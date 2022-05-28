Черная «Тойота-Камри» летела по встречке и снесла бегущую по переходу девочку — ее мать шла сзади (смотрите видео)

Сегодня в нашей рубрике о ДТП обсуждаем очередную опасную ситуацию с бегущими детьми на переходе. Автомобиль чуть не задавил девочку, еще неизвестно, какие травмы у нее есть — ГИБДД сейчас проводит разбирательство и ищет участников инцидента. Подробнее — у авторедактора НГС Дмитрия Косенко.
Улица Новосибирская в Ленинском районе, движение двухстороннее, по одной полосе в каждую сторону. Вот машина с регистратором стоит перед переходом — мы видим мать с ребенком на руках и девочку постарше, которая вдруг начинает быстро бежать вперед. В этот момент по встречной полосе вылетает черная «Тойота-Камри», которая зачем-то обгоняет авто с регистратором. Торможение, удар, ребенок падает, но сразу поднимается. Мать, как будто ничего не произошло, берет девочку за руку и, не глядя на машину, удаляется. Смотрите ролик (осторожно, жесткое видео).
В итоге это происшествие оказалось незарегистрированным, но после публикации в СМИ в ГИБДД приступили к поискам участников инцидента.
— Проводится административное расследование, все обстоятельства выясняются, по факту публикации в СМИ. В больницу никто не обращался, почему и нет факта ДТП. Поэтому — что в СМИ вышло, вот по данному факту и проводится расследование, — сообщила Татьяна Зверева, сотрудник отделения пропаганды ГИБДД Новосибирская.
Конечно, непонятно, какого лешего водитель «Камри» летел по встречке и объезжал машину перед переходом — ну ясно же, что она не просто так стоит, а пропускает людей. Да и правило такое есть, тормозить перед переходом, если другие авто останавливаются.
Пункт 14.2 ПДД. Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся в том же направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость.
— Естественно, виноват водитель, который слева обгонял. Если переход нерегулируемый, то пешеход в приоритете, виноват обгоняющий водитель, тут другого быть не может, — говорит руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.
Ситуация очень похожа на прошлогодний случай в Академгородке, где мальчик мчался на самокате впереди матери и был задавлен на переходе водителем «Ауди». Там тоже ребенка не держали за руку и он тоже находился впереди. Соответственно, встает вопрос о родительском контроле — такие маленькие дети, даже если им вдалбливать в голову про опасность на переходе, в любой момент могут рвануть вперед. И хотя бы в таких опасных местах, как проезжая часть, их уж точно надо держать за руку.
Почитайте, как фура придавила людей в подрезавшей ее «Ниве», — в чем вина обоих водителей.