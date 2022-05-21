Беспечные ходуны. Девушка не глядя шла по переходу и шагнула под автобус — смотрите, что было дальше

В рубрике «Куда ты рулишь?» — очередная история про пешеходов, которые переходят дорогу не глядя. Девушка шла по переходу и буквально шагнула под автобус, хорошо хоть, что он успел остановиться. Кто в чем неправ в этой ситуации — разбирался авторедактор НГС Дмитрий Косенко.



Был такой знаменитый американский фильм «Беспечный ездок», а у нас, стало быть, беспечные ходуны. Улица Титова, опасная 6-полосная магистраль, тем не менее на ней есть нерегулируемые пешеходные переходы. Вот девушка начинает переходить дорогу по переходу, вероятно, ничего не зная вообще об опасности. Идет, смотрит перед собой и до последнего момента не видит надвигающуюся махину автобуса. Судя по видео, контакта не произошло — девушка шагнула перед автобусом, но он уже успел остановиться. Смотрите ролик.