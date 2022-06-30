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Лишился прав — лишился свободы: в Госдуме согласовали ужесточение наказаний для беспредельщиков

За регулярную езду без прав вводят сроки в колонии и конфискацию автомобиля

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За многократную езду без прав — лишение свободы и конфискация машины

За многократную езду без прав — лишение свободы и конфискация машины

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Профильный комитет Госдумы одобрил поправки в КоАП и Уголовный кодекс, касающиеся лишенных прав водителей: для них предусмотрели прогрессивное усиление ответственности вплоть до стотысячных штрафов, лишения свободы и конфискации машины. Спорный законопроект касается не только автомобилистов, попавшихся на «пьяных» статьях, но также любителей серьезно превышать скорость, летать на красный и обгонять в неположенных местах. Внесение правок в законопроект завершилось, но ему еще предстоит второе и третье чтения в Госдуме.

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Сейчас за езду в период лишения прав водителям грозит часть 2 статьи 12.7 КоАП и наказание не зависит от количества «попаданий»: это либо штраф 30 тысяч, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы.

Новый законопроект предполагает дальнейшее усиление наказания, если лишенный водительского удостоверения человек попался во второй и в третий раз, причем в последнем случае речь идет уже об уголовной ответственности и наказанием в виде лишения свободы на срок до года. Ко второму чтению внесли и важное изменение, касающееся отмены 50-процентной скидки при быстрой оплате штрафов для новой редакции статьи 12.7 КоАП.

Но особенно резонансной является возможность конфискации автомобиля. Правда, ее разрешили лишь в рамках уголовного дела (то есть за третье попадание) и при условии, что обвиняемый был собственником машины. Последнее уточнение внесено после того, как Верховный суд не поддержал идею конфисковать транспортное средство у собственников, которые не были за рулем в момент нарушения. Изначально предлагалась другая схема, когда после первых прецедентов автовладелец получал требование не допускать за руль лиц без прав, и если нарушение бы повторялось, хозяин машины считался бы «соучастником».

Конфискуют и за серьезные нарушения


Продажу автомобиля в пользу казны предлагается добавить и в статьи 264.1 УК РФ и 264.2 УК РФ. Первая наказывает за повторное вождение в пьяном виде, вторая — за многократные нарушения трех типов: превышение скорости на 60 или 80 км/ч, а также за нелегальный выезд на встречную полосу (эта норма действует с начала года). Мотив для такого шага проговаривался неоднократно: в случае с рецидивами обычные меры воздействия, включая угрозу заключения, не работают, поэтому требуется изъятие автомобиля как орудия преступления.

«Вопрос не к юристам, а к психиатрам»


Адвокат, вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский считает, что данная инициатива — еще один шаг в превращении водителя в дойную корову.

— Эти «репрессии» необоснованны, и ни одна глава КоАП не подвергается таким частым изменениям, как глава 12, где содержатся нормы об ответственности за нарушение ПДД, — убежден он. — На первом курсе студентам по специальности «правоведение» разъясняют, что и на большое преступление, и на малое правонарушение влияют тысячи факторов, скажем, освещенность дороги, ее качество, нервы... А у нас из тысячи факторов берут один и делают акцент на нем — на усилении ответственности водителя.

Не согласен эксперт и с введением механизма конфискации автомобиля.

— Если некий Иванов, Петров или Сидоров — злостный нарушитель, он просто оформит машину на другого человека, и конфискация останется таковой на бумаге, — считает Леонид Ольшанский. — Но я боюсь, что при такой эскалации ответственности следующий шаг будет сделан в пользу конфискации автомобиля вне зависимости от того, кто его собственник.

Александр Холодов, заместитель председателя комиссии по безопасности Общественной палаты РФ, считает, что многократная езда без прав должна рассматриваться уже не правоохранительными органами, а психиатрами.

— Если водитель первый раз отсидел 15 суток, попался снова, потом еще раз, то у него что-то с головой не в порядке, и тут уже нужно лишать прав по медицинским показаниям, а не административным или уголовным, — считает он.

Однако конфискацию автомобиля как одну из мер воздействия эксперт считает крайне неэффективной, ссылаясь на опыт Белоруссии, где подобная практика уже действует.

— В Белоруссии она показала себя не очень хорошо, у них просто накрылась посевная, потому что стали конфисковывать сельскохозяйственную технику, убирать урожай стало некому. Если у человека есть понимание, что машину у него заберут, то у него появляется соблазн поиграть в Need for Speed или GTA5, погонять от полиции, ведь ему ничего не страшно: или он уедет и починит машину, или лишится ее. Тем более если водитель пьяный и неадекватный. Опыт Белоруссии показывает, что последствия могут быть в разы хуже. Даже юристы не всегда помнят, в каких именно случаях в УК применяется конфискация, а водители услышат это по телевизору и в горячке, да по пьяной лавочке решат, что это их касается: думаю, такая мера лишь увеличит трагедии на дорогах из-за пьяных идиотов.

За что в России лишают прав


Длительные сроки лишения (до 2–3 лет) предусмотрены за езду в нетрезвом виде и сходные нарушения (отказ от медосвидетельствования, допуск пьяного за руль), причем в этом случае лишение прав безальтернативно.

Есть также большой список нарушений, когда лишение прав является одной из форм наказания, которое может быть заменено штрафом, например, выезд на встречную полосу. При этом за повторный выезд грозит уже только лишение (кроме случаев фотовидеофиксации). Аналогичный подход используется в случае превышения скорости на 60 км/ч и более. Лишиться прав можно и за проезд на красный, но только со второго раза (в качестве альтернативы — штраф 5000 рублей).

Лишение специального права применяется исключительно судом — инспекторы ДПС не имеют таких полномочий. При фиксации нарушений камерами лишение прав не используется в принципе.

В целом, попасть на конфискацию автомобиля и уголовную ответственность «случайно» вряд ли возможно. Примерный сценарий выглядит так: человек дважды попадается инспектору в городе на скорости 120 км/ч — суд лишает его прав на год. Он снова садится за руль, снова попадается, получает уже административный арест (или штраф 30 тысяч). Он не успокаивается и продолжает ездить, но снова попадается — штраф растет до 50–100 тысяч. Он снова едет, снова попадается, и вот здесь ему уже грозит уголовная ответственность, причем у судьи есть альтернатива в виде очередного крупного штрафа (до 200 тысяч). То есть, чтобы накатать на конфискацию, нужно практически задаться целью.

Как ужесточались наказания для водителей


Методичное усиление ответственности за пьяную езду и ряд других грубых нарушений начался 7 лет назад. Летом 2015 года была введена новая статья 264.1 УК, предусматривающая лишение свободы для водителей, в течение года дважды попавшихся за рулем в нетрезвом виде. До этого езда пьяным являлась лишь административным (не уголовным) правонарушением. В 2019 году резко усилилась ответственность по статье 264 УК РФ за аварии в пьяном виде: максимальный срок лишения свободы возрос до 15 лет. По ужесточенной версии статьи 264 УК РФ получил наказание актер Михаил Ефремов в 2020 году. Попутно побег с места ДТП, в котором были пострадавшие или жертвы, приравняли к пьяной езде. А в конце прошлого года ввели еще одну водительскую статью уголовного кодекса — 264.2 УК РФ. Она наказывает за многократные превышения скорости и выезды на встречку.

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