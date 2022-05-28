Черная «Тойота-Камри» летела по встречке и снесла бегущую по переходу девочку — ее мать шла сзади (смотрите видео)

Сегодня в нашей рубрике о ДТП обсуждаем очередную опасную ситуацию с бегущими детьми на переходе. Автомобиль чуть не задавил девочку, еще неизвестно, какие травмы у нее есть — ГИБДД сейчас проводит разбирательство и ищет участников инцидента. Подробнее — у авторедактора НГС Дмитрия Косенко.

Улица Новосибирская в Ленинском районе, движение двухстороннее, по одной полосе в каждую сторону. Вот машина с регистратором стоит перед переходом — мы видим мать с ребенком на руках и девочку постарше, которая вдруг начинает быстро бежать вперед. В этот момент по встречной полосе вылетает черная «Тойота-Камри», которая зачем-то обгоняет авто с регистратором. Торможение, удар, ребенок падает, но сразу поднимается. Мать, как будто ничего не произошло, берет девочку за руку и, не глядя на машину, удаляется. Смотрите ролик (осторожно, жесткое видео).