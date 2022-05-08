Сажают картошку и красят перила: что делают автозаводы во время кризиса 2022 года
Российский автопром впал в беспрецедентную спячку: такого не было с начала века
Все заводы по производству легковушек в России в настоящий момент остановлены, что отчасти связано с майскими праздниками, но не только. Четыре предприятия планируют возобновить производство в середине мая, другие же настраиваются на худшее и нарезают сотрудникам по 10 соток земли под посев картофеля. Нынешний кризис рискует стать тяжелым ударом для российского автопрома, все предприятия которого или принадлежат иностранцам, или крайне зависимы от импорта. Мы собрали для вас информацию по каждому из легковых автозаводов, и хотя официальных подтверждений нет, читая между строк, вы поймете, какие из них находятся на грани закрытия.
Почему встали заводы. Основная причина — сбой поставок автокомпонентов из-за прямого действия санкций (касается европейских компаний, например Bosch) и нарушения логистики после ограничения авиаперелетов, контейнерных перевозок, железнодорожного и морского сообщений. Ситуация накладывается на микропроцессорный кризис, который породил дефицит автомобилей еще в прошлом году. Часть марок остановила производство из-за предполагаемого сворачивания деятельности в России, например это касается Renault. Ряд заводов ушел в корпоративный отпуск, в течение которого проведут плановый ремонт оборудования и уборку территории.
АВТОВАЗ (Тольятти, Ижевск)
Всю весну производство лихорадило: оба завода работали с паузами в течение марта, в апреле ушли в трехнедельный корпоративный отпуск, а с начала мая — в еще один, до середины месяца. С июня АВТОВАЗ переходит на четырехдневную рабочую неделю.
Проблемы связаны с недостатком комплектующих, в том числе электронных компонентов. Например, в конце апреля завод перезапускал производство всех моделей, кроме самой архаичной Lada Niva Legend. Причина — в нехватке датчиков АБС.
Летом АВТОВАЗ перейдет на выпуск упрощенных моделей с минимальным количеством электроники. Будущее автозавода туманно из-за готовящегося «развода» с компанией Renault, которая владеет контрольным пакетом акций предприятия. Ее долю планируется передать московскому институту НАМИ за 1 рубль.
АВТОВАЗ выпускает в Тольятти Lada Granta, Niva Legend, Niva Travel, Largus, XRAY, а также две модели Renault, Logan и Sandero. В Ижевске делают все модификации Lada Vesta.
Renault (Москва)
Компания остановила производство 28 февраля вскоре после начала военной спецоперации на Украине, а в конце марта попыталась возобновить выпуск кроссоверов, но только на несколько дней. С 24 марта завод остановлен снова и больше не запускался. Тогда же появилась первая информация о возможном уходе Renault из России. В конце апреля она получила официальное подтверждение: теперь московский завод планируют приспособить под выпуск автомобилей других марок.
В Москве собирали кроссоверы Renault Duster, Kaptur, Arkana, а также родственный Nissan Terrano.
«Автотор» (Калининград)
Завод «Автотор» остановил производство BMW в начале марта, и сообщений о возобновлении работы не было. Это особенно болезненно в свете запланированного расширения производства: накануне спецоперации калининградский производитель подписал соглашение с BMW о запуске производства в режиме полного цикла. Речь шла о кроссоверах BMW X5, X6, X7 и седане 5-й серии. Сейчас эти планы поставлены на паузу.
В начале марта автопредприятие сохранило выпуск корейских машин: в хорошие времена здесь делали Kia Seltos, Sportage, Ceed, Carnival, а также Hyundai Tucson, Sonata плюс премиальный Genesis GV70. Однако в начале мая завод ушел в корпоративный отпуск на три недели, а также занялся поиском новых партнеров из «дружественных стран».
Курьезно (и тревожно) звучит новость о том, что руководство завода выделило землю общей площадью 300 га для поддержки сотрудников: рабочие «Автотора» получат по 10 соток земли для выращивания овощей. По заявлению компанию, это сделано в связи с непростым экономическим положением, в котором оказалось предприятие. Подобное решение намекает на предполагаемую длительность простоя.
