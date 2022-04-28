Снимаем шипы: десять чайниковских вопросов о весеннем шиномонтаже

У автомобилистов самый разгар переобувки на летние шины. Ранее новосибирская автоинспекция сообщала, что время для замены зимней резины наступает, когда устанавливается плюсовая температура по ночам.

По последним прогнозам синоптиков Новосибирского Гидрометцентра, температуры ночью ожидаются выше нуля. Температура в ночь на 29 апреля в пригороде Новосибирска будет +3... +5 градусов, в Новосибирске +9... +11 градусов. Ночью 30 апреля в пригороде ожидается +7... +9 градусов, в городе +10... +12 градусов. 1 мая в пригороде будет +4... +6 градусов, в Новосибирске +7... +9 градусов.

Мы задали специалистам ряд наивных вопросов о том, как подбирать и хранить шины, нужно ли накачивать их азотом и для чего подписывать резину перед ее сменой.