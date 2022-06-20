Локтя — на «Ладу»! Показываем, сколько «Грант» можно купить вместо мэрской «Камри» и губернаторского «Мерседеса S-класса»

На днях министра финансов России Антона Силуанова озарило — он предложил пересадить российских чиновников на отечественные автомобили. Так и сказал — «можно пересадить чиновников на "Лады"». Силуанов уже не первый, кто выступает с такой мыслью, много их таких было — Лужков, Немцов и прочие. Но до сих пор никто из чиновников на отечественные авто так и не пересел, разве что Путин на «Аурус». Что ждет идею Силуанова, мы не знаем, но давайте пофантазируем и посчитаем, сколько новых «Лад» можно купить вместо иномарок губернатора Андрея Травникова, мэра Анатолия Локтя и других чиновников — подробнее у авторедактора НГС Дмитрия Косенко.
Лично я не считаю, что большой руководитель, например, губернатор, должен ездить на убогих «Жигулях», — это фигура, равная федеральному министру, принимающая важные решения для миллионов людей. Наконец, человек просто путем своих заслуг достиг высокого положения, почему он по уровню обслуживания должен быть равен обычным людям. Напомню на всякий случай, что равенство у нас было предусмотрено идеей коммунизма, но всем известно, чем эта утопия закончилась.
Так или иначе, но давайте представим, на что можно обменять иномарки наших руководителей — за основу возьмем недавно представленную «Ладу-Гранту» в усеченной версии без водительской подушки безопасности, АБС, преднатяжителей ремней, иммобилайзера, полноценной ЭРА-ГЛОНАСС. Стоит такая машина
Ранее мы подробно рассказывали, какой служебный автомобиль возит новосибирского губернатора Андрея Травникова — это Mercedes-Benz S-Класс 450 4MATIC, 2019 года выпуска, с красивыми госномерами
У мэра Новосибирска Анатолия Локтя — черная Toyota Camry 2019 года, причем Camry «жирная» — новое поколение, 3,5-литровый двигатель V6, максимальная комплектация, кожа, активные системы безопасности. На вторичке такая стоит 3 миллиона рублей — получаем 4,4 «Лады-Гранты» в казенный автопарк.
Чиновники среднего уровня ездят у нас, как привило, на Toyota Camry предыдущего поколения, года так 2017–2018-го. Сдаем ее за 2 миллиона рублей и получаем 3 «Лады-Гранты». Стоит отметить, что наши городские чиновники еще поскромней будут, к примеру, екатеринбургских — там мэр ездит на «Лэнд-Крузере» за 6 миллионов, а средний уровень — на «Камри» нового поколения, как у Локтя.
Посмотрите еще, какой в Новосибирск привезли ЗИЛ генсека СССР Горбачева — заглянем в салон правительственного лимузина.