не хуже, примерно как на обычной иномарке экономкласса, и, как всегда на незнакомой машине, к ним нужно немного привыкнуть. В целом достаточно чуткие. Я помню, как когда-то давно топтал педаль на вазовской «четверке», чтобы тормозить. В данном случае ничего подобного не наблюдается.
Цены
Базовая комплектация стоит
Но я советую всё же посмотреть сразу на следующую комплектацию. Там к базовой (!) цене добавляется 17 тысяч рублей, вы получаете литые диски R15, а не штамповку R14, и шины «Пирелли» вместо «Камы». Если посчитать, за 17 тысяч рублей вы это на рынке не купите. Хотя, с другой стороны, если взять базу и купить комплект литых дисков, то у вас получится второй комплект колес, например, в зиму. И удобнее менять.
Стоит ли вообще покупать эту машину?
Каждый решает сам. Даже если вы купите ее в базе за
Поэтому в итоге нужно понять, что лучше: Lada Granta условно за 700–750 тысяч рублей или подержанная иномарка за те же 700–750.
Не спешите с ответом. Сейчас вторичка сильно подорожала, а Granta, что ни говори, новая и на гарантии. Можно ли найти за эти деньги б/у машину, которая не начнет сыпаться и тянуть с вас деньги? Это уже другая история.
Будет интересно посмотреть на Granta, когда в ней появится кондиционер. Проблем с ними быть не должно, в России кондиционеры производят. Я бы подождал пару месяцев и присмотрелся. Потому что покупать и ставить кондер самому — это значит сейчас еще плюс тысяч 70. При этом раньше разница между машиной с кондиционером и без него была где-то 25 тысяч. Теперь пусть будет 40. Это всё равно дешевле, чем 70. А качество будет точно лучше. В общем, увидим.