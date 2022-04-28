Снимаем шипы: десять чайниковских вопросов о весеннем шиномонтаже

У автомобилистов самый разгар переобувки на летние шины. Ранее новосибирская автоинспекция сообщала, что время для замены зимней резины наступает, когда устанавливается плюсовая температура по ночам.
По последним прогнозам синоптиков Новосибирского Гидрометцентра, температуры ночью ожидаются выше нуля. Температура в ночь на 29 апреля в пригороде Новосибирска будет
Мы задали специалистам ряд наивных вопросов о том, как подбирать и хранить шины, нужно ли накачивать их азотом и для чего подписывать резину перед ее сменой.
1
Как определить, что летняя шина чрезмерно изношена?
В шиномонтажных мастерских используют специальный щуп, но у большинства шин есть встроенный индикатор износа — чаще всего в виде выступа на «дне» продольных канавок. Его высота — стандартные 1,6 мм, которые равны минимальной допустимой глубине протектора по ПДД. Если обкаточная поверхность шины сравнялась с индикатором, пора обновлять резину. Бывают более сложные индикаторы, отражающие постепенный износ колеса.
При малой глубине протектора резко падает эффективность отвода воды из пятна контакта (растет риск аквапланирования), кроме того, шина может потерять структурную прочность.
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2
Почему шины изнашиваются неравномерно?
Основные причины: сбитые углы установки колес или неправильное давление. Например, перекачанные колеса истираются по центру протектора, плохо накачанные — по периферии. Нужное давление в шинах указано в инструкции к автомобилю и на табличках, приклепанных к его кузову, но в среднем составляет 2+ бара. При этом оптимальное давление зависит от загрузки автомобиля, поэтому перед поездкой к морю всей семьей шины можно накачать ближе к верхнему пределу давления.
Бывает и более экзотический рисунок износа, когда он неравномерный по окружности, что в запущенных случаях приводит к проплешинам в конкретных точках шины. Мастера объясняют, что основных причин две — локальный дисбаланс, который нельзя уравновесить стандартными средствами, либо повреждение металлокорда, например, при сильном ударе. В последнем случае в месте «ушиба» износ может идти по нарастающей, и такая шина в любом случае идет под списание.
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3
Можно ли устанавливать на автомобиль диски и шины, отличные от заводских?
Большинство моделей допускают установку дисков иной размерности, однако не любых — список типоразмеров есть в инструкции к автомобилю.
При подборе диска важно уделить внимание не только его диаметру, ширине, крепежу, но и часто забываемому параметру — вылету. Он обозначается после литер ET в миллиметрах, может быть как положительным, так и отрицательным. Скажем, в маркировке диска 7.5J x16 Н2 5/112 ET 35 d 66.6 вылет равен 35 мм. Несовпадение вылета приведет к нерасчетной нагрузке на ступичные подшипники и может лишить гарантии на подвеску, если речь о новом автомобиле.
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4
Как устанавливать направленные и асимметричные шины?
Их часто путают, но принципы установки такой резины разные. Направленные шины имеют маркировку направления вращения, которую необходимо соблюдать. Для асимметричных шин главное — учитывать наружную (outside) сторону.
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5
Как хранить зимнюю резину
Шины без дисков лучше хранить вертикально, пару раз в месяц переворачивая их на долю оборота. Резину на дисках можно хранить горизонтально, но вертикальное положение и регулярные повороты в любом случае предпочтительнее.
Причина в том, что брошенная на полгода резина слеживается и деформируется.
— Конечно, когда мы накачиваем колесо, шина выправляется, но, бывает, не до конца, — рассказывает специалист по шиномонтажу Денис Чугунов. — Если отбалансировать колесо с деформированной резиной, при езде она окончательно обомнется и возникнет дисбаланс. Бывает, резина настолько «кривая» после хранения, что приходится использовать силовые приемы, например, специальное устройство — бустер, который в ударной манере подает в колеса высокое давление.
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6
Зачем подписывать шины?
При демонтаже шин их желательно подписывать, чтобы точно знать, на какой оси и каком борту они стояли. Как правило, у современных переднеприводных машин передние шины изнашиваются быстрее, кроме того, неравномерность износа возможна по ширине протектора, поэтому регулярная смена осей и бортов, на которые установлена резина, помогает исключить ускоренное истирание одной пары колес.
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7
Можно ли оставить на лето зимнюю резину?
Технический регламент Таможенного союза еще с начала 2015 года запрещает использование в летние месяцы шипованной резины, но штрафа пока не предусмотрено. Шины с удаленными шипами разрешено использовать без ограничений: как правило, они обеспечивают неплохое сцепление при езде по грязи, но на асфальте в любом случае уступают летним.
Зимняя нешипованная резина летом изнашивается в ускоренном темпе, а мягкий состав может «поплыть» в жару, резко снизив сцепные свойства. Поэтому летнее использование «липучек» допустим разве что временно.
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8
Есть ли смысл накачивать колеса азотом?
— Азот меньше просачивается через микропоры и, в отличие от кислорода воздуха, не провоцирует старение резины и коррозию металлических деталей. Кроме того, он снижает риск перегрева, — объясняет Денис Чугунов. — Однако для обычных автомобилей накачка шин азотом по большому счету бессмысленна: у нас шины просто не живут так долго, чтобы эффект от азота почувствовался. Мы предлагаем эту услугу желающим, но не навязываем.
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9
Нужно ли делать балансировку, если шины хранятся на дисках?
Балансировка делается при каждой смене колес в любом случае. За время хранения шины могут деформироваться, потерять грузы или изменить балансировку из-за попавших в протектор камней. Их, кстати, невредно вычистить перед процедурой.
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10
Вредна ли для шин регулярная перебортовка?
При достаточной квалификации мастеров не вредна, но бывают прецеденты, когда неопытные монтажники ломают внутренний обод резины, которым она примыкает к диску. И если мелкие дефекты устранимы, то при изломе внутренней кромки шина перестает центрироваться на диске. Мастера говорят, что наиболее сложна перебортовка низкопрофильной резины типа Run-Flat.
При перебортовке избыточная нагрузка приходится на обод резины, но в целом при аккуратном обращении резины вполне хватает на
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