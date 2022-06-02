Сколько теперь стоят «Крета», «Кашкай» и «Икс-трейл» — как подорожали самые любимые у сибиряков кроссоверы («было — стало»)

Второй по популярности вариант, LADA NIVA, стоил 879 900 рублей, теперь — 1 066 900 рублей, плюс 21%. Японский NISSAN QASHQAI прибавил в цене 40%, с 1 665 000 до 2 337 000 рублей. Его старший брат, NISSAN X-TRAIL, подорожал на 38% — с 2 000 000 до 2 762 000 рублей.

Но больше всего подорожал стремительно набирающий обороты китайский HAVAL JOLION — на целых 56%. В начале года он в среднем стоил 1 399 000 рублей, а теперь — 2 179 000 рублей. Эх, надо было брать, неплохая машина, мы ее тестировали.