В Новосибирск привезли 6-метровый ЗИЛ генсека СССР Горбачева — заглянем в салон правительственного лимузина

Музей СССР выкупил машину у частного коллекционера, до этого она проходила реставрацию в Москве на заводе ЗИЛ.

— Мы за ней наблюдали несколько лет, судьба очень интересная. Машина приехала в Новосибирск несколько лет назад, перед этим была в Москве, ее реставрировали на заводе ЗИЛ в цеху номер 6. Цех известен тем, что именно он реставрировал правительственные машины. Сейчас завода уже нет, и, естественно, нет цеха номер 6, — рассказывает Владимир Курдюмов, руководитель музея.