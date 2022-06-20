Локтя — на «Ладу»! Показываем, сколько «Грант» можно купить вместо мэрской «Камри» и губернаторского «Мерседеса S-класса»

На днях министра финансов России Антона Силуанова озарило — он предложил пересадить российских чиновников на отечественные автомобили. Так и сказал — «можно пересадить чиновников на "Лады"». Силуанов уже не первый, кто выступает с такой мыслью, много их таких было — Лужков, Немцов и прочие. Но до сих пор никто из чиновников на отечественные авто так и не пересел, разве что Путин на «Аурус». Что ждет идею Силуанова, мы не знаем, но давайте пофантазируем и посчитаем, сколько новых «Лад» можно купить вместо иномарок губернатора Андрея Травникова, мэра Анатолия Локтя и других чиновников — подробнее у авторедактора НГС Дмитрия Косенко.

