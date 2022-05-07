Владелец ВАЗа наехал на перебегавшего дорогу мальчика — кто виноват и почему водителю придется платить в любом случае

В рубрике «Куда ты рулишь?» рассматриваем аварийную ситуацию, где водитель чуть не задавил бегущего ребенка. Сейчас, с приходом тепла, дети активизировались, носятся на самокатах, велосипедах или просто бегают через дорогу в неположенных местах. Подробнее — в нашем разборе с авторедактором НГС Дмитрием Косенко.

Пересечение улиц Ленинградской и Никитина, стайка мальчишек перебегает дорогу в стороне от линии светофора и пешеходного перехода. Двое перебежали, а третий отстал, в этот момент на дорогу с левым поворотом заезжает ВАЗ-21099 . В последний момент мальчик уже видит машину, берет правее и пытается остановиться, водитель экстренно тормозит. Однако, судя по всему, касание ребенка и автомобиля хоть и не сильное, но всё же происходит. Далее мальчик убегает с места происшествия, а водитель выходит осмотреть обстановку, смотрите видео.