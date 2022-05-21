Беспечные ходуны. Девушка не глядя шла по переходу и шагнула под автобус — смотрите, что было дальше

В рубрике «Куда ты рулишь?» — очередная история про пешеходов, которые переходят дорогу не глядя. Девушка шла по переходу и буквально шагнула под автобус, хорошо хоть, что он успел остановиться. Кто в чем неправ в этой ситуации — разбирался авторедактор НГС Дмитрий Косенко.
Был такой знаменитый американский фильм «Беспечный ездок», а у нас, стало быть, беспечные ходуны. Улица Титова, опасная
Водитель автобуса, конечно, неправ, пропускать пешеходов на переходе — это ясно как божий день. Но сколько вот таких случаев заканчивалось ранениями или смертью только потому, что пешеход лишний раз не бросил взгляд на приближающийся поток транспорта — а именно это могло бы его спасти. Кроме того, правила напрямую обязывают пешехода контролировать ситуацию на дороге и убеждаться в безопасности перехода.
Пункт 4.5 ПДД. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.
— Водитель автобуса однозначно виноват. Степень вины пешехода не усматривается. Да, есть пункт ПДД, что пешеход должен убедиться в безопасности, но это не делает его виновным в подобной ситуации. Пешеход на пешеходном переходе — это святое, — рассуждает адвокат коллегии «Инюркон» Денис Садовский.
Да, действительно, по законам ответственности за беспечность никакой нет, вина всё равно будет на водителе. Но не лучше ли (и об этом мы много раз говорили в нашей рубрике) лишний раз глянуть по сторонам, наладить зрительный контакт с водителем и убедиться, что тонны железа не раздавят вас всмятку? Наверное, это лучше, чем лежать на 2 метра ниже уровня земли и больше никогда не ходить по переходам.
Почитайте, как фура придавила людей в подрезавшей ее «Ниве». В чем вина обоих водителей?