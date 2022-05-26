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Цены на «бэушные» автомобили в мае снизились — смотрим, сколько теперь стоят «Солярис», «Октавия» и «Лада-Веста»

По сравнению с апрелем общие цены на машины снизились, но незначительно

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Цены в мае незначительно снизились по сравнению с апрелем

Цены в мае незначительно снизились по сравнению с апрелем

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Аналитики федерального сервиса по выбору и покупке подержанных автомобилей «Авто.ру» (входит в «Яндекс») составили рейтинг цен на самые популярные машины в Новосибирской области в мае текущего года. По сравнению с апрелем общие цены снизились, но незначительно.

— Средняя цена подержанной машины в Новосибирской области незначительно снизилась ­в мае — всего на 1% (с 1,056 млн рублей в апреле до 1,042 млн рублей в мае). Спрос в течение мая то падал, то поднимался. Снижение интереса ожидаемо произошло в майские праздники, так, например, 9 мая спрос упал на 13%, но уже 10-го числа вырос на 24%. В течение последней недели также наблюдается рост интереса к автомобилям с пробегом в Новосибирской области — на 23%, — уточнила Ксения Гаращенко, менеджер PR-проектов «Яндекс Вертикали».

Самый популярный подержанный автомобиль в первом полугодии 2022 года в Новосибирской области Hyundai Solaris сейчас стоит в среднем 794 030 рублей (-3% к апрелю). На втором месте отечественная Lada Granta с ценой 403 440 рублей (-2%). На третьем — технический собрат «Соляриса» седан KIA Rio со стоимостью 1 243 139 рублей (+6%).

Также в топ-10 входят:

  • Volkswagen Polo, 1 011 582 рубля, -2%;
  • Toyota Camry, 3 025 316 рублей, -1%;
  • Skoda Octavia, 1 106 200 рублей, -3%;
  • Dutsun on-Do, 402 500 рублей, -8%;
  • Lada Vesta, 905 580 рублей, -1%;
  • Mercedes Benz E-класс, 3 573 571 рубль, +4%;
  • BMW 5-й серии, 4 822 667 рублей, +1%.

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Ранее авторедактор НГС Дмитрий Косенко подробно рассказывал, что происходит с рынком подержанных автомобилей. Эксперты сервиса «Авито Авто» проанализировали, как подорожали подержанные автомобили в возрасте до 3 лет, по сути, еще свежие авто, максимально приближенные к новым. По итогам первого квартала 2022 года средняя цена такой машины составила в нашем регионе 1 575 000 рублей — рост за год на целых 40%. А цены на «Камри» 2017 года могут доходить и до 2 миллионов рублей, и даже до 2,5 миллиона.

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