Цены на «бэушные» автомобили в мае снизились — смотрим, сколько теперь стоят «Солярис», «Октавия» и «Лада-Веста»

Аналитики федерального сервиса по выбору и покупке подержанных автомобилей «Авто.ру» (входит в «Яндекс») составили рейтинг цен на самые популярные машины в Новосибирской области в мае текущего года. По сравнению с апрелем общие цены снизились, но незначительно.



— Средняя цена подержанной машины в Новосибирской области незначительно снизилась ­в мае — всего на 1% (с 1,056 млн рублей в апреле до 1,042 млн рублей в мае). Спрос в течение мая то падал, то поднимался. Снижение интереса ожидаемо произошло в майские праздники, так, например, 9 мая спрос упал на 13%, но уже 10-го числа вырос на 24%. В течение последней недели также наблюдается рост интереса к автомобилям с пробегом в Новосибирской области — на 23%, — уточнила Ксения Гаращенко, менеджер PR-проектов «Яндекс Вертикали».