Volkswagen и Skoda (Калуга, Нижний Новгород)
Концерн Volkswagen имел в России два завода. В Калуге выпускали модели Volkswagen Polo и Tiguan, а также Skoda Rapid. Здесь же располагалось производство двигателей 1.6 MPI, а в планах было освоение более сложного мотора 1.4 TSI. В Нижнем Новгороде концерн делал Skoda Kodiaq, Karoq и Octavia, а также Volkswagen Taos.
Российские заводы группы были остановлены 3 марта до дальнейшего уведомления, а позже было объявлено, что производство может возобновиться летом. По последним данным, завод в Нижнем Новгороде не запустят до сентября.
Дефицит некоторых моделей концерна ощущался еще в прошлом году из-за микропроцессорного кризиса, например очередь на Skoda Octavia составляла полгода и более. Сейчас дилеры распродают остатки машин, а их стоимость драматично возросла.
Hyundai, Toyota, Nissan (петербургский кластер)
В Санкт-Петербурге расположено три завода азиатских марок: Toyota (выпускает Camry и RAV4), Nissan (Qashqai, X-Trail, Murano) и Hyundai (Solaris, Creta и Kia Rio). Производство на всех трех остановилось в начале марта, и в течение месяца анонсировался их скорый перезапуск, но подтверждения этому пока не было.
Toyota и Hyundai подтвердили желание остаться в России. Сложнее ситуация с Nissan, который входит в альянс с Renault, готовящейся к сворачиванию бизнеса в России. И если Renault до кризиса находилась на восходящей волне, то позиции Nissan за последние годы ослабли, а ассортимент моделей сократился.
У Hyundai, помимо уже существующего завода, в планах была реанимация бывшего завода GM под Санкт-Петербургом: его должны перепрофилировать под выпуск Hyundai Tucson и Palisade, а также Kia Sportage нового поколения. Будущее этого проекта туманно.
Концерн Stellanis (Калуга)
Большинству автомобилистов концерн знаком по маркам Peugeot, Citroen и Opel. В первой половине марта альянс объявил о прекращении поставок машин в Россию, а в конце апреля остановил завод в Калуге, где выпускали Peugeot 408, Citroen C4, а также ряд коммерческих автомобилей под брендами Peugeot, Citroen, Opel и Fiat. Кроме того, завод собирал по контракту Mitsubishi Outlander и Pajero Sport, выпуск которых прекратился в первой половине апреля.
Вскоре после начала спецоперации глава концерна Карлос Таварес заявил о возможном переносе производства из России.
Haval (Тула)
Китайские производители совершили большой рывок еще в прошлом году, и Haval пробился в топ-10 самых востребованных автобрендов России. После начала спецоперации на Украине тульский завод Haval был одним из немногих предприятий, продолжающих работу. В первой половине мая завод, где делают кроссоверы F7, F7x и Jolion, а также внедорожник H9, ушел в корпоративный отпуск. Однако с 16 мая предприятие планирует вернуться к работе.
УАЗ (Ульяновск)
Главный производитель российских внедорожников УАЗ работал в марте и апреле, но ушел в корпоративный отпуск в начале мая: предполагается, что завод вернется к выпуску машин с 16-го числа. На время паузы отгрузка автомобилей дилерам идет в обычном порядке.
Весной на конвейере УАЗа заметили кузов Chery Tiggo 8, но планируется ли его выпуск в Ульяновске, пока неизвестно.
Mercedes-Benz (Подмосковье)
Немецкая компания объявила о приостановке поставок автомобилей в Россию еще 3 марта, и тогда же замерло производство в подмосковном индустриальном парке «Есипово», где выпускали седаны Е-класса, а также кроссоверы GLE, GLC и GLS.
Mazda (Владивосток)
Предприятие Mazda Sollers было одним из немногих, кто заявил о сохранении производства автомобилей в марте 2022 года. Однако завод остановлен с 30 апреля по 19 мая в связи с корпоративным отпуском. В партнерстве с группой «Соллерс» на предприятии выпускают кроссоверы Mazda CX-5 и CX-9, а также седан Mazda6.
Пока единственным производителем, официально заявившим об уходе из России, остается концерн General Motors. В последние годы он не являлся значимым игроком. В 2020 году корпорация продала свою долю в совместном предприятии с АВТОВАЗом по выпуску Chevrolet Niva, а ранее, в 2015 году, остановила завод под Санкт-Петербургом (теперь им владеет Hyundai).
Для России важнее уход Renault, поскольку это, с большой вероятностью, приведет к застою АВТОВАЗа.
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