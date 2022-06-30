Лишился прав — лишился свободы: в Госдуме согласовали ужесточение наказаний для беспредельщиков

За что в России лишают прав

Длительные сроки лишения (до 2–3 лет) предусмотрены за езду в нетрезвом виде и сходные нарушения (отказ от медосвидетельствования, допуск пьяного за руль), причем в этом случае лишение прав безальтернативно.



Есть также большой список нарушений, когда лишение прав является одной из форм наказания, которое может быть заменено штрафом, например, выезд на встречную полосу. При этом за повторный выезд грозит уже только лишение (кроме случаев фотовидеофиксации). Аналогичный подход используется в случае превышения скорости на 60 км/ч и более. Лишиться прав можно и за проезд на красный, но только со второго раза (в качестве альтернативы — штраф 5000 рублей).



Лишение специального права применяется исключительно судом — инспекторы ДПС не имеют таких полномочий. При фиксации нарушений камерами лишение прав не используется в принципе.

