Владелец ВАЗа наехал на перебегавшего дорогу мальчика — кто виноват и почему водителю придется платить в любом случае

В рубрике «Куда ты рулишь?» рассматриваем аварийную ситуацию, где водитель чуть не задавил бегущего ребенка. Сейчас, с приходом тепла, дети активизировались, носятся на самокатах, велосипедах или просто бегают через дорогу в неположенных местах. Подробнее — в нашем разборе с авторедактором НГС Дмитрием Косенко.
Пересечение улиц Ленинградской и Никитина, стайка мальчишек перебегает дорогу в стороне от линии светофора и пешеходного перехода. Двое перебежали, а третий отстал, в этот момент на дорогу с левым поворотом заезжает
Формально тут неправ пешеход: он переходил дорогу в неположенном месте. Однако законы предусматривают ответственность для водителей вне зависимости от того, какое это было место. Ключевой момент тут заключается в том, имел ли водитель техническую возможность остановиться и воспользовался ли ей в полной мере.
— Как я вижу, вины водителя нет, потому что пешеходный переход он уже проехал, дети перебегали дорогу в неположенном месте. Если бы сбил, водителя бы, конечно, не посадили, на мой взгляд, потому что пешеход перебегал именно в неположенном месте, — говорит руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.
Но даже если водитель невиновен и не подлежит уголовной ответственности, пострадавшая сторона может подать к нему иск о взыскании компенсации за вред здоровью. Просто потому, что наши законы причисляют автомобиль к источникам повышенной опасности, — значит плати в любом случае.
ГК РФ, статья 1079. Юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и
Еще один аспект ответственности — нельзя покидать место ДТП, иначе будет наказание за это. А по нашим законам ДТП — это любое «событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства». Хоть мальчик и убежал, но он мог получить ушиб, ссадину, иную травму.
Статья 12.27 КоАП, пункт 2. Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.
— Однозначно водителю нужно было вызвать ГИБДД, чтобы они зафиксировали, что в этом месте был наезд. Чтобы потом никто не сказал, что водитель скрылся с места происшествия. Даже если пешехода не нашли, нужно, чтобы была фиксация, — заключает Вячеслав Ашурков.
Почитайте, как фура придавила людей в подрезавшей ее «Ниве», — в чем вина обоих водителей.