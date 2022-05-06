Полиция объявила, какие машины угнали в Новосибирске за 2 месяца. Четыре из них — премиум-класса
Всего за 2 месяца зафиксировано 29 фактов хищения авто
В МВД Новосибирской области рассказали, какие автомобили были похищены на территории города Новосибирска в феврале и марте 2022 года.
Всего за 2 месяца зафиксировано 29 фактов хищения авто, из них 18 угонов (просто взяли покататься) и 11 краж (с умыслом последующей перепродажи).
— Преобладают автомобили иностранного производства, из них 4 премиум-класса, «Тойота-Камри», «Тойота-Лэнд Крузер-Прадо», «Тойота-Хайлэндер», «Крайслер». Остальные автомобили — ВАЗ и «Газель», годы выпуска автомобилей — от 1985-го до 2019-го, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Новосибирской области.
Названы районы, где происходили хищения, — это территории Октябрьского, Первомайского, Ленинского, Кировского, Заельцовского, Центрального, Железнодорожного, Калининского и Дзержинского районов. То есть в Советском районе автовладельцам жить можно относительно спокойно.
Ранее мы приводили статистику, согласной которой за год в городе похищались 531 авто, то есть в среднем 44,25 автомобиля в месяц. Сейчас этот показатель составил 14,2 автомобиля.
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