Цены на «бэушные» автомобили в мае снизились — смотрим, сколько теперь стоят «Солярис», «Октавия» и «Лада-Веста»
По сравнению с апрелем общие цены на машины снизились, но незначительно
Аналитики федерального сервиса по выбору и покупке подержанных автомобилей «Авто.ру» (входит в «Яндекс») составили рейтинг цен на самые популярные машины в Новосибирской области в мае текущего года. По сравнению с апрелем общие цены снизились, но незначительно.
— Средняя цена подержанной машины в Новосибирской области незначительно снизилась в мае — всего на 1% (с 1,056 млн рублей в апреле до 1,042 млн рублей в мае). Спрос в течение мая то падал, то поднимался. Снижение интереса ожидаемо произошло в майские праздники, так, например,
Самый популярный подержанный автомобиль в первом полугодии 2022 года в Новосибирской области Hyundai Solaris сейчас стоит в среднем
Также в топ-10 входят:
- Volkswagen Polo, 1 011 582 рубля, -2%;
- Toyota Camry, 3 025 316 рублей, -1%;
- Skoda Octavia, 1 106 200 рублей, -3%;
- Dutsun on-Do, 402 500 рублей, -8%;
- Lada Vesta, 905 580 рублей, -1%;
- Mercedes Benz E-класс, 3 573 571 рубль, +4%;
- BMW 5-й серии, 4 822 667 рублей, +1%.
Почитайте еще, как подешевели свежие японские праворульки: смотрим цены в формате «было — стало».
Ранее авторедактор НГС Дмитрий Косенко подробно рассказывал, что происходит с рынком подержанных автомобилей. Эксперты сервиса «Авито Авто» проанализировали, как подорожали подержанные автомобили в возрасте до 3 лет, по сути, еще свежие авто, максимально приближенные к новым. По итогам первого квартала 2022 года средняя цена такой машины составила в нашем регионе