Сколько теперь стоят «Крета», «Кашкай» и «Икс-трейл» — как подорожали самые любимые у сибиряков кроссоверы («было — стало»)

Сибиряки предпочитают кроссоверы (по финансовым возможностям, конечно) — это уже давний тренд, связанный с нашими особыми нелегкими условиями. Грязь, снег, лед — всё это проще преодолевать на высоких машинах с полным приводом, плюс такие авто более универсальны, практичны и вместительны. В последние годы в Новосибирске в топ-10 моделей новых авто более половины мест занимали именно кроссоверы — давайте посмотрим, как подорожали самые популярные у нас паркетники с начала года.
Вот, к примеру, топ-10 моделей за март месяц: 6 машин — это кроссоверы, HYUNDAI CRETA, LADA NIVA, UAZ PATRIOT, NISSAN QASHQAI, CHERY TIGGO 8, NISSAN X-TRAIL. В рейтинге апреля, правда, кроссоверов осталось всего 3, но кризисный апрель не показатель — рухнуло абсолютно всё.
Давайте перенесемся в начало 2022 года, когда автомобиль еще не был роскошью и человек среднего класса вполне мог купить себе приличный паркетник. Самый популярный в Новосибирске вариант, корейский HYUNDAI CRETA, в начале года стоил 1 299 000 рублей, сейчас стоит 1 859 000 рублей, рост цены на 43%. Отметим, что речь идет об усредненной цене на модель, а данные предоставлены агентством «Автостат» на основе данных АО «Электронный паспорт».
Второй по популярности вариант, LADA NIVA, стоил 879 900 рублей, теперь — 1 066 900 рублей, плюс 21%. Японский NISSAN QASHQAI прибавил в цене 40%, с 1 665 000 до 2 337 000 рублей. Его старший брат, NISSAN X-TRAIL, подорожал на 38% — с 2 000 000 до 2 762 000 рублей.
Но больше всего подорожал стремительно набирающий обороты китайский HAVAL JOLION — на целых 56%. В начале года он в среднем стоил 1 399 000 рублей, а теперь — 2 179 000 рублей. Эх, надо было брать, неплохая машина, мы ее тестировали.
А теперь давайте посмотрим, какие конкретно автомобили (мощность, тип привода, оснащенность) можно купить в Новосибирске за представленные текущие цены. Вот, к примеру, новый HYUNDAI CRETA за 1 830 000 рублей — младший двигатель 1,6 литра, автомат, передний привод, тряпочный салон, штампованные диски, начальная мультимедийная система, подогрев лобового стекла, подогрев руля, кондиционер, диодные фары. Жить с этим можно, но всё ж далеко не топ.
А это LADA NIVA Travel за 1 107 500 рублей, двигатель 1,7 литра, полный привод, механика, 1 подушка безопасности, передние электростеклоподъемники, электропривод зеркал, аудиоподготовка, штампованные диски. Да, суровый автомобиль для суровых условий.
Новый NISSAN QASHQAI за средние 2 337 000 рублей сейчас в Новосибирске не найти, минимум 2 720 000 рублей. Это будет мотор 2 литра, вариатор, передний привод, тряпочный салон, аудиосистема без экрана (начальная версия SE).
NISSAN X-TRAIL за 2 780 000 рублей будет только на механике — 2 литра, передний привод, ткань, штампованные диски, аудиосистема (версия XE).
А вот HAVAL JOLION за 2 254 000 рублей будет вполне приличного оснащения — 1,5 литра турбо, робот, мультимедийная система, диодные фары, доступ без ключа, электрообогрев всей поверхности лобового стекла, руль с подогревом, климат-контроль, литые диски, 6 динамиков и многое другое.
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