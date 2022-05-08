Сажают картошку и красят перила: что делают автозаводы во время кризиса 2022 года

Почему встали заводы. Основная причина — сбой поставок автокомпонентов из-за прямого действия санкций (касается европейских компаний, например Bosch) и нарушения логистики после ограничения авиаперелетов, контейнерных перевозок, железнодорожного и морского сообщений. Ситуация накладывается на микропроцессорный кризис, который породил дефицит автомобилей еще в прошлом году. Часть марок остановила производство из-за предполагаемого сворачивания деятельности в России, например это касается Renault. Ряд заводов ушел в корпоративный отпуск, в течение которого проведут плановый ремонт оборудования и уборку территории.



АВТОВАЗ (Тольятти, Ижевск)

Всю весну производство лихорадило: оба завода работали с паузами в течение марта, в апреле ушли в трехнедельный корпоративный отпуск, а с начала мая — в еще один, до середины месяца. С июня АВТОВАЗ переходит на четырехдневную рабочую неделю.



Проблемы связаны с недостатком комплектующих, в том числе электронных компонентов. Например, в конце апреля завод перезапускал производство всех моделей, кроме самой архаичной Lada Niva Legend. Причина — в нехватке датчиков АБС.